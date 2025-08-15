50 người khuyết tật Ninh Bình đăng ký hiến mô, tạng

Ngày 15/8, tại phường Hoa Lư (Ninh Bình), 50 hội viên Hội Người khuyết tật tỉnh đã trực tiếp đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời.

Người khuyết tật ở Ninh Bình đăng ký hiến mô tạng

Sự kiện đặc biệt này diễn ra trong khuôn khổ hội nghị truyền thông, vận động do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Người khuyết tật tổ chức.

Nhiều hội viên dù đôi mắt đã mờ, tay run vẫn cố gắng tự viết từng nét chữ vào lá đơn. Có người chia sẻ: “Nếu ta hiến đi, một phần cơ thể sẽ vẫn sống trong cơ thể người khác.” Một chị dứt khoát: “Em hiến tất. Sống là đã cống hiến, huống chi khi chết còn cứu được người khác.” Một bác gái bị đục thủy tinh thể hỏi có hiến được giác mạc không, khi biết vẫn được, bác mỉm cười nhẹ nhõm và ký đơn.

Ông Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết Ninh Bình là địa phương đi đầu trong phong trào hiến mô, tạng từ năm 2007, với hàng trăm người đã hiến giác mạc, tạng và hiến xác. Phương châm “10 chữ vàng”: Thông tin – Chăm sóc – Vận động – Tiếp nhận – Tri ân đã được nhiều tỉnh áp dụng và đạt kết quả tích cực.

Đại diện Ngân hàng Mô – Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 bày tỏ tri ân sâu sắc trước tấm lòng của những hội viên khuyết tật Ninh Bình, những minh chứng sống động cho thông điệp “Hiến mô, tạng – Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. Cho đi là còn mãi".