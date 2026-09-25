Phu nhân ông Trump chuẩn bị quốc yến chào đón ông Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania sẽ tổ chức quốc yến tại Phòng Đông của Nhà Trắng tối 24/9 (giờ Mỹ) để chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện. Bà Melania trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị.

Trước giờ khai tiệc, Nhà Trắng đã công bố thực đơn, cách bài trí và chương trình nghệ thuật.

Theo giới thiệu trên trang web chính thức của Nhà Trắng, thực đơn quốc yến lần này kết hợp các nguyên liệu Mỹ với những điểm nhấn tinh tế của ẩm thực Trung Quốc, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống ẩm thực của hai quốc gia.

Bữa tiệc mở đầu bằng màn nâng ly với vang sủi Schramsberg “Blanc de Noirs”, gợi nhớ “Ly rượu vì hòa bình” mang tính lịch sử mà Tổng thống Richard Nixon và Thủ tướng Chu Ân Lai cùng nâng tại Bắc Kinh năm 1972. Loại vang sủi của Mỹ từng được phục vụ trong sự kiện lịch sử đó đến nay vẫn xuất hiện tại các buổi chiêu đãi ở Nhà Trắng.

Món thứ nhất

Súp velouté bí vàng (cô đặc)

Nấm rừng hầm thảo mộc – pancetta (thịt xông khói kiểu Italy) giòn – dầu hành

Món khai vị là súp velouté bí vàng có kết cấu mịn, mềm và béo nhẹ, làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của bí theo mùa.

Nấm rừng được xào nhẹ cùng các loại thảo mộc tươi, tạo thành phần nấm đậm đà, kết hợp với pancetta chiên giòn để tạo sự tương phản về hương vị, mang vị mặn và chút khói.

Cuối cùng, món ăn được rưới một lớp dầu hành, tạo điểm nhấn tươi sáng và hương thơm nhẹ của nhóm gia vị hành.

Món thứ hai

Cá vược phủ mè

Cải thìa non hầm – cà tím vườn nướng – sốt verte

Cá vược tươi được phủ một lớp mè rang, tạo lớp vỏ thơm, béo nhẹ trong khi vẫn giữ được độ mềm của thịt cá.

Cá được dùng kèm cải thìa non giòn và cà tím nướng, mang lại vị ngọt nhẹ cùng hương thơm của quá trình caramel hóa.

Món ăn hoàn thiện với sốt verte làm từ các loại thảo mộc tươi, tạo vị thanh, hơi chua nhẹ và cảm giác tươi mát của rau củ.

Tráng miệng

Crémeux vanilla & kem mật ong Nhà Trắng

Nhân hạnh nhân óc chó – mứt anh đào chua

Món tráng miệng gồm lớp crémeux vanilla mịn mượt, bên trong là nhân mứt anh đào chua có vị trái cây nổi bật, đặt trên nền frangipane óc chó béo thơm.

Món tráng miệng được tạo hình như một loại quả, kết hợp với kem được làm từ mật ong thu hoạch tại Nhà Trắng, mang đến vị ngọt dịu và hương thơm đặc trưng.

Chương trình nghệ thuật

Quốc yến có nhiều tiết mục biểu diễn, với nghệ sĩ chính là Christopher Macchio, nam cao được đào tạo theo trường phái cổ điển và từng biểu diễn tại lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Trump năm 2025.

Chương trình còn có sự tham gia của các nhạc công quân đội thuộc Thủy quân lục chiến và Lục quân Mỹ, gồm:

“The President’s Own” United States Marine Band – Ban nhạc Thủy quân lục chiến Mỹ phục vụ Tổng thống.

“The Commandant’s Own” United States Marine Drum and Bugle Corps – Đội trống và kèn Thủy quân lục chiến Mỹ phục vụ Tư lệnh.

United States Army Chorus – Dàn hợp xướng Lục quân Mỹ.

United States Army Strings – Dàn nhạc dây Lục quân Mỹ.

Hoa và trang trí

Không gian quốc yến được thiết kế nhằm tạo cảm giác ấm áp và trang trọng, đồng thời khai thác ý nghĩa văn hóa lâu đời của màu đỏ trong lịch sử Trung Quốc.

Các bình hoa lớn được trang trí bằng những chùm hoa đỏ rực. Bàn tiệc phủ khăn màu đỏ đậm, điểm xuyết hoa thược dược và mao lương.

Giữa những loại hoa theo mùa, bàn tiệc còn được trang trí bằng các vật phẩm vermeil – bạc mạ vàng – thuộc bộ sưu tập của Nhà Trắng.

Bộ đồ sứ Reagan State Service, được sử dụng trong các quốc yến dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, cũng được đặt trên bàn tiệc.

Những chi tiết này kết hợp nghệ thuật Trung Quốc với truyền thống Mỹ, tạo nên một không gian vừa mang dấu ấn văn hóa phương Đông vừa giữ được vẻ sang trọng đặc trưng của Nhà Trắng.

Theo Singtao