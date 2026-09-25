CEO BMW: “Giá xe Trung Quốc thấp đến khó hiểu”

Ngày 24/9, ông Milan Nedeljkovic, CEO mới của BMW, có cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), trong đó bày tỏ lo ngại về mức giá của một số mẫu ô tô Trung Quốc đang được bán tại châu Âu.

Theo ông Nedeljkovic, có những mẫu xe Trung Quốc được đưa vào thị trường châu Âu với mức giá mà ông cho rằng khó phù hợp với lợi ích thương mại thông thường.

Khi được hỏi liệu các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có đang bán xe tại châu Âu với mức giá mang tính chất “phá giá” hay không, CEO BMW thẳng thắn cho rằng một bộ phận xe Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu đang được định giá ở mức “hoàn toàn không phù hợp với lợi ích thương mại”.

Theo ông, tình trạng này có thể làm gia tăng xu hướng bảo hộ tại châu Âu, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực bảo vệ thị trường nội địa trước sức ép cạnh tranh từ xe Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Nedeljkovic không kêu gọi châu Âu tiếp tục tăng thuế đối với xe Trung Quốc. Ông nói: “BMW hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi ủng hộ thương mại tự do và chấp nhận cạnh tranh. Nhưng sự méo mó cạnh tranh do những mức giá khó hiểu gây ra là điều nguy hiểm”.

BMW muốn giải quyết bằng thỏa thuận về giá

Thay vì áp dụng thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, CEO BMW cho rằng một giải pháp phù hợp hơn có thể là xây dựng tiêu chuẩn định giá công bằng, dựa trên các nguyên tắc thị trường thông qua một thỏa thuận tự nguyện.

Ông cho rằng các bên nên ưu tiên đàm phán để đạt được một cơ chế định giá tự nguyện dựa trên thị trường, qua đó hạn chế nguy cơ căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang.

Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh xe điện và các dòng xe năng lượng mới của Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng tại châu Âu. Nhờ lợi thế về sản phẩm và giá bán, các thương hiệu Trung Quốc ngày càng gia tăng thị phần tại thị trường này, tạo sức ép rõ rệt đối với các hãng xe truyền thống châu Âu.

Với BMW, vấn đề không chỉ nằm ở việc xe Trung Quốc có giá thấp, mà còn ở câu hỏi liệu mức giá đó có phản ánh đầy đủ các điều kiện cạnh tranh của thị trường hay không.

Theo European Association of Vehicle Logistics (ECG), trong 6 tháng đầu năm 2026, châu Âu nhận khoảng 1,1 triệu xe xuất khẩu từ Trung Quốc, trở thành một trong hai thị trường lớn nhất của xe Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Phản ứng của Trung Quốc

Trước phát biểu của CEO BMW, Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên tiếng về khả năng EU yêu cầu Trung Quốc tự nguyện hạn chế xuất khẩu xe hybrid cắm sạc (PHEV) sang châu Âu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói Bắc Kinh hy vọng EU tuân thủ cam kết về mở cửa thị trường, thương mại tự do và các quy định WTO, đồng thời tạo môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng và không phân biệt đối xử cho doanh nghiệp các nước.

Bộ Thương mại Trung Quốc thậm chí cho rằng cái gọi là “hạn chế xuất khẩu tự nguyện” sẽ đi ngược các quy định WTO và nguyên tắc cạnh tranh công bằng. Trung Quốc phản đối các biện pháp hạn chế như vậy và cho rằng mọi giải pháp Trung Quốc - EU phải cân bằng lợi ích, tuân thủ WTO và pháp luật của mỗi bên.

Đáng chú ý, ngày 22/9, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào cũng nhấn mạnh Bắc Kinh ủng hộ các hãng xe Trung Quốc đầu tư và sản xuất tại châu Âu, đồng thời kêu gọi giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn.

Châu Âu chưa có sự đồng thuận về cách xử lý xe Trung Quốc

Ở châu Âu, phản ứng cũng không hoàn toàn thống nhất. Một số lãnh đạo ngành ô tô và chính trị gia châu Âu đang đề xuất các biện pháp mạnh hơn, chẳng hạn mở rộng thuế đối với xe Trung Quốc sang xe PHEV hoặc áp dụng yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa. Reuters cho biết EU đang xem xét các biện pháp nhằm xử lý thâm hụt thương mại với Trung Quốc mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi là “không bền vững”.

Trong bối cảnh đó, quan điểm của BMW khá đáng chú ý: không phản đối cạnh tranh với xe Trung Quốc, nhưng cũng không muốn dùng thêm thuế quan để giải quyết vấn đề. Ông đề xuất một thỏa thuận tự nguyện về mức giá dựa trên nguyên tắc thị trường thay vì áp thêm thuế.

Điều này cũng phù hợp với lập trường lâu nay của BMW. Hãng từng nhiều lần phản đối thuế bổ sung của EU đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc và cảnh báo nguy cơ các biện pháp này dẫn tới xung đột thương mại. Đáng chú ý, BMW chính là hãng sản xuất MINI điện tại Trung Quốc để xuất khẩu sang châu Âu, nên chính sách thuế của EU cũng tác động trực tiếp tới lợi ích của BMW.

Điều này cho thấy bài toán của các hãng xe châu Âu phức tạp hơn chuyện “xe Trung Quốc giá rẻ”. Họ phải đồng thời đối mặt với sức ép cạnh tranh từ xe Trung Quốc, chính sách thương mại của EU, chuỗi cung ứng toàn cầu và lợi ích của chính các tập đoàn châu Âu đang sản xuất tại Trung Quốc.

BMW hiện cũng đang chịu sức ép từ thị trường Trung Quốc. Trong báo cáo giữa năm, chính BMW thừa nhận diễn biến xấu đi nhanh chóng tại Trung Quốc là nguyên nhân chính khiến hãng phải điều chỉnh triển vọng kinh doanh 2026; hãng đồng thời cho biết các đối thủ mới đang mở rộng sang nhiều thị trường, trong đó có châu Âu.

Việc CEO BMW cảnh báo xe Trung Quốc giá “khó hiểu”, nhưng phản đối tăng thuế cho thấy Châu Âu đang “mắc kẹt” giữa bảo hộ và cạnh tranh.

Theo Sohu.