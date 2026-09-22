Ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị khai trừ Đảng, tước quân tịch

Ngày 21/9, Bộ Chính trị Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc đã xem xét và thông qua báo cáo của Quân ủy Trung ương về kết quả điều tra, xử lý đối với ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập.

Theo Tân Hoa xã, được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân ủy Trung ương phê chuẩn, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Giám sát Quân ủy Trung ương đã lập hồ sơ điều tra đối với Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và Lưu Chấn Lập, Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương.

Theo kết quả điều tra, ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập đã “đi chệch khỏi mục tiêu, sứ mệnh ban đầu”, xa rời tổ chức Đảng, đánh mất nguyên tắc đảng tính, vượt qua các “lằn ranh đỏ” và giới hạn kỷ luật. Hai quan chức này bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và các quy tắc chính trị của Đảng, bè phái, không trung thành và không trung thực với Đảng.

Ngoài ra, họ bị xác định vi phạm nghiêm trọng kỷ luật tổ chức khi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để giúp người khác thăng tiến và nhận những khoản tiền rất lớn. Hai người cũng bị cáo buộc vi phạm kỷ luật liêm chính khi nhận quà tặng, tiền bạc trái quy định; vi phạm kỷ luật công tác do không thực hiện trách nhiệm chính trị về quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện; đồng thời vi phạm kỷ luật sinh hoạt vì không giáo dục, quản lý đầy đủ người thân và nhân viên cấp dưới, những người làm việc bên cạnh.

Theo Tân Hoa xã, những vi phạm của Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập “nghiêm trọng đến mức có dấu hiệu phạm tội trong quá trình thực thi công vụ. Các vấn đề chính trị và kinh tế đan xen, tham nhũng, trục lợi đi cùng với thiếu trách nhiệm và lạm quyền. Số tiền liên quan đến vụ án đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng và gây ảnh hưởng cực kỳ xấu”.

Căn cứ các quy định của Đảng cộng sản Trung Quốc, trong đó có “Quy định về xử lý kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, Bộ Chính trị Trung ương ra quyết định khai trừ Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập khỏi Đảng, đồng thời chấm dứt tư cách đại biểu Đại hội XX Đảng cộng sản Trung Quốc của cả 2.

Các vấn đề có dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ được chuyển cho cơ quan kiểm sát quân sự để xem xét và truy tố theo pháp luật.

Quyết định khai trừ Đảng đối với hai người sẽ được trình Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc (lần thứ V) để chính thức xác nhận. Trước đó, Quân ủy Trung ương đã quyết định tước quân tịch đối với các ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập.

Tân Hoa xã cho rằng việc xử lý nghiêm 2 ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập cho thấy rõ lập trường của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương trong việc kiên quyết tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng đến cùng. Đây cũng là một lần nữa khẳng định nguyên tắc xử lý tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không khoan nhượng”, đồng thời cho thấy quân đội Trung Quốc không chấp nhận để những phần tử tham nhũng có nơi ẩn náu.

Theo cơ quan này, vụ việc là một “thành quả quan trọng” trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng cộng sản Trung Quốc và quân đội Trung Quốc, đồng thời thể hiện quyết tâm và năng lực của Đảng trong việc xử lý tham nhũng. Tân Hoa xã nhấn mạnh rằng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang được “rèn luyện mang tính cách mạng” thông qua cuộc đấu tranh chống tham nhũng, qua đó trở nên trong sạch, vững mạnh và có sức đoàn kết, chiến đấu cao hơn.

Đáng chú ý, trong cuộc họp Bộ Chính trị lần này, khi thông qua phương án xử lý 2 ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, văn bản không còn sử dụng cách diễn đạt “chà đạp nghiêm trọng, phá hoại chế độ Chủ tịch Quân ủy Trung ương chịu trách nhiệm” như khi vụ việc mới bùng phát, mà đã chuyển sang “đi chệch khỏi mục tiêu, sứ mệnh ban đầu”, “xa rời tổ chức Đảng, đánh mất nguyên tắc đảng tính, vượt qua các lằn ranh đỏ”, “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và các quy tắc chính trị của Đảng, bè phái, không trung thành và không trung thực với Đảng”....

Theo Xinhua.