Hệ thống Cyclone KIUBE 8 triệu USD của Việt Mỹ được nhập khẩu với giá bao nhiêu?

Cyclone KIUBE 150 mà Việt Mỹ nhập khẩu được ghi nhận mức giá 3,26 triệu USD, trong khi giá trúng thầu hệ thống này tại một số bệnh viện là 6-8 triệu USD.

Thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan, Bộ Công an cho biết Bùi Chân Phương thành lập, điều hành 3 công ty tại Việt Nam và nhiều công ty ở nước ngoài để mua đi, bán lại thuốc, thiết bị y tế trước khi nhập về Việt Nam rồi bán cho các cơ sở y tế với giá cao.

Dữ liệu cho thấy giá trị gói thầu hệ thống Cyclone KIUBE (máy gia tốc hạt chuyên dùng để sản xuất đồng vị phóng xạ phục vụ chẩn đoán và điều trị ung thư) mà Việt Mỹ cung cấp cho 4 bệnh viện từ năm 2025 đến nay có khoảng cách khá xa với giá nhập khẩu và giá tham chiếu quốc tế.

Giá bán Cyclone KIUBE tại Mỹ, Ấn Độ

Ngày 17/6/2025, dữ liệu từ trang Trademo ghi nhận công ty RADIATION & MOLECULAR IMAGING PTE. LTD. (R&M) tại Singapore xuất khẩu hàng hoá là Cyclone KIUBE, cấu hình KIUBE 150, do công ty công nghệ y tế và công nghệ gia tốc có trụ sở ở Bỉ là Ion Beam Applications SA (IBA) sản xuất tại Bỉ, giá trị 3,26 triệu USD. Bên nhập khẩu là Công ty Việt Mỹ.

Cấu hình chi tiết của lô hàng không được mô tả rõ nên chưa thể xác định mức giá này đã gồm hệ thống phụ trợ và nâng cấp hay chưa.

Ấn phẩm giới thiệu của nhà sản xuất IBA phát hành tháng 5/2025 mô tả KIUBE là nền tảng cyclotron proton 18 MeV có khả năng nâng cấp tại chỗ, bắt đầu từ 100 µA, tăng lên 150 µA, 180 µA hoặc tối đa 300 µA. Hệ thống có 8 cổng target độc lập, có thể trích xuất đồng thời 2 chùm tia, trọng lượng khoảng 18 tấn.

Trong thang cấu hình này, KIUBE 150 nhập về Việt Nam ở mức trung bình. Model KIUBE 300 có cấu hình cao nhất, gấp đôi KIUBE 150.

Theo giới thiệu, một hệ thống Cyclotron có thể bao gồm nhiều lớp thiết bị và dịch vụ. Ngoài máy chính, khách hàng có thể lựa chọn các tuỳ chọn nâng cấp; cùng các thiết bị và giải pháp phụ trợ.

Giá bán 4 hệ thống Cyclone KIUBE 300 tại Ấn Độ do nhà sản xuất IBA công bố. Nguồn: iba-worldwide.com.

Ngày 19/2/2026, nhà sản xuất IBA công bố ký thỏa thuận với một doanh nghiệp Ấn Độ để giao và lắp đặt 4 hệ thống Cyclone KIUBE 300, tổng giá trị hợp đồng 5-7 triệu EUR.

Nếu chia đều giá trị hợp đồng cho 4 hệ thống, mức bình quân tương đương 1,25-1,75 triệu EUR/hệ thống, xấp xỉ 1,47 - 2,06 triệu USD/hệ thống.

Đáng chú ý là KIUBE 300 có cấu hình gần cao hơn giá hệ thống lắp đặt ở Việt Nam. Tuy nhiên, giá bình quân tại Ấn Độ thấp hơn mức giá 3,26 triệu USD của lô KIUBE 150 nhập về Việt Nam.

Còn tại Mỹ, tháng 10/2024, IBA công bố hợp đồng lắp đặt 5 Cyclone KIUBE 180. Doanh nghiệp cho biết mức giá thông thường của một Cyclone KIUBE và thiết bị tuỳ chọn liên quan nằm trong khoảng 2,5-5 triệu EUR.

Đến tháng 3/2026, IBA tiếp tục công bố hợp đồng với Telix Pharmaceuticals cho đơn hàng 4 hệ thống Cyclone KIUBE 180 tại Mỹ với một số thiết bị nâng cấp. Hai thương vụ tại Mỹ mô tả khá rõ cấu hình chính và thiết bị kèm theo.

Ở các thương vụ trên, IBA trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng cuối. Trong khi tại Việt Nam, theo dữ liệu thì Việt Mỹ nhập khẩu từ Công ty R&M - doanh nghiệp ở Singapore trước đó có tên VIETMY MEDICAL PTE. LTD.

