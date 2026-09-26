Vì sao ông Tập Cận Bình và phu nhân mang bình giữ nhiệt đến quốc yến Nhà Trắng?

Giữa bàn tiệc xa hoa tại Nhà Trắng, hai chiếc bình giữ nhiệt của ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện gây chú ý, hé lộ một thói quen rất quen thuộc trong đời sống Trung Quốc.

Với một số người, hình ảnh này có thể khá bất ngờ. Nhưng tại Trung Quốc, những chiếc bình giữ nhiệt vốn thường được dùng để đựng nước nóng lại là vật dụng quen thuộc trong đời sống hằng ngày.

Giữa những bộ dao nĩa sáng bóng và ly pha lê sang trọng được bày trên bàn tiệc quốc yến tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, hai chiếc bình giữ nhiệt do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện mang theo đã trở thành một chi tiết đặc biệt.

Chiếc bình của ông Tập có màu đen, trong khi bình của bà Bành màu trắng. Cả hai được nhìn thấy đặt ngay trên bàn trong suốt bữa quốc yến trang trọng, tạo nên một hình ảnh khá thú vị khi nét sinh hoạt rất đời thường của Trung Quốc xuất hiện giữa không gian ngoại giao cấp cao.

Việc mang theo thói quen thường ngày này tới một quốc yến tại Nhà Trắng cũng phần nào phù hợp với những nét riêng của nước chủ nhà. Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn nổi tiếng với sở thích uống Diet Coke (Coca ăn kiêng), đến mức ông có một nút bấm màu đỏ riêng trên bàn làm việc tại Phòng Bầu dục để gọi loại nước này.

Hình ảnh những chiếc bình giữ nhiệt có thể gây bất ngờ trong một bữa tiệc cấp nhà nước, nhưng với những người am hiểu văn hóa Trung Quốc, đây lại là một cảnh tượng rất quen thuộc.

Tại Trung Quốc, nhiều người bắt đầu mang theo bình giữ nhiệt chứa đồ uống nóng khi bước vào một độ tuổi nhất định. Theo quan niệm của y học cổ truyền Trung Quốc, đồ uống ấm được cho là có lợi hơn cho hệ tiêu hóa.

Không ít người còn cho thêm các loại thảo dược hoặc trái cây được tin là có giá trị dược liệu vào bình, chẳng hạn như kỷ tử. Không rõ ông Tập và bà Bành đã cho gì vào những chiếc bình của mình, nhưng đây được xem là khả năng dễ xảy ra nhất.

Sự ưa chuộng đồ uống nóng ở Trung Quốc thậm chí đã trở thành một phần của hạ tầng công cộng. Tại các ga đường sắt cao tốc, nhà ga sân bay và nhiều điểm dừng chân trên khắp Trung Quốc, người dân đều có thể tìm thấy vòi nước nóng chuyên dụng miễn phí để đun hoặc lấy nước sôi, thuận tiện cho việc đổ thêm nước vào bình khi đang di chuyển.

Nhiều du khách Trung Quốc khi tới các nước phương Tây cũng mang theo bình giữ nhiệt của riêng mình. Nhờ đó, họ có thể chủ động uống nước nóng thay vì dùng nước đá hoặc các loại đồ uống lạnh vốn phổ biến ở phương Tây.

Sở thích với những loại đồ uống nóng truyền thống cũng xuất hiện trong sinh hoạt chính trị thường nhật của Trung Quốc.

Trong các sự kiện chính trị lớn tại Bắc Kinh, chẳng hạn các kỳ họp quốc hội thường niên, Chủ tịch Trung Quốc thường có hai tách trà riêng biệt được đặt trên bàn làm việc.

Đây là một cách sắp xếp khá đặc biệt, tạo nên sự khác biệt so với các quan chức cấp cao khác, những người thường chỉ được chuẩn bị một tách trà và được nhân viên phục vụ châm thêm khi cần.

Theo SCMP