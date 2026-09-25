Thủ tướng Israel mang "máy nhắn tin sát thủ" tới LHQ, nhiều phái đoàn bỏ về

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bất ngờ giơ một chiếc máy nhắn tin tại Liên Hợp Quốc, nhắc lại chiến dịch bí mật nhằm vào Hezbollah năm 2024 khiến hàng nghìn người thiệt mạng và bị thương.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã giơ một chiếc máy nhắn tin (pager) tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhắc lại chiến dịch phá hoại bí mật năm 2024 nhằm vào nhóm Hezbollah ở Lebanon khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương nặng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Ngày 17/9/2024, hàng nghìn máy nhắn tin được các thành viên Hezbollah sử dụng đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon. Một ngày sau, hàng trăm bộ đàm cũng bị kích hoạt theo cách tương tự.

Các vụ tấn công khiến hàng chục người thiệt mạng và tới 4.000 người bị thương, trong đó có nhiều người dân không liên quan đến hoạt động của Hezbollah, nhân viên y tế cùng người thân của họ. Israel sau đó thừa nhận đứng sau chiến dịch này.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/9, ông Netanyahu cầm một chiếc pager trên tay và nói: “Các bạn còn nhớ những chiếc máy nhắn tin đó không? Nhớ những thứ này chứ?” Sau đó, ông nói thêm: “Hezbollah chắc chắn còn nhớ chúng.”

Hàng chục phái đoàn đã rời khỏi hội trường ngay khi ông Netanyahu bước lên bục phát biểu, khiến phần lớn khán phòng trở nên trống vắng. Phái đoàn Palestine trước đó đã kêu gọi các đoàn khác tham gia cuộc phản đối.

Trong suốt bài phát biểu, ông Netanyahu giữ giọng điệu đối đầu, gọi những đại biểu rời khỏi hội trường là “những kẻ hèn nhát về đạo đức” và công kích một loạt quốc gia chỉ trích Israel trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Ông gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là “kẻ độc tài”, cáo buộc Qatar tìm cách “tẩy não” giới trẻ Mỹ và dự đoán chính quyền Iran cuối cùng sẽ sụp đổ.

Thủ tướng Israel cũng giơ một thiết bị đầu cuối Starlink và nói ông sẽ để lại thiết bị này cho phái đoàn Iran sử dụng khi các thành viên của phái đoàn “không thể tránh khỏi việc đào tẩu”.

Ông Netanyahu công khai xác nhận vai trò của Israel trong vụ tấn công bằng máy nhắn tin vào tháng 11/2024. Người phát ngôn của ông khi đó cho biết Thủ tướng Israel đã trực tiếp phê duyệt chiến dịch.

Hai cựu quan chức cấp cao của Mossad sau đó nói với CBS rằng cơ quan tình báo Israel đã mất nhiều năm chuẩn bị chiến dịch, sử dụng các công ty bình phong để bí mật đưa những thiết bị chứa chất nổ vào chuỗi cung ứng của Hezbollah.

Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 2/2025, ông Netanyahu cũng tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump một chiếc máy nhắn tin mạ vàng cùng một chiếc máy nhắn tin thông thường để nhắc lại chiến dịch. Theo các nguồn tin được truyền thông dẫn lại, ông Trump gọi đây là “một chiến dịch tuyệt vời”.

Vụ tấn công bằng máy nhắn tin đánh dấu điều mà các quan chức Israel khi đó gọi là “giai đoạn mới” trong cuộc chiến với Hezbollah. Sau đó, Israel đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Lebanon.

Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào Beirut vào cuối tháng đó, trước khi lực lượng Israel mở các cuộc đột kích trên bộ vào miền nam Lebanon.

Giao tranh bùng phát trở lại vào tháng 3/2026, khi Hezbollah phóng rocket vào Israel sau khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran nổ ra.

Một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng 6 phần lớn đã chặn các cuộc không kích quy mô lớn của Israel nhằm vào Beirut. Tuy nhiên, lực lượng Israel vẫn kiểm soát một số khu vực ở miền nam Lebanon và tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở những nơi khác trong nước.

Theo Bộ Y tế Lebanon, hơn 4.000 người đã thiệt mạng và hơn 12.000 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon kể từ tháng 3.

Theo RT