Sốt kéo dài: Thủ phạm có thể là nấm và virus

Hơn một năm, người đàn ông bị sốt cao liên miên, ớn lạnh, sút gần 20 kg, thuốc hạ sốt bất lực. Những dấu hiệu tưởng “sốt vặt”, lại che giấu một cuộc tấn công thầm lặng của ba tác nhân nguy hiểm, trong đó có nấm Aspergillus.

Bệnh nhân đã được chẩn đoán đúng nguyên nhân để điều trị.

Chuỗi ngày suy kiệt vì sốt không lời giải

Ông T.V.N (54 tuổi, Đà Nẵng) vốn đã điều trị ổn định bệnh u lympho. Thế nhưng hơn một năm qua, đặc biệt sáu tháng gần đây, ông liên tục sốt cao 39–40°C, kèm đau đầu, ớn lạnh, chán ăn. Thuốc hạ sốt không hiệu quả. Sức lực tụt dốc, cân nặng từ 67 kg xuống 49 kg, thân hình chỉ còn da bọc xương.

Gia đình đưa ông đi khắp các bệnh viện lớn nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Chỉ khi ra Hà Nội, nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng suy kiệt, nhiễm trùng huyết chưa rõ nguồn gốc, bí ẩn mới dần hé lộ.

Ba “kẻ tấn công” cùng lúc ra tay

Các bác sĩ xét nghiệm chuyên sâu, phát hiện:

- Virus Epstein-Barr với tải lượng cao trong máu và dịch phổi.

- Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) đa kháng thuốc, nổi tiếng lì lợm trong môi trường bệnh viện.

- Nấm Aspergillus – sát thủ cơ hội nguy hiểm với người suy giảm miễn dịch.

Hình ảnh cắt lớp cho thấy phổi bệnh nhân tổn thương, hạch trung thất to bất thường. Các bác sĩ lập tức phối hợp kháng sinh, thuốc kháng nấm và điều trị hỗ trợ toàn diện. Ba ngày sau, bệnh nhân giảm sốt, một tuần hết sốt. Bệnh nhân tăng liền 6 kg sau 2 tuần, sức khỏe hồi phục rõ rệt.

Hiểm họa từ những thủ phạm tưởng xa lạ

Theo các bác sĩ, mỗi tác nhân trên đều đủ sức gây bệnh nặng, cụ thể:

- Trực khuẩn mủ xanh có thể phá hủy phổi, máu, màng não, kháng nhiều kháng sinh và dễ gây tử vong.

- Nấm Aspergillus có thể gây viêm phổi hoại tử, tắc nghẽn đường thở, lan sang các cơ quan khác, giết chết người bệnh nếu không phát hiện kịp.

- Virus Epstein-Barr liên quan tới nhiều bệnh nguy hiểm, từ sốt kéo dài đến ung thư vòm họng và u lympho.

Khi chúng “bắt tay” cùng tấn công, cơ thể rơi vào tình trạng suy kiệt, bệnh dai dẳng, chẩn đoán khó khăn và điều trị đòi hỏi phối hợp đa mũi.

Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân không phải là chuyện “uống vài viên hạ sốt là xong”. Đằng sau có thể là cuộc "đột kích" từ nhiều kẻ thù cùng lúc, trong đó nấm là thủ phạm dễ bị bỏ sót. Chậm trễ tìm nguyên nhân đồng nghĩa với trao thêm thời gian cho bệnh tàn phá cơ thể.

Với những ca bệnh như ông N., thông điệp rất rõ ràng: đừng bỏ cuộc khi chưa tìm ra căn nguyên. Điều trị chỉ hiệu quả khi “điểm mặt” đầy đủ các thủ phạm, dù đó là vi khuẩn, virus hay nấm ẩn mình.