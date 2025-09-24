Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Camera AI ở Hà Nội phát hiện 1.800 người không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ trong 12 giờ

Quỳnh An
Theo Cục Cảnh sát giao thông, camera AI đã ghi nhận hơn 1.800 vi phạm giao thông chỉ trong 12 giờ tại Hà Nội trên con phố Phạm Văn Bạch.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết hai camera giám sát giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã bắt đầu được thí điểm lắp đặt tại phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội) từ đêm 23/9.

Theo dữ liệu trích xuất từ hai camera AI trong khoảng thời gian từ 0h00 đến 12h00 ngày 24/9, hệ thống đã tự động phát hiện 343 trường hợp người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm; 1.452 trường hợp vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (gồm 1.339 xe mô tô và 113 xe ô tô); 3 trường hợp xe mô tô đi ngược chiều.

Một số phương tiện xe máy đi ngược chiều trên đường Phạm Văn Bạch được camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, toàn bộ các trường hợp vi phạm sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký xe để xác định chủ phương tiện. Sau khi được cán bộ Trung tâm chỉ huy giao thông Cục CSGT kiểm duyệt, dữ liệu sẽ được chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện quy trình xử lý theo quy định.

Phương tiện vượt đèn đỏ được camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT.

"Kết quả bước đầu cho thấy ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân Thủ đô đáng báo động, cần được chấn chỉnh. Tới đây, hàng ngàn camera AI tương tự sẽ được triển khai rộng khắp trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước", đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhận định.

Trước đó, Cục CSGT đang tham mưu Bộ Công an ban hành thông tư hỗ trợ kinh phí cho người dân cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đây là bước đi nhằm phát động phong trào toàn dân tham gia giám sát, lên án hành vi vi phạm, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

