Cơn khát trí tuệ nhân tạo đẩy giá linh kiện máy tính cá nhân tăng vọt

Kể từ khi ChatGPT ra mắt vào năm 2022, việc sử dụng các công cụ trò chuyện bằng trí tuệ nhân tạo đã bùng nổ mạnh mẽ. Vào tháng 7/2025, OpenAI báo cáo rằng ChatGPT tiếp nhận hơn 2,5 tỷ truy vấn mỗi ngày với 700 triệu người dùng hàng tuần. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh thị trường đang cạnh tranh khốc liệt với sự góp mặt của Claude, Gemini, Mistral và nhiều cái tên khác.

Khi trí tuệ nhân tạo dần thâm nhập sâu vào mọi khía cạnh của đời sống từ tìm kiếm thông tin đến thực hiện công việc, các công ty công nghệ phải đảm bảo hạ tầng có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Điều này dẫn đến những khoản đầu tư khổng lồ trị giá hàng tỷ USD được đổ vào hạ tầng phần cứng. Các doanh nghiệp đang chạy đua thu gom mọi thiết bị từ bộ xử lý đồ họa cao cấp của Nvidia cho đến các loại bộ nhớ và thiết bị lưu trữ.

Nó đang khiến giá máy tính cá nhân trở nên đắt đỏ một cách nhanh chóng. Trong những tuần gần đây, giá RAM đã biến động dữ dội đến mức CyberPowerPC, một nhà sản xuất máy tính chơi game và máy trạm lớn, phải thông báo điều chỉnh giá bán để phù hợp với chi phí linh kiện tăng cao.

Để hiểu tại sao giá bộ nhớ lại tăng mạnh tới 500%, cần nhìn vào thực tế thị trường hiện nay. Hiện tại hầu hết các thanh RAM trên thị trường đều đến từ ba ông lớn là Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology. Vì ba công ty này kiểm soát hơn 95% thị phần nên bất kỳ cú sốc cung ứng nào cũng bị khuếch đại mạnh mẽ. Chúng ta từng có một giai đoạn giá cả ổn định nhờ nguồn cung dồi dào, nhưng tình thế hiện đã hoàn toàn thay đổi.

Sự bùng nổ nhu cầu tại các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo đang đẩy chuỗi cung ứng đến giới hạn chịu đựng. Vấn đề nằm ở chỗ nhiều dây chuyền sản xuất bộ nhớ cho máy chủ cũng chính là nơi sản xuất linh kiện cho máy tính cá nhân và máy tính chơi game.

Thậm chí các nhà cung cấp dịch vụ đám mây còn được cho là đang thu mua cả ổ cứng SSD cấp độ tiêu dùng do tình trạng khan hiếm hàng chuyên dụng. Điều này tạo ra một bài toán cung cầu kinh điển khi nhu cầu vượt xa khả năng sản xuất khiến giá cả tăng phi mã.

Không chỉ dừng lại ở nhu cầu, cấu trúc thị trường cũng đang chuyển dịch đáng ngại. Micron, một trong những nhà sản xuất hàng đầu, vừa quyết định đóng cửa thương hiệu bộ nhớ tiêu dùng Crucial để tập trung toàn bộ nguồn lực cung ứng cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Trong thông báo của mình, Micron nhấn mạnh rằng sự tăng trưởng do trí tuệ nhân tạo thúc đẩy đã tạo ra nhu cầu bùng nổ về bộ nhớ và lưu trữ. Do đó người dùng không nên quá ngạc nhiên khi thấy một bộ RAM từng có giá 145 USD vài tháng trước hiện đang được niêm yết ở mức 755 USD.