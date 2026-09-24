Ukraine chuyển 2 tù binh Triều Tiên sang Hàn Quốc, hé lộ hành trình bí mật

Ukraine đã chuyển hai tù binh Triều Tiên bị bắt tại Nga sang Hàn Quốc, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong khi Seoul không công bố chi tiết vì lý do an toàn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24/9 cho biết Ukraine đã chuyển giao hai tù binh Triều Tiên cho Hàn Quốc, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

“Gần đây, chúng tôi đã chuyển hai tù binh Triều Tiên tới Hàn Quốc”, ông Zelensky nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc bắt sống hai binh sĩ này không hề dễ dàng.

“Những người này không dễ bị bắt sống. Một người trong số họ, khi nhận ra mình sắp bị bắt, đã tìm cách tự sát. Anh ta rất sốc khi số phận không cho phép mình chết”, ông Zelensky kể.

Ông không cung cấp thêm thông tin về quá trình đưa hai tù binh tới Hàn Quốc.

Ukraine bắt sống hai binh sĩ Triều Tiên tại tỉnh Kursk của Nga vào tháng 1/2025. Đây là những binh sĩ Triều Tiên đầu tiên bị bắt sống kể từ khi Bình Nhưỡng tham gia hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine vào năm 2024.

Khi đó, ông Zelensky từng nói Ukraine sẽ bàn giao hai tù binh cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu Bình Nhưỡng có thể tạo điều kiện để trao đổi họ lấy các công dân Ukraine đang bị Nga giam giữ.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền kêu gọi Ukraine đưa hai binh sĩ này tới Hàn Quốc, viện dẫn nguy cơ họ có thể phải đối mặt với những hình thức trừng phạt nếu bị đưa trở lại Triều Tiên. Truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin hai tù binh bày tỏ mong muốn đào tẩu sang Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap hôm 25/9 dẫn lời nghị sĩ đối lập Hàn Quốc Yu Yong-weon cho biết hai binh sĩ Triều Tiên đã rời Ukraine vào cuối tuần trước, quá cảnh qua một nước thứ ba và tới Hàn Quốc khoảng 3-4 ngày trước.

“Dù chưa rõ chính xác họ đang ở đâu, tôi cho rằng các cơ quan tình báo của chúng ta đang bảo vệ họ”, ông Yu nói.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết không thể xác nhận thông tin này, với lý do cần bảo đảm an toàn cho hai binh sĩ cùng gia đình họ. Bộ Thống nhất Hàn Quốc chưa lập tức phản hồi đề nghị bình luận.

Hàn Quốc hồi tháng 6 tuyên bố sẽ tiếp nhận tất cả tù binh Triều Tiên từng chiến đấu cho Nga và phản đối việc đưa họ trở lại Nga hoặc Triều Tiên.

Ông Zelensky cũng chỉ trích quyết định của Bình Nhưỡng đưa quân tới chiến đấu cho Nga.

Theo ước tính của Ukraine và Hàn Quốc, Triều Tiên đã đưa khoảng 14.000-15.000 binh sĩ tới hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga kể từ năm 2024. Phần lớn lực lượng này được triển khai tại tỉnh Kursk, nơi họ hỗ trợ quân đội Nga đẩy lùi cuộc đột kích của Ukraine.

Theo các đánh giá của Ukraine và những nguồn độc lập, Bình Nhưỡng cũng đã cung cấp cho Moscow hàng triệu quả đạn pháo và đạn cối, cùng tên lửa đạn đạo, pháo tầm xa và các hệ thống pháo phản lực phóng loạt.

Theo Reuters