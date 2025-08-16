Cập nhật điều trị ung thư: Y học hạt nhân mở hướng mới nâng cao hiệu quả điều trị

Hội nghị Cập nhật điều trị ung thư và y học hạt nhân tại BV Bạch Mai nhấn mạnh vai trò PET/CT, SPECT/CT và liệu pháp nhắm trúng đích, theranostic, giúp phát hiện sớm, cá thể hóa điều trị và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư.

Các chuyên gia hàng đầu chủ trì hội nghị

PET/CT thế hệ mới giúp phát hiện sớm ung thư

Ung thư là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu và tại Việt Nam. Theo WHO, mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 20 triệu ca mắc mới và gần 10 triệu trường hợp tử vong. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 182.000 ca mắc mới và trên 122.000 ca tử vong. Các loại ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao gồm ung thư phổi, gan, vú, dạ dày và đại trực tràng.

Tại hội nghị “Cập nhật điều trị ung thư và y học hạt nhân (YHHN)” do Trung tâm YHHN và Ung bướu (BV Bạch Mai) tổ chức hôm nay, 16/8, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai, nhấn mạnh: Trong bối cảnh trên, việc ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị tiên tiến trở thành yếu tố sống còn để nâng cao hiệu quả điều trị và kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết YHHN là thế mạnh của BV Bạch Mai trong điều trị ung thư

YHHN, ngành khoa học tích hợp giữa vật lý hạt nhân, sinh học phân tử và y học lâm sàng - đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong y học chính xác, mở ra một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn cho người bệnh ung thư. Đây cũng là thế mạnh của BV Bạch Mai khi đưa ra phương án chẩn đoán và điều trị tối ưu nhất cho người bệnh.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm YHHN và Ung bướu, khẳng định: YHHN đóng vai trò then chốt với các kỹ thuật ghi hình chức năng hiện đại như PET/CT, SPECT/CT và SPECT, cho phép phát hiện di căn sớm, đánh giá đáp ứng điều trị ngay cả khi tổn thương chưa biểu hiện hình thái.

Các liệu pháp phóng xạ nhắm trúng đích và phương pháp theranostic – kết hợp ghi hình và điều trị – đã mở ra hướng đi mới, giúp cá thể hóa điều trị, nâng cao hiệu quả và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương cho biết việc cập nhật điều trị ung thư và YHHN nâng cao chất lượng điều trị

GS.TS Mai Trọng Khoa, chuyên gia đầu ngành ung thư Việt Nam, chia sẻ: Các thế hệ máy PET/CT không ngừng phát triển. Máy PET/CT phổ biến trước đây chỉ chụp được 20–35 cm trên cơ thể, phải ghép hình lại để đánh giá toàn thân. Hiện nay, đã có máy chụp tới 106 cm và đặc biệt là loại Total body PET/CT chụp toàn thân chỉ trong 30 giây với liều phóng xạ thấp, an toàn cho trẻ em, người bình thường. Tốc độ nhanh giúp một ngày có thể chụp 50–80 người, giải phóng bệnh nhân khỏi chờ lâu.

Máy thế hệ cũ do chỉ chụp từ háng trở lên, nên có thể bỏ qua các u di căn và không phát hiện được tổn thương mới. Máy thế hệ mới khắc phục nhược điểm này, hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị ung thư.

Ngoài ung thư, PET/CT đời mới còn ứng dụng trong tim mạch, thần kinh, chẩn đoán viêm, nhiễm trùng ở mức độ tế bào, nghiên cứu tương tác giữa não và cơ thể, dược động học toàn cơ thể để phát triển thuốc, độc chất học.

Một thông tin tích cực cho người bệnh ung thư được GS.TS Mai Trọng Khoa chia sẻ là BV Bạch Mai đang đấu thầu mua sắm hàng loạt máy móc hiện đại để phục vụ điều trị, trong đó có mục tiêu đưa loại PET/CT tiên tiến nhất.

GS.TS Mai Trọng Khoa thông tin về tiến bộ trong máy móc chẩn đoán ung thư

Chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị ung thư

Các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và nhiều BV lớn trong nước như BV Bạch Mai, BV K, BV Ung bướu TP.HCM, BV TWQĐ 108, BV Chợ Rẫy, BV Đại học Y Hà Nội… đã trình bày các liệu pháp mới như nhắm trúng đích, miễn dịch kết hợp y học hạt nhân, chăm sóc giảm nhẹ, vai trò vượt trội của PET/CT, SPECT/CT, SPECT và các chất đánh dấu phóng xạ trong chẩn đoán sớm, theo dõi điều trị; phương pháp xạ trị tiên tiến và phối hợp đa mô thức điều trị ung thư.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày thu hút gần 1.000 đại biểu tham gia trực tiếp và trực tuyến, với 7 phiên chuyên đề, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân ung thư.

Theo GS Mai Trọng Khoa, việc ứng dụng PET/CT thế hệ mới và các liệu pháp hiện đại không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn mở ra cơ hội cá thể hóa phác đồ, phát hiện di căn sớm, giảm liều phóng xạ và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân.

Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực của BV Bạch Mai trong việc đưa kỹ thuật hiện đại, chẩn đoán sớm, điều trị chính xác, an toàn, hiệu quả đến gần hơn với bệnh nhân .