Một số thông số và giá trúng thầu hệ thống Cyclone KIUBE tại các bệnh viện.

Giá trúng thầu 6-8 triệu USD

Từ tháng 3/2025 đến tháng 6/2026, Cyclone KIUBE liên tục xuất hiện trong các kết quả lựa chọn nhà thầu mà Việt Mỹ trúng tại các bệnh viện ở Việt Nam. Trong đó, 3 kết quả ghi rõ cấu hình hệ thống là KIUBE 150. Riêng gói thầu ở Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ ghi chung chung là Cyclone KIUBE. Mức giá phần Cyclotron dao động từ 150 đến 199,8 tỷ đồng.

Ngày 20/3/2025, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng. Trong phần hệ thống Cyclotron, cấu hình trúng thầu được xác định là Cyclone KIUBE 150, giá 199,8 tỷ đồng. Liên danh Việt Mỹ - Thành An là bên trúng thầu. Quy đổi theo tỷ giá USD của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm trúng thầu, số tiền này tương đương 8,059 triệu USD.

Hồ sơ gói thầu ngoài máy chính còn yêu cầu hệ thống tổng hợp F-18 FDG, máy tổng hợp đa chức năng, hệ thống phân liều tự động, 3 Hotcell, tủ pha chế thuốc phóng xạ, hệ thống QC, an toàn bức xạ, khí kỹ thuật, làm mát, UPS và nhiều thiết bị hỗ trợ để toàn bộ hệ thống hoạt động đồng bộ.

Hệ thống Cyclone KIUBE 150 được lắp đặt tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: benhvienungbuounghean.vn.

Đến 13/6/2025, Bệnh viện Chợ Rẫy phê duyệt Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ trúng Gói số 01 - Mua sắm Hệ thống Cyclotron và thiết bị phụ trợ đồng bộ đi kèm với giá 199,8 tỷ đồng, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 190 ngày. Tính theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước thời điểm phê duyệt lựa kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) thì số tiền này tương đương 8 triệu USD.

Kết quả lựa chọn nhà thầu của Chợ Rẫy xác định hàng hóa là Cyclone KIUBE do IBA sản xuất, xuất xứ Bỉ, nhưng không ghi rõ KIUBE 100, 150, 180 hay 300.

Nhưng khi đặt cạnh gói thầu của Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, hai bộ yêu cầu về máy chính khá giống nhau. Khác biệt nổi bật nhất là Nghệ An nâng dòng proton từ ≥100 lên ≥150 µA và nâng yêu cầu F-18 sau 120 phút từ ≥10 lên ≥16 Ci.

Sau đó, ngày 23/1/2026, Bệnh viện Trung ương Huế cũng phê duyệt Việt Mỹ trúng gói cung cấp và lắp đặt Hệ thống Cyclotron và Hệ thống PET/CT. Giá trúng thầu phần Cyclotron là 150 tỷ đồng (tương ứng 5,97 triệu USD), hệ thống được ghi là Cyclone KIUBE 150. Tuy nhiên, so với Chợ Rẫy và Nghệ An, hồ sơ của Bệnh viện Trung ương Huế gọn hơn ở một số cấu phần.

Tới ngày 17/6/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh phê duyệt kết quả Gói thầu số 11 - Mua sắm hệ thống Cyclotron thuộc dự án cải tạo Bệnh viện Bãi Cháy để đầu tư hệ thống Cyclotron, PET/CT. Gói thầu được lựa chọn theo hình thức mua sắm trực tiếp. Việt Mỹ trúng thầu với giá 199,8 tỷ đồng (khoảng 7,93 triệu USD).

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, thiết bị là Cyclone KIUBE 150. Do gói thầu này mua sắm trực tiếp nên ngoài kết quả lựa chọn nhà thầu, những thông tin khác không được đăng tải công khai.

Có thể thấy ngoài gói thầu tại Bệnh viện Trung ương Huế, 3 gói thầu của các bệnh viện còn lại mặc dù có một số khác biệt trong cấu phần của hệ thống Cyclone KIUBE 150, nhưng có sự trùng khớp về giá trúng thầu là 199,8 tỷ đồng.

Nếu đặt trị giá 3,26 triệu USD của lô KIUBE 150 khi nhập khẩu cạnh giá trúng thầu 150-199,8 tỷ đồng (tức từ gần 6 triệu đến khoảng 8 triệu USD) có thể thấy rõ chênh lệch. Tuy nhiên, mức giá 3,26 triệu USD nêu trên chỉ miêu tả hàng hóa là KIUBE 150, chưa rõ có bao gồm các thiết bị đi kèm hay không.