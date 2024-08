Nhỉnh 2 tỷ đồng, chọn Ford Explorer, Volkswagen Teramont hay Lynk & Co 09?

VietTimes – Đều thuộc phân khúc SUV gầm cao hạng sang, Lynk & Co 09, Ford Explorer và Volkswagen Teramont đang tạo ra cuộc đua tranh hấp dẫn ở cùng tầm giá trên 2 tỷ đồng tại Việt Nam.

Cùng nằm trong phân khúc SUV gầm cao cỡ E, cùng có mức giá bán hơn 2 tỷ đồng. Người tiêu dùng đang đứng trước 3 sự lựa chọn phù hợp gồm Lynk & Co 09 phiên bản Mild-hybrid, Ford Explorer Limited hay VW Teramont Limited Edition.

Về giá bán, xuất xứ

Ưu thế tốt nhất đến từ Ford khi sở hữu giá bán thấp nhất 2,099 tỷ đồng, cao nhất thuộc về thương hiệu xe Đức khi giá niêm yết 2,138 tỷ đồng. Tuy nhiên, với những "thượng đế" đã bỏ trên 2 tỷ đồng để chọn lựa xe, giá trị sản phẩm cốt lõi của sản phẩm mang lại mới là điều được quan tâm chứ không hẳn nằm ở việc chênh lệch đôi chút về giá cả.

Lynk & Co 09 Mild-hybrid Ford Explorer Limited VW Teramont Limited Edition Giá niêm yết 2,199 tỷ đồng 2,099 tỷ đồng 2,138 tỷ đồng Xuất xứ Nhập khẩu Trung Quốc Nhập khẩu Mỹ Nhập khẩu Mỹ

Volkswagen Teramont Limited Edition có giá bán lên đến 2,138 tỷ đồng.

Khả năng vận hành, ưu thế dành cho Explorer

Thông số Lynk & Co 09 Mild-hybrid

Ford Explorer Limited

VW Teramont Limited Edition

Loại động cơ Xăng 2.0L tăng áp + 1 động cơ điện

Xăng 2.3L tăng áp

Xăng 2.0L tăng áp

Công suất 251 mã lực 296 mã lực 220 mã lực Mô-men xoắn 350 Nm 431 Nm 350 Nm Hộp số Tự động 8 cấp Tự động 10 cấp Tự động 8 cấp Hệ dẫn động AWD AWD AWD

Ford Explorer có khả năng vận hành vượt trội so với đối thủ.

Trang bị an toàn

Cả 3 mẫu xe đều được trang bị loạt công nghệ an toàn tương xứng với vị thế xe hạng sang của mình. Có thể kể tới hệ thống túi khí quanh xe, cảm biến áp suất lốp, phanh tay điện tử +Auto hold, cảm biến an toàn trước sau, ga tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang...

Tính năng Lynk & Co 09 Mild-hybrid

Ford Explorer Limited

VW Teramont Limited Edition

Túi khí 6 túi khí 8 túi khí

6 túi khí

ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,...

Có Có

Có

Phanh tay điện + Auto hold

Có

Có

Có

Camera 360 độ quan sát xung quanh xe + 180 độ quan sát gầm xe

360 độ

360 độ

Cảm biến đỗ xe

Trước/sau

Trước/sau

Trước/sau

Ga tự động

Dạng thích ứng

Dạng thích ứng

Có Cảnh báo tiền va chạm

Có

Có

- Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn

Có

- - Hệ thống hỗ trợ chuyển làn

Có

-

- Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành

- Có

- Cảnh báo phương tiện đi tới khi mở cửa

Có

- - Hỗ trợ đỗ xe tự động

Có

- - Mặt gương tự động hạ khi lùi

Có

- -

Lynk&Co 09 nổi bật với hệ thống ADAS gồm 23 tính năng.

Tuy nhiên mẫu xe thương hiệu Trung Quốc tỏ ra vượt trội ở trang bị những tính năng an toàn so phân khúc. Cụ thể, Lynk&Co 09 sở hữu công nghệ an toàn ADAS với 23 tính năng như camera 360 độ quan sát được dưới gầm xe, hỗ trợ lên dốc, đổ đèo, cảm biến va chạm trước + sau, hỗ trợ đỗ xe tự động hay mặt gương tự động hạ mỗi khi xe cài số lùi...

