Lịch sử các vụ ám sát có động cơ chính trị ở nước Mỹ

Nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk bị bắn chết tại Utah, nối dài danh sách những vụ ám sát và bạo lực chính trị rúng động nước Mỹ từ John F. Kennedy, Martin Luther King Jr., Robert Kennedy, đến Donald Trump.

Nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk đã bị bắn chết tại một trường đại học ở bang Utah hôm 10/9 theo giờ Mỹ, trở thành nạn nhân mới nhất trong chuỗi dài những vụ bạo lực chính trị ở Mỹ.

Dưới đây là tổng hợp những mục tiêu nổi bật từng trở thành nạn nhân của các vụ ám sát hoặc tấn công bằng súng trong lịch sử chính trị Mỹ.

Melissa Hortman (2025)

Nữ nghị sĩ bang Minnesota Melissa Hortman đã bị bắn chết cùng chồng vào tháng 6 bởi một tay súng. Giới chức cho biết hắn ta có mang theo một bản tuyên ngôn và danh sách những nghị sĩ cùng các mục tiêu tiềm năng khác trong xe.

Donald Trump (2024)

Tổng thống Mỹ Donald Trump là mục tiêu của một vụ ám sát trong cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania. Kẻ tấn công đã nổ súng nhiều phát, khiến một người tham dự thiệt mạng và ông Trump bị thương nhẹ ở tai.

Vài tháng sau, một người đàn ông khác bị bắt khi một đặc vụ Mật vụ phát hiện nòng súng trường ló ra từ bụi cây gần sân golf West Palm Beach – nơi ông Trump đang ở.

Steve Scalise (2017)

Hạ nghị sĩ Steve Scalise bị bắn bởi một tay súng nhằm vào các nghị sĩ Cộng hòa trong buổi tập luyện cho trận bóng chày từ thiện giữa các chính khách.

Gabrielle Giffords (2011)

Hạ nghị sĩ Gabby Giffords sống sót sau khi bị bắn vào đầu trong vụ tấn công khiến 6 người thiệt mạng, bao gồm một thẩm phán liên bang Mỹ và một nhân viên của bà. Kể từ đó, ông Giffords trở thành một trong những tiếng nói hàng đầu kêu gọi chấm dứt bạo lực súng đạn.

Ronald Reagan (1981)

Vào ngày 30/3/1981, 6 phát súng đã được bắn vào Tổng thống Ronald Reagan bên ngoài Khách sạn Hilton ở Washington. Ảnh: CNN.

Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bị bắn và bị thương nặng khi rời một sự kiện tại khách sạn Hilton ở Washington. Kẻ tấn công là John Hinckley Jr., người được trả tự do vô điều kiện vào năm 2022.

Ông Reagan phải nằm viện 12 ngày, nhưng vụ việc lại khiến ông được lòng dân hơn nhờ sự hài hước và kiên cường trong quá trình hồi phục.

Harvey Milk (1978)

Biểu tượng của phong trào quyền của người đồng tính và chính khách San Francisco – Harvey Milk – bị bắn chết cùng Thị trưởng George Moscone. Hung thủ là một cựu giám sát viên thành phố bất mãn.

Milk là một trong những chính trị gia đồng tính công khai đầu tiên tại Mỹ, có công lớn trong việc thúc đẩy thông qua luật cấm phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục.

George Wallace (1972)

Khi vận động tranh cử Tổng thống trong nội bộ đảng Dân chủ, ông Wallace bị bắn 4 phát tại một trung tâm thương mại ở Laurel, bang Maryland, và bị liệt suốt đời.

Vụ ám sát bất thành nhằm với ông Wallace – người nổi tiếng với quan điểm phân biệt chủng tộc và phong cách dân túy – phản ánh sự chia rẽ căng thẳng vào giai đoạn đó.

Robert F. Kennedy (1968)

Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy vào ngày 5/6/1968. Ảnh: Politico.

Robert F. Kennedy, em trai của Tổng thống John F. Kennedy và là ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, đã bị bắn chết tại khách sạn Ambassador ở Los Angeles, bang California.

Sirhan Sirhan, một người gốc Palestine sinh ra ở Jordan, bị kết án tù chung thân vì tội ám sát ông và hiện vẫn đang thụ án tại California.

Martin Luther King Jr. (1968)

Lãnh tụ dân quyền Martin Luther King Jr. bị ám sát ở Memphis, bang Tennessee. James Earl Ray bị kết án và chết trong tù năm 1998. Tuy nhiên, con cái của King nhiều lần bày tỏ nghi ngờ Ray có thực sự là hung thủ hay không.

Malcolm X (1965)

Biểu tượng của phong trào dân quyền Malcolm X bị sát hại bởi một loạt phát súng ở New York.

Vụ ám sát diễn ra đúng thời điểm ông đạt tới đỉnh cao của tầm ảnh hưởng, chỉ vài tháng sau khi chính quyền liên bang Mỹ thông qua luật bãi bỏ phân biệt chủng tộc.

John F. Kennedy (1963)

Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát tại Dallas, bang Texas, khi đang ngồi trên xe cùng vợ là Jackie. Kẻ nổ súng được cho là Lee Harvey Oswald.

Ủy ban Warren điều tra kết luận Oswald – một cựu lính thủy đánh bộ từng sống ở Liên Xô – hành động đơn độc.