Cận cảnh hệ thống camera AI phát hiện hàng nghìn lỗi vi phạm tại Hà Nội

Hệ thống camera giám sát giao thông AI được lắp đặt trên phố Phạm Văn Bạch, khu vực nút giao với phố Hoàng Quán Chi (phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo AI đã được thí điểm lắp đặt trên tuyến phố Phạm Văn Bạch, khu vực nút giao với phố Hoàng Quán Chi (phường Cầu Giấy, Hà Nội). Việc thí điểm hệ thống camera AI bắt đầu từ đêm 23/9. Ảnh: H.C.
Qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera AI được lắp đặt trên phố Phạm Văn Bạch từ 0h 23/9 đến 12h ngày 24/9, lực lượng chức năng đã phát hiện 1.798 vi phạm (vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm và đi ngược chiều). Ảnh: H.C.
Cận cảnh một chiếc camera giám sát có thể bao quát không gian 360 động được lắp đặt trên phố Phạm Văn Bạch. Ảnh: H.C.
Hệ thống camera AI được lắp đặt theo dõi 2 chiều di chuyển trên phố Phạm Văn Bạch. Đây là hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện. Ảnh: H.C.
Ngày 25/9, tại khu vực ngã tư Phạm Văn Bạch nơi được lắp camera giám sát, vẫn còn có phương tiện vi phạm giao thông về dừng đỗ trong lúc chờ đèn đỏ. Ảnh: H.C.
Tới đây, hàng ngàn camera AI tương tự sẽ được triển khai rộng khắp trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. Ngoài phố Phạm Văn Bạch, Cục Cảnh sát giao thông đang thí điểm hai camera AI trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Các camera này đã phát hiện nhiều trường hợp lái xe không thắt dây an toàn. Ảnh: H.C.
Theo Cục CSGT, đến nay camera AI đã nhận diện được hơn 20 lỗi vi phạm giao thông và tự động trích xuất được ảnh, clip liên quan. Ảnh: Q.A.
Trung tâm thông tin chỉ huy Cục CSGT là trung tâm quản trị cấp 1 của Cục CSGT được ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, trong đó có kết hợp với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tại trung tâm, các cán bộ, chiến sĩ theo dõi được hình ảnh truyền về từ camera AI lắp ở các tuyến đường. Ảnh: Q.A.
Đại tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết dữ liệu từ các thiết bị sau khi đưa về trung tâm sẽ được AI phân tích để nhận diện hành vi, sau đó chuyển sang file quản lý. CSGT trên cơ sở đó sẽ chuyển thông tin vi phạm nhanh nhất tới chủ xe thông qua ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: Q.A.
Theo Đại tá Huy, trường hợp phát hiện vi phạm thì hình ảnh, biển số xe, địa điểm vi phạm... sẽ được hệ thống lưu lại. Đồng thời, từ biển số xe, AI sẽ tự động đối soát qua cơ sở dữ liệu mà Cục CSGT quản lý để tìm ra chủ phương tiện và người lái. Sau đó, chuyển toàn bộ dữ liệu sang phần mềm xử lý vi phạm mà không cần sự can thiệp của cán bộ. Ảnh: Q.A.

