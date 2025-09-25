Cận cảnh hệ thống camera AI phát hiện hàng nghìn lỗi vi phạm tại Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng bí thư Tô Lâm cho biết về lập pháp, xác định đây là công tác "đột phá của đột phá", không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường...

