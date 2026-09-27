CBS News: Quân đội Mỹ chuẩn bị cho kế hoạch quân sự liên quan đến Cuba

Theo phóng sự độc quyền của CBS News ngày 25/9, tài liệu nội bộ của Lục quân Mỹ cho thấy Bộ Tư lệnh Lục quân đang đánh giá khả năng cung cấp các đơn vị quân cảnh, nhân viên y tế và lực lượng hỗ trợ khác cho Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ trong vòng 4 tháng tới.

Tài liệu không đề cập trực tiếp đến Cuba. Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ được CBS phỏng vấn với điều kiện giấu tên cho biết nhu cầu nhân lực này nằm trong quá trình lập kế hoạch quân sự liên quan đến Cuba.

Đánh giá khả năng triển khai lực lượng trong 4 tháng

Kế hoạch được tiết lộ trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump đang gia tăng sức ép kinh tế đối với Cuba, đồng thời thúc giục Cuba tiến hành cải cách chính trị.

Tuy nhiên, tài liệu hiện có không cho thấy bất kỳ đơn vị nào đã nhận lệnh triển khai. Văn bản cũng không xác định SOUTHCOM (Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ) cần bao nhiêu quân, lực lượng có thể được điều tới đâu hoặc sẽ hỗ trợ loại hình hoạt động quân sự nào. CBS News lưu ý: đây mới là kế hoạch/đánh giá nhu cầu quân sự, chưa phải quyết định triển khai lực lượng

Người phát ngôn SOUTHCOM cho biết không thể cung cấp thêm chi tiết vì lý do an ninh hoạt động. SOUTHCOM phụ trách khu vực rộng lớn bao gồm Trung Mỹ, Nam Mỹ và vùng Caribe.

Trước đó, hồi tháng 5 CBS News từng đưa tin rằng các quan chức tình báo Mỹ đang đánh giá cách Cuba có thể phản ứng nếu Washington tiến hành một hành động quân sự.

Cũng trong tháng 5, tướng Francis L. Donovan, Tư lệnh Bộ Tư lệnh SOUTHCOM đã tới thị sát căn cứ quân sự Guantanamo nằm trên lãnh thổ Cuba, một động thái gây chú ý vào lúc đó.

Trong báo cáo đánh giá mối đe dọa thường niên khi đó, cộng đồng tình báo Mỹ nhận định Cuba không phải là một mối đe dọa chiến lược độc lập đối với Mỹ, nhưng có thể trở thành một “môi trường thuận lợi cho hoạt động” của các cường quốc như Nga, Trung Quốc và Iran.

Đến tháng 7, CBS News tiếp tục đưa tin quân đội Mỹ từng xem xét một loạt phương án hành động đối với Cuba, trong đó có khả năng tiến hành một chiến dịch đột kích đường không do Sư đoàn Dù 101 của Lục quân Mỹ dẫn đầu, với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ khi đó nhấn mạnh rằng việc xây dựng những phương án này không đồng nghĩa Tổng thống Trump hay Lầu Năm Góc đã quyết định tiến hành hành động quân sự.

Ông Trump từng nói Cuba sẽ là “nước tiếp theo”

Hồi tháng 3, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Trump nói ông tin rằng mình “có thể may mắn giành được Cuba”, đồng thời tuyên bố thẳng: “Cuba sẽ là nước tiếp theo”.

Trong thời gian gần đây, chính quyền Trump tiếp tục gia tăng các biện pháp trừng phạt Cuba, đồng thời nhắm tới các doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển quân sự của Cuba ngay trước thềm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Trump còn tuyên bố chính quyền Cuba hiện nay “sẽ sụp đổ” và khẳng định “tự do đang đến với Cuba”. Những phát biểu này khiến phái đoàn Cuba tức giận rời khỏi hội trường.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tuyên bố sẽ đáp trả, đồng thời cáo buộc việc Mỹ phong tỏa nguồn nhập khẩu dầu của Cuba là một hành động “xâm lược” và “chiến tranh kinh tế”.

Theo LTN