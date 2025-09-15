Giá vàng SJC hôm nay 15/9

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 128.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 131.100.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng SJC giảm chiều mua vào

Cập nhật giá vàng hôm nay (15/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 131.100.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua so với chốt phiên giao dịch tuần trước, mức bán ra đi ngang.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.700.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 124.700.000 – 127.700.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên 13/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 126.200.000 – 129.200.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 127.000.000 – 130.000.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với ngày 13/9.

Giá vàng thế giới hơn 115.900.000 đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 15/9 giao dịch ở mức 3.632 USD/ounce, giảm so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.476 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 115.900.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).



Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15.200.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đã điều chỉnh khỏi mức đỉnh kỷ lục từ tuần trước. Việc các nhà đầu tư chốt lời trước thềm quyết định lãi suất quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là nguyên nhân chính cho đà giảm này.

Các nhà giao dịch hiện đang dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần này, do các dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang yếu đi. Thậm chí, một số chuyên gia còn kỳ vọng việc nới lỏng chính sách tiền tệ này có thể kéo dài sang năm sau. Trước quyết định của Fed, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu bán lẻ và sản xuất công nghiệp của Mỹ để đánh giá thêm sức khỏe của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, những lo ngại về tính độc lập của Fed vẫn còn đó. Chính quyền Tổng thống Trump đã tiếp tục yêu cầu sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, làm dấy lên những quan ngại về áp lực chính trị đối với ngân hàng trung ương Mỹ.

Trong một diễn biến khác, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, hiện đang bước sang ngày thứ hai tại Madrid. Kết quả của các cuộc đàm phán này có thể tác động đến tâm lý thị trường và giá vàng trong thời gian tới.

Giá Bitcoin tăng 0,4%

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 115.309 USD/BTC, tăng 0,4% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 116.200 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 80 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.296 tỷ USD chiếm 56,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.