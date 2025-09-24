"Các nước nam bán cầu sẽ trở thành thị trường của ô tô Trung Quốc"

Ông Thôi Đông Thụ cho rằng người tiêu dùng tại đây sẽ ngày càng lựa chọn nhiều xe thương hiệu Trung Quốc giá rẻ, thay vì xe ô tô cũ giá thấp từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Mặc dù ngành ô tô Trung Quốc đang rơi vào tình trạng dư thừa sản xuất nghiêm trọng, chìm trong cuộc chiến giá cả khốc liệt, nhưng tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 23/9 đưa tin, Tổng thư ký Hiệp hội Thông tin thị trường xe du lịch Trung Quốc (China Passenger Car Association, CPCA) – ông Thôