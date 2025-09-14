Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Kinh tế - Dữ liệu

Giá vàng, bitcoin hôm nay 14/9 đồng loạt đi ngang

Tiến Dũng
VietTimes - Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.476 đồng/USD; giá vàng thế giới tương đương 116.300.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 14/9 giao dịch ở mức 3.643 USD/ounce, đi ngang so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.476 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 116.300.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, giá vàng đi ngang, neo vững gần mốc kỷ lục. Đây là tuần tăng giá thứ tư liên tiếp của kim loại quý này, được củng cố bởi kỳ vọng Chính sách tiền tệ nới lỏng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dữ liệu kinh tế Mỹ mới nhất đã củng cố niềm tin này. Tỷ lệ lạm phát hằng năm ổn định như dự kiến, trong khi giá sản xuất lại bất ngờ giảm. Đáng chú ý, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng vọt lên mức cao nhất trong bốn năm, cho thấy thị trường lao động Mỹ đang yếu đi rõ rệt. Các nhà giao dịch gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới, và thậm chí còn có những đồn đoán về một đợt cắt giảm mạnh tay hơn.

Giá Bitcoin giằng co ở mốc 116.000 USD

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 115.925 USD/BTC, giảm nhẹ trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 116.200 USD/BTC.

Capture.PNG
Giá Bitcoin tăng nhẹ. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 87 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.308 tỷ USD chiếm 55,8% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

a.PNG
10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 6 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.

