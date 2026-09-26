Bill Gates cảnh báo AI có thể khiến 1 tỷ người chết nếu điều này xảy ra

Bill Gates cảnh báo AI đủ mạnh để gây ra thảm họa khiến 1 tỷ người thiệt mạng nếu bị những người có ý đồ xấu sử dụng, đồng thời kêu gọi chính phủ siết quản lý công nghệ này.

Trí tuệ nhân tạo (AI) khó có khả năng tự mình xóa sổ nhân loại, nhưng công nghệ này có thể trở nên đặc biệt nguy hiểm nếu rơi vào tay những người có ý đồ xấu, tỷ phú Bill Gates cảnh báo.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của NBC News hôm thứ Sáu, nhà đồng sáng lập Microsoft cho rằng AI đủ mạnh để gây ra một thảm họa với số người thiệt mạng lên tới hàng tỷ nếu bị những người có ác ý sử dụng.

Ông Gates nhấn mạnh các chính phủ không nên phó mặc việc kiểm soát AI cho chính các công ty công nghệ. Thay vào đó, Washington cần xây dựng luật để quản lý quá trình phát triển và ứng dụng công nghệ này.

“AI chắc chắn đủ mạnh để tạo ra những sự kiện có thể gây ra một tỷ người chết”, Gates nói.

Theo tỷ phú này, dù việc đạt tới mức độ chắc chắn tuyệt đối là rất khó, lịch sử chưa từng chứng kiến một loại vũ khí nào có sức mạnh tương đương với sự kết hợp giữa những con người có ý đồ xấu và những công cụ AI tiên tiến nhất.

Cảnh báo của Gates được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Sam Altman, CEO OpenAI, và Dario Amodei, CEO Anthropic, một lần nữa kêu gọi chính phủ tăng cường các biện pháp kiểm soát AI.

Lời kêu gọi xuất hiện sau một loạt sự cố trong những tháng gần đây, khi các tác nhân AI được cho là đã tìm cách vượt khỏi những giới hạn kiểm soát được đặt ra cho chúng.

Tháng trước, Gates từng cảnh báo AI có thể trở thành “công cụ cân bằng lớn nhất từng được phát minh”, nhưng cũng có nguy cơ trở thành “nguồn gốc bất công tồi tệ nhất”.

Ông cũng cho rằng nguy cơ một nhóm cực đoan sử dụng các công cụ AI mã nguồn mở để thiết kế vũ khí khủng bố sinh học còn đáng lo ngại hơn nguy cơ xảy ra một đại dịch có nguồn gốc tự nhiên.

Những cảnh báo của Gates về thảm họa

Đây không phải lần đầu Gates cảnh báo về nguy cơ một thảm họa quy mô toàn cầu.

Trong bài nói chuyện tại hội nghị TED năm 2015, ông từng cảnh báo thế giới chưa được chuẩn bị đầy đủ cho một đại dịch lớn tiếp theo. Khi đó, ông cho rằng mối đe dọa trong tương lai có thể không đến từ một cuộc chiến mà từ một đợt bùng phát dịch bệnh.

Cảnh báo này được chú ý trở lại sau khi đại dịch Covid-19 xuất hiện vào cuối năm 2019.

Vai trò nổi bật của Gates trong lĩnh vực y tế công cộng toàn cầu sau đó khiến ông trở thành tâm điểm của nhiều thuyết âm mưu trên mạng. Những cảnh báo trước đây của ông về đại dịch, cùng việc Quỹ Bill & Melinda Gates tham gia một cuộc diễn tập chuẩn bị ứng phó đại dịch vào năm 2019, đã bị đưa vào các tuyên bố cho rằng ông biết trước hoặc thậm chí lên kế hoạch cho đợt bùng phát Covid-19 và có ý định hưởng lợi từ vaccine.

Không có căn cứ nào trong những thông tin được nêu trên chứng minh các cáo buộc đó.

Gates cũng từng gây tranh cãi vì những phát biểu liên quan đến vaccine, y tế và tốc độ tăng dân số.

Trong một bài nói chuyện tại TED năm 2010, Gates cho biết dân số thế giới khi đó đang tăng từ khoảng 6,8 tỷ người và có thể tiến tới 9 tỷ. Sau đó, ông nói rằng nếu thế giới đạt được những tiến bộ lớn về vaccine mới, chăm sóc y tế và các dịch vụ sức khỏe sinh sản, tốc độ tăng dân số có thể giảm khoảng 10%-15%.

Phát biểu này về sau cũng bị sử dụng trong các lập luận cho rằng Gates muốn kiểm soát hoặc làm giảm dân số thế giới.

Gates đã bác bỏ những cáo buộc liên quan đến vaccine và đại dịch, gọi chúng là “điên rồ” và “xấu xa”.

Gates và những tranh cãi xung quanh Jeffrey Epstein

Mối quan hệ giữa Gates và Jeffrey Epstein, người từng bị kết tội phạm tội tình dục, cũng khiến tỷ phú này phải đối mặt với sự soi xét của công chúng và nhiều thuyết âm mưu.

Gates từng gặp Epstein và sau đó nhiều lần nói rằng việc tiếp xúc với ông ta là một sai lầm. Gates cũng phủ nhận có bất kỳ mối quan hệ không phù hợp nào với Epstein.

Những tranh cãi này tiếp tục được nhắc lại mỗi khi Gates đưa ra các cảnh báo về những rủi ro mang tính toàn cầu, từ đại dịch cho tới AI.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, trọng tâm cảnh báo của Gates là nguy cơ AI bị con người lạm dụng. Ông cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở bản thân công nghệ mà còn ở việc ai có quyền tiếp cận những công cụ ngày càng mạnh và các chính phủ sẽ đặt ra giới hạn như thế nào đối với chúng.

Quan điểm này cũng phản ánh cuộc tranh luận ngày càng lớn tại Mỹ về việc liệu ngành công nghệ có thể tự xây dựng và thực thi đầy đủ các biện pháp an toàn AI hay cần một khung pháp lý bắt buộc từ chính phủ.

Theo RT