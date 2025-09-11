Nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk bị ám sát trong lúc đang phát biểu tại Utah

Charlie Kirk, giám đốc Turning Point USA và nhân vật bảo thủ nổi tiếng, đã bị bắn tử vong tại Đại học Utah Valley. Vụ ám sát chính trị gây chấn động nước Mỹ và làm dấy lên lo ngại về chia rẽ xã hội.

Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng và giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Turning Point USA, đã bị bắn trong một sự kiện công khai tại Đại học Utah Valley trong hôm 10/9.

Nạn nhân 31 tuổi, là cha của hai con, sau đó đã không qua khỏi do vết thương nặng.

Vụ việc xảy ra khi ông Kirk đang tham gia hoạt động tại gian “Prove Me Wrong” của mình. Nhân chứng và đoạn video ghi lại cho thấy ông bị bắn vào cổ.

Thống đốc Utah, ông Spencer Cox, nói với truyền thông: “Tôi muốn nói thật rõ ràng: đây là một vụ ám sát chính trị”. Ông cũng nhấn mạnh: “Tôi muốn nhắc rằng chúng ta vẫn còn án tử hình tại Utah”.

Một đoạn video được lan truyền trên X (trước đây là Twitter) cho thấy cảnh một nghi phạm bị bắt giữ tại Orem, Utah. Thống đốc cũng cho biết: “Cảnh sát vẫn đang điều tra. Khuôn viên trường sẽ đóng cửa trong phần còn lại của ngày”.

Theo Newsweek, một phát ngôn viên của trường đại học cho biết một “phát súng duy nhất được bắn ra từ nóc một tòa nhà gần đó, cách hiện trường khoảng 200 mét”, vào khoảng 20 phút sau khi sự kiện bắt đầu.

Trong thông báo đăng trên X, Đại học Utah Valley xác nhận: “Vào khoảng 12:10 hôm nay, một phát súng đã được bắn về phía diễn giả khách mời, Charlie Kirk. Ông đã trúng đạn và được đội an ninh đưa đi ngay tại chỗ. Nghi phạm hiện đã bị bắt giữ”.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi: “Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Charlie Kirk, người vừa bị bắn… Xin Chúa ban phước cho anh ấy!”, Ông gọi Kirk là “một con người tuyệt vời từ đầu đến cuối”. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng viết trên X, kêu gọi mọi người “hãy cầu nguyện cho Charlie Kirk”.

Charlie Kirk bắt đầu nổi tiếng từ năm 2012 khi đồng sáng lập Turning Point USA – tổ chức tự mô tả là “phong trào sinh viên toàn quốc nhằm xác định, tổ chức và trao quyền cho giới trẻ để thúc đẩy các nguyên tắc về thị trường tự do và chính phủ hạn chế”.

Ông thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội, thường xuyên tranh luận với các học giả tự do. Kirk từng công khai ủng hộ ông Donald Trump trước cả cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và tiếp tục ủng hộ trong kỳ bầu cử 2024.

Ông cũng nổi lên là người phản đối mạnh mẽ các chính sách “thức tỉnh” (woke), đồng thời chỉ trích sự ủng hộ của Washington đối với Ukraine trong xung đột với Nga.

Bình luận về vụ nổ súng ở Utah, cố vấn Tổng thống Nga Kirill Dmitriev viết trên kênh Telegram: “Âm mưu sát hại một người kêu gọi lẽ thường và phản đối sự cuồng loạn đã cho thấy mức độ chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ”.