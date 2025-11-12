12.000 lượt tải game Việt mỗi phút từ Google Play, 90% nhà phát triển game dùng AI

Doanh thu ngành game và ứng dụng Việt tăng trưởng ấn tượng 65%, dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mỗi phút có tới 12.000 lượt tải game Việt trên toàn cầu, khẳng định vị thế “hàng xuất khẩu số” của các nhà phát triển công nghệ trong nước.

Theo Google, thành công của các nhà phát triển ứng dụng sẽ đến từ khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cùng việc tạo ra những ý tưởng sáng tạo mang dấu ấn riêng.

Thông tin được trao đổi tại Google Apps Summit 2025 - hội nghị hợp nhất quy mô khu vực của Google lần đầu được tổ chức tại Việt Nam, diễn ra trong 2 ngày 11-12/11.

Dẫn dữ liệu AppMagic, Google cho biết Việt Nam hiện là quốc gia tăng trưởng doanh thu game và ứng dụng nhanh nhất khu vực, đạt mức 65%. Năm 2024, lập trình viên Việt tạo ra hơn 6 tỷ lượt tải xuống, trong đó 5,7 tỷ lượt đến từ người dùng quốc tế – tương đương gần 12.000 lượt tải mỗi phút.

Tính riêng trên hệ sinh thái Google Play, các nhà phát triển game Việt Nam thu về hơn 2.000 tỷ đồng doanh thu từ người dùng toàn cầu, đồng thời tạo 490.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Từ thực tế trên, ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam, nhận định Việt Nam không chỉ là một thị trường mới nổi, mà đang trở thành cường quốc ứng dụng toàn cầu.

Tại sự kiện, nhiều doanh nghiệp Việt chia sẻ cách họ tận dụng công cụ AI của Google để bứt phá. Studio Wolffun Games, nhà sáng tạo tựa game Thetan Arena với hơn 30 triệu người chơi chỉ sau một tháng, cho biết việc tích hợp Google Gemini đã giúp họ tăng 40% lượng nội dung quảng cáo, đồng thời rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm.

Trong khi đó, Vulcan Labs giới thiệu Daily Smith - trợ lý AI đóng vai trò “chánh văn phòng số”, có thể lên kế hoạch, soạn email và lập biên bản họp, giúp đội ngũ sáng tạo tập trung hơn vào chiến lược và phát triển sản phẩm.

Một trong những chủ đề nổi bật nhất tại hội nghị là AI đang trở thành “trợ thủ” không thể thiếu trong quy trình phát triển ứng dụng và trò chơi. Theo Google, 90% nhà phát triển game toàn cầu đã tích hợp AI vào quy trình làm việc, từ khâu kiểm thử, tạo nội dung đến tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Các công cụ Gemini API và Google AI Studio được nhiều nhà phát triển sử dụng để tự động hóa những tác vụ phụ trợ như rà soát mã nguồn, kiểm tra tài nguyên, giúp tiết kiệm tới 40% thời gian cho các công việc phức tạp. Ví dụ, nền tảng học tập trực tuyến Entri (Ấn Độ) đã cắt giảm gần nửa thời gian vận hành nhờ ứng dụng AI cho các công đoạn kỹ thuật này.

Không chỉ dừng ở khâu kỹ thuật, Google còn khuyến nghị sử dụng AI tạo sinh để cá nhân hóa trải nghiệm người chơi, giúp trò chơi trở nên linh động và cập nhật theo thời gian thực. Công cụ Vertex AI được giới thiệu như giải pháp trung tâm giúp nhà phát triển tạo nội dung tự động, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng cao mức độ tương tác của người dùng.