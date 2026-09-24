Ukraine tung drone đánh chặn 416 km/giờ, săn UAV Nga bằng AI

Ukraine hoàn tất thử nghiệm Zorelit v5, drone đánh chặn tốc độ tối đa 416 km/giờ, được thiết kế để đối phó UAV trinh sát và các drone tấn công tốc độ cao của Nga.

Công ty Ukraine Vluchnyk đã hoàn tất thử nghiệm nội bộ đối với Zorelit v5, mẫu drone đánh chặn tốc độ cao được phát triển để đối phó với các mục tiêu trên không, trong đó có cả UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực.

Theo Vluchnyk, Zorelit v5 đã hoàn thành toàn bộ chu trình thử nghiệm nội bộ và sẵn sàng được bàn giao cho các đơn vị quân đội. Hiện mẫu drone này được cung cấp thông qua các hợp đồng trực tiếp, trong khi việc phân phối rộng rãi hơn sẽ được triển khai sau khi hoàn tất quy trình cấp mã trang bị của Ukraine.

Được thiết kế để đánh chặn các UAV tốc độ cao

Theo Militarnyi, sau khi trao đổi với Vluchnyk, Zorelit v5 có tốc độ tối đa được công bố lên tới 416 km/giờ và tầm hoạt động tối đa 47 km cho mỗi lần sạc. Ở tốc độ hành trình khoảng 200 km/giờ, thời gian bay của drone có thể đạt khoảng 17 phút.

Trang Drone Front cũng đưa ra những thông số tương tự, mô tả Zorelit v5 là một drone đánh chặn sử dụng động cơ phản lực, được thiết kế để tiêu diệt các UAV cảm tử và UAV trinh sát của Nga. Mẫu máy bay này được phát triển theo hướng đánh chặn mục tiêu trực tiếp trên đường bay.

Vluchnyk cho biết Zorelit v5 có thể đối phó với UAV trinh sát, cũng như các dòng Gerbera và Geran-2 của Nga, bên cạnh những mẫu Geran-3 và Geran-4 nhanh hơn nhờ sử dụng động cơ phản lực. Theo nhà sản xuất, tốc độ tối đa của Zorelit v5 cho phép nó đánh chặn các mục tiêu bay với vận tốc khoảng 300-350 km/giờ.

Theo thông số do Vluchnyk công bố, Zorelit v5 có thể mang đầu đạn nặng 300-600 gram. Cấu hình tiêu chuẩn gồm cụm camera gimbal, hệ thống điều khiển ELRS với dải tần hoạt động có thể lựa chọn, bộ phát video công suất 2,5 watt và bảng kích hoạt đầu đạn hỗ trợ kích nổ từ xa cùng chốt an toàn cơ học.

Đánh chặn với sự hỗ trợ của AI

Zorelit v5 cũng được tích hợp một số chức năng tự động nhằm hỗ trợ quá trình đánh chặn. Militarnyi cho biết drone có thể được trang bị hệ thống tự động phát hiện và chiếu sáng mục tiêu sử dụng các thuật toán AI. Các nhà phát triển đồng thời thiết kế chức năng dẫn đường tự động ở giai đoạn cuối của quá trình bay.

Theo Vluchnyk, Zorelit v5 có thể tùy chọn tích hợp với SkyMap, hệ thống cho phép drone tự động tiếp cận khu vực mục tiêu và tính toán quỹ đạo đánh chặn, đồng thời tính đến lượng pin còn lại. SkyMap có thể xác định đường bay dựa trên quỹ đạo của mục tiêu và mức năng lượng còn lại của drone đánh chặn.

Zorelit v5 cũng có thể được điều khiển từ xa và truyền hình ảnh qua internet. Cấu hình tiêu chuẩn của hệ thống bao gồm cụm camera xoay và bộ phát video công suất 2,5 watt.

Bước phát triển từ Zorelit v4

Zorelit v5 được phát triển dựa trên mẫu drone đánh chặn Zorelit v4 trước đó của Vluchnyk. Công ty cho biết Zorelit v4 đã được sử dụng trong chiến đấu, được đưa vào biên chế và được cấp Mã số Vật tư NATO (NATO Stock Number). Một số giải pháp kỹ thuật được phát triển và kiểm nghiệm trong quá trình Zorelit v4 hoạt động thực tế đã được tiếp tục sử dụng trên mẫu đánh chặn mới.

Trước khi bàn giao cho khách hàng, mỗi chiếc Zorelit v5 đều phải trải qua một chuyến bay thử. Vluchnyk ghi lại chuyến bay và đánh dấu từng chiếc, qua đó có thể theo dõi cụ thể quá trình lắp ráp cũng như các linh kiện được sử dụng trên từng máy bay.

Hiện Zorelit v5 được cung cấp cho các tổ chức quân sự thông qua hợp đồng trực tiếp với Vluchnyk. Công ty cho biết mẫu drone này sẽ được đưa lên hệ thống mua sắm điện tử của Ukraine sau khi hoàn tất các thủ tục cấp mã trang bị bắt buộc.

Sự xuất hiện của Zorelit v5 cho thấy xu hướng ngày càng rõ nét trong việc phát triển các drone chuyên dụng để đối phó với những UAV khác. Với mẫu đánh chặn mới, Vluchnyk đang tập trung vào nhóm mục tiêu có tốc độ cao hơn, đặc biệt là các UAV sử dụng động cơ phản lực.

Theo IE