Văn bản giả mạo Bộ Y tế tạo ra những hiểu lầm nguy hiểm

Một “Thông tư” giả mạo mang danh Bộ Y tế, gắn số hiệu và chữ ký lãnh đạo, đang lan trên mạng xã hội. Bộ Y tế cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có nguy cơ làm xáo trộn hoạt động của hệ thống y tế cơ sở.

Chiều nay, 15/8, trao đổi với báo chí, đại diện Bộ Y tế thông tin: Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện văn bản số 2830/2025/TT-BYT, ghi ngày 10/8/2025, với tiêu đề “Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, kèm chữ ký của Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương.

Văn bản giả mạo Bộ Y tế

Nhìn bề ngoài, văn bản này sử dụng đầy đủ hình thức, chữ ký và con dấu như thật, khiến nhiều người tưởng là thông tin chính thống.

Tuy nhiên, Bộ Y tế khẳng định qua rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ hoàn toàn không có tài liệu nào như vậy. Đây là văn bản giả mạo, được tạo ra và phát tán trái phép nhằm lan truyền thông tin sai sự thật.

Không chỉ vi phạm pháp luật, hành vi này còn gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước và có nguy cơ làm xáo trộn hoạt động của hệ thống y tế cơ sở.

Bộ Y tế cảnh báo các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân chỉ dựa vào các văn bản được đăng tải chính thức trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Mọi trường hợp phát hiện tài liệu có dấu hiệu bất thường cần ngay lập tức liên hệ với Bộ Y tế hoặc báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý, đồng thời không chia sẻ hay phát tán thông tin chưa được kiểm chứng.

Đại diện Bộ Y tế cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, truy tìm nguồn phát tán văn bản giả mạo và sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Hành vi giả mạo văn bản của cơ quan nhà nước không chỉ là trò gian dối đơn thuần, mà còn có thể gây rối loạn quản lý, tạo ra những hiểu lầm nguy hiểm và làm suy giảm niềm tin của người dân đối với ngành y – một lĩnh vực vốn cần sự minh bạch và tin cậy tuyệt đối.

Trong thời đại tin giả lan truyền nhanh hơn sự thật, mỗi người cần tỉnh táo kiểm chứng trước khi tin và chia sẻ. Một cú nhấp chuột thiếu suy xét cũng có thể biến người vô can thành mắt xích trong một chiến dịch tung tin sai sự thật, gây hậu quả khó lường.