Camera AI phát hiện 48 trường hợp vi phạm trật tự đô thị ở Hà Nội

Trong 2 ngày triển khai, từ dữ liệu hệ thống camera AI, Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý 48 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và trật tự công cộng, với tổng số tiền phạt hơn 58 triệu đồng.

Trong các ngày 14 và 15/1/2026, Công an thành phố Hà Nội đã áp dụng biện pháp “phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, dựa trên dữ liệu từ hệ thống camera giám sát kết hợp công nghệ AI.

Từ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội hình ảnh vi phạm được truyền trực tiếp đến công an cấp xã để triển khai xử lý.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết việc đưa vào sử dụng hệ thống 1.837 camera AI từ ngày 13/12/2025 trên 25 tuyến phố, 195 nút giao thông trọng điểm đã tạo chuyển biến rõ rệt trong quản lý giao thông và nay được mở rộng sang lĩnh vực trật tự đô thị.

Các hành vi vi phạm phổ biến gồm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, làm mái che, treo biển quảng cáo trái quy định, dừng đỗ xe sai luật, vứt rác bừa bãi, thải rác trái quy định, vứt, bỏ đầu mẩu, tàn thuốc lá, vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định, đổ nước thải sai quy định tại khu chung cư, thương mại hoặc dịch vụ công cộng… đều được ghi nhận và phản hồi về Trung tâm chỉ huy.

Kết quả bước đầu, trong hai ngày triển khai, Công an Hà Nội đã xử lý 48 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 58 triệu đồng, trong đó có 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị xử phạt 12,5 triệu đồng. Ngoài ra, qua phản ánh của cơ quan, tổ chức và người dân, lực lượng chức năng đã xử lý thêm 43 trường hợp vi phạm trật tự công cộng với số tiền hơn 46 triệu đồng.

Một trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh bị camera AI ghi hình. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Theo Công an Hà Nội, hình ảnh từ camera là chứng cứ khách quan, giúp giảm tranh cãi, tạo sự minh bạch và đồng thuận xã hội. Bên cạnh việc phát hiện vi phạm, hệ thống còn ghi nhận những điểm sáng trong chấp hành pháp luật, góp phần biểu dương, lan tỏa mô hình tuyến phố văn minh đô thị.

Trong bối cảnh chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an Thủ đô tiếp tục vận hành hệ thống camera AI 24/7, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền pháp luật, nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân, xây dựng nếp sống văn minh, giải quyết những “điểm nghẽn” về trật tự đô thị trên địa bàn.