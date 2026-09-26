Ông Trump đề nghị ông Zelensky tới Moscow gặp ông Putin?

Theo Bloomberg, Tổng thống Donald Trump được cho là đã đề nghị Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tới Moscow để đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng ông Zelensky từ chối.

Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Moscow để đàm phán hòa bình trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đề xuất này được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này, Bloomberg dẫn lời những nguồn tin thân cận với nhà lãnh đạo Ukraine.

Theo những người nắm rõ cuộc trao đổi, ông Zelensky đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Mỹ và tỏ ra “khó chịu” trước ý tưởng này.

Trước đó, Nga nhiều lần tuyên bố ông Zelensky có thể tới Moscow bất cứ lúc nào nếu muốn tiến hành đàm phán.

Sự bực tức của ông Zelensky dường như cũng thể hiện rõ bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư trong tuần. Khi bị các phóng viên hỏi bao giờ ông sẽ tới Moscow, nhà lãnh đạo Ukraine đáp lại bằng một câu nói tục, đại ý rằng ông sẽ tới đó “trên một tên lửa”.

Đầu tuần này, Ukraine cùng 51 quốc gia ủng hộ Kiev đã ra tuyên bố yêu cầu Nga chấp nhận một “lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện”, qua đó tạo điều kiện để Moscow và Kiev tiến hành đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow sẽ không dừng chiến dịch quân sự. Ông cáo buộc các quốc gia châu Âu hậu thuẫn Ukraine chỉ muốn có một khoảng dừng giao tranh để “bơm vũ khí cho chính quyền Kiev”.

Ông Trump nối lại nỗ lực tìm lối thoát cho chiến sự Ukraine

Gần đây, ông Trump đã đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Đầu tháng này, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner, đã tới cả Moscow và Kiev để tiến hành các cuộc tiếp xúc với hai bên.

Sau chuyến đi, ông Witkoff cho biết ông cảm thấy “tốt” về các cuộc thảo luận tại cả hai thủ đô. Washington hy vọng ngoại giao có thể mở đường chấm dứt cuộc xung đột kéo dài.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, với điều kiện những nguyên nhân gốc rễ của xung đột được giải quyết và thực tế trên chiến trường được tính đến.

Các yêu cầu của Nga bao gồm việc Ukraine từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO và duy trì vị thế trung lập; chấp nhận những giới hạn đối với lực lượng vũ trang; đồng thời chính thức công nhận Crimea cùng 4 khu vực khác từng thuộc Ukraine là lãnh thổ Nga.

Crimea bỏ phiếu gia nhập Nga không lâu sau cuộc đảo chính được phương Tây hậu thuẫn tại Kiev năm 2014. Các khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson tổ chức những cuộc trưng cầu tương tự vào tháng 9/2022.

Kiev liên tục bác bỏ các điều kiện của Moscow, khẳng định mục tiêu khôi phục quyền kiểm soát đối với toàn bộ các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền và tiếp tục theo đuổi tư cách thành viên NATO.

Tuy vậy, ông Zelensky nhiều lần nói rằng ông muốn gặp trực tiếp ông Putin để tìm cách giải quyết xung đột, dù chính ông đã ban hành lệnh cấm về mặt pháp lý đối với việc tiến hành các cuộc đàm phán như vậy.

Moscow tuyên bố sẵn sàng đón ông Zelensky

Điện Kremlin nhiều lần cho rằng lập trường cứng rắn của Kiev cùng thái độ thù địch của các nước châu Âu hậu thuẫn Ukraine là những trở ngại lớn đối với một thỏa thuận hòa bình.

Dù vậy, Moscow vẫn tuyên bố sẵn sàng tiếp đón ông Zelensky tại thủ đô Nga bất cứ lúc nào nếu ông thực sự muốn đạt được một thỏa thuận, thay vì chỉ thực hiện một động thái mang tính “trình diễn truyền thông”.

Nga hiện coi ông Zelensky là một nhà lãnh đạo “không hợp pháp”, với lập luận rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông đã hết từ hơn hai năm trước nhưng ông chưa tổ chức một cuộc bầu cử mới.

Hôm thứ Tư, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẵn sàng “đảm bảo an ninh” cho ông Zelensky nếu nhà lãnh đạo Ukraine quyết định tới Moscow.

Đề xuất được cho là của ông Trump, vì vậy, có thể tạo ra một tình huống ngoại giao đặc biệt nhạy cảm: Washington đang thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kiev, trong khi hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.

Theo RT, Bloomberg