Về ngoại thất

Mặc dù cùng "chung mâm" SUV cỡ E hạng sang, tuy nhiên ưu thế của Lynk & Co 09 Mild-hybrid là vượt trội hơn hẳn với chiều dài tổng thể lên đến hơn 5 mét. Cùng với đó, chiều dài cơ sở cũng vượt trội với 2.984 mm so với 2.650 của Explorer và 2.620 của Teramont. Chi tiết như bảng:

Thông số Lynk & Co 09 Mild-hybrid

Ford Explorer Limited

VW Teramont Limited Edition

Kích thước tổng thể (DxRxC)

5.042 x 1.977 x 1.780 mm

4.390 x 1.810 x 1.660 mm

4.310 x 1.770 x 1.655 mm

Chiều dài cơ sở 2.984 mm 2.650 mm 2.620 mm Khoảng sáng gầm 221 mm 222 mm 210 mm

Cùng trang bị bộ lazang 20 inch nhưng được thiết kế khác nhau.

Thuộc phân khúc SUV gầm cao địa hình nên cả 3 mẫu xe đều được thiết kế đậm phong cách thể thao khoẻ khoắn, lưới tản nhiệt và hệ thống đèn LED dạng ma trận hiện đại.

Tiện ích Lynk & Co 09 Mild-hybrid

Ford Explorer Limited

VW Teramont Limited Edition

Đèn chiếu sáng LED ma trận LED dạng chóa LED ma trận Tiện ích đèn chiếu sáng Tự động bật/tắt khi trời tối

Tự động bật/tắt đèn chiếu xa

Có khả năng thích ứng

Tự động bật/tắt khi trời tối

Tự động bật/tắt đèn chiếu xa

Có khả năng thích ứng

Tự động bật/tắt khi trời tối

Tự động bật/tắt đèn chiếu xa

Có khả năng thích ứng

Đèn sương mù trước - LED - Đèn sương mù sau LED LED - Đèn hậu LED LED

LED

Kích thước mâm 20 inch 20 inch 20 inch Cốp điện Có

Có

Có

Cửa sổ trời toàn cảnh Có

-

Có

Gạt mưa tự động Có

Có

Có

Bệ chân tích hợp đèn LED - - Có



Trong khi Lynk & Co 09 và Teramont Limited đều sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh thì Ford Explorer Limited lại thiệt thòi khi không được trang bị. Bù lại, SUV nhà Ford lại có chút lợi thế nhờ đèn sương mù trước dạng LED.

Về không gian nội thất

Không gian nội thất của 3 mẫu xe đều được nhà sản xuất ưu ái thiết kế với phong cách hài hoà, sang trọng và hiện đại. Hệ thống ghế đều bọc da 100%, ghế chỉnh điện và nhớ vị trí lái, có sạc không dây và rèm che nắng phía sau tiện ích.

Lợi thế lớn nghiêng về đối thủ từ Trung Quốc khi mẫu Lynk&Co 09 sở hữu cho mình ghế da Nappa, có HUD kính lái, màn hình tốc độ lớn lên đến 12,3 inch, màn hình cũng 12 inch (Explorer và Teramont có 8 inch) và hệ thống giải trí với 14 loa nhiều hơn lần lượt 2 và 3 loa so với đối thủ.

Tính năng Lynk & Co 09 Mild-hybrid

Ford Explorer Limited

VW Teramont Limited Edition

Chất liệu ghế Da Nappa Da Da Ghế chỉnh điện Hàng trước + nhớ ghế lái 2 vị trí

Hàng trước + nhớ ghế lái 3 vị trí

Hàng trước + nhớ ghế lái 3 vị trí

Tiện ích ghế ngồi Làm mát hàng ghế trước

Sưởi/làm mát hàng trước

Sưởi ấm hàng sau

Sưởi ấm hàng trước

HUD Có - - Đồng hồ tốc độ Màn hình 12,3 inch

Màn hình 6,5 inch kết hợp đồng hồ cơ học

Màn hình 10 inch

Màn hình trung tâm Màn hình 12 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây + Màn hình 6 inch điều khiển điều hòa

Màn hình 8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto

Màn hình 8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto

Âm thanh 14 loa Bose 12 loa B&O 11 loa Dynaudio Điều hòa 2 vùng tự động, tích hợp lọc không khí

3 vùng tự động

2 vùng tự động

Cần số Điện tử Điện tử Dạng cơ

KẾT LUẬN

Phân khúc xe SUV hạng E tại thị trường Việt trước giờ vốn kén khách do giá bán nằm ở mức khó tiếp cận với số đông người tiêu dùng. Để chọn lựa được cái tên ưng ý nhất trong 3 mẫu xe kể trên là hoàn toàn không dễ bởi mỗi dòng xe đều có ưu và nhược điểm riêng.

Để khách quan nhất, lời khuyên được đưa ra, khách hàng hãy đến trực tiếp các đại lý/nhà phân phối để lái thử, trải nghiệm và cảm nhận thực tế từng mẫu xe. Từ đó có thể đưa ra những quyết định phù hợp nhất với sở thích cá nhân cũng như điều kiện sử dụng thực tế của gia đình mình.