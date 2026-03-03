Giới nhà giàu tháo chạy khỏi Trung Đông bằng những chuyến bay thuê bao có giá "trên trời"

Giới siêu giàu và người nước ngoài tại UAE chi tới 200.000 USD cho chuyến bay thuê riêng để rời vùng Vịnh giữa các cuộc không kích và tình trạng đóng cửa không phận.

Các chuyến bay thuê riêng trị giá hàng trăm nghìn USD, xe riêng có tài xế, những giờ chờ đợi dài để qua biên giới: một bộ phận du khách giàu có và người nước ngoài sinh sống tại UAE đang làm mọi cách để rời khỏi khu vực vùng Vịnh trong bối cảnh không kích tiếp diễn và nguy cơ xung đột leo thang.

“Nhu cầu chắc chắn đang tăng lên”, ông Glenn Phillips, quản lý PR và quảng cáo tại hãng thuê chuyến toàn cầu Air Charter Services, nói với hãng Business Insider, đồng thời cho biết “số lượng máy bay sẵn sàng và có thể bay đến và đi khỏi khu vực đang ngày càng hạn chế”.

Hôm đầu tuần, hai ngày sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, các chuyến bay rời khỏi UAE — nơi hai sân bay chính đều bị hư hại do các cuộc không kích của Iran — vẫn rất thưa thớt. Các trung tâm hàng không lớn khác, gồm Qatar, Bahrain và Kuwait, buộc phải đóng cửa do hạn chế không phận.

Điều đó khiến giới nhà giàu tại các trung tâm tài chính như Dubai và Abu Dhabi — vốn là điểm đến của du khách giàu có và người phương Tây trong những năm gần đây — phải vội vã tìm đường sang Oman hoặc Arab Saudi, hai quốc gia có không phận ít bị gián đoạn hơn. Họ phải ngồi xe nhiều giờ để tới sân bay, trong khi thời gian chờ qua biên giới tăng lên từng ngày.

“Hãy chuẩn bị tinh thần cho các hàng chờ dài và sự chậm trễ trong kiểm tra an ninh”, bà Camille d’Harambure, tổng giám đốc công ty du lịch hạng sang Lightfoot Travel, nói với Business Insider.

Khi đã tới nơi, một chuyến bay thuê riêng có thể có giá lên tới 200.000 USD, theo ông Jay Smedley, chủ công ty hướng dẫn viên cao cấp Dubai Key. Công ty này đã thu xếp các chuyến bay thuê riêng chặng ngắn tới Istanbul, Cairo và Maldives cho khách hàng kể từ khi nhu cầu tăng mạnh vào thứ Bảy tuần trước.

Các chuyến bay tới châu Âu còn đắt đỏ hơn. Ông Ameerh Naran, CEO của Vimana Private Jets, cho biết công ty đang niêm yết giá từ 175.000 đến 235.000 USD cho mỗi chuyến.

Air Charter Services đã tổ chức “một số” chuyến bay sơ tán — và còn nhiều chuyến khác dự kiến cất cánh trong hôm 3/3 — xuất phát từ Muscat, Oman, chủ yếu dành cho những người muốn rời Dubai, ông Phillips cho biết.

Hành trình này bao gồm 5 giờ di chuyển bằng ô tô, cộng thêm 3 đến 4 giờ chờ tại cửa khẩu Hatta — thời gian mà ông dự đoán sẽ còn tăng thêm.

Nhu cầu rời khu vực đã bắt đầu từ tuần trước, ông Naran nói, cho biết “số lượng yêu cầu tăng rõ rệt từ thứ Sáu tuần trước trở đi”.

Ông Mike D’Souza, điều phối hoạt động của dịch vụ lái xe Indus Chauffeurs tại Dubai, nhận định rằng “nhu cầu dường như xuất phát từ tâm lý phòng ngừa hơn là hoảng loạn”.

“Có sự nhấn mạnh rõ ràng vào tốc độ và sự chắc chắn trong việc rời đi, với nhiều khách hàng ưu tiên lộ trình khả thi sớm nhất thay vì loại máy bay cụ thể hay các lựa chọn truyền thống”, ông Naran nói. “Chúng tôi cũng chứng kiến nhu cầu gia tăng về hỗ trợ mặt đất phối hợp để tiếp cận các sân bay nơi không phận vẫn mở”.

Ông Phillips đồng tình rằng khách hàng đơn giản chỉ muốn rời đi và không quá quan tâm điểm đến cụ thể miễn là “ra khỏi khu vực”.

Giá cả đã tăng theo nhu cầu, ông Phillips cho biết thêm — và trong một số trường hợp, ngay cả những người đủ khả năng chi trả để rời Trung Đông cũng phải cân nhắc kỹ trước mức giá đắt đỏ này.

“Nhiều người chọn bay chặng ngắn tới các điểm ngoài khu vực rồi nối chuyến thương mại cho phần còn lại của hành trình để giảm tổng chi phí”, ông nói.

Theo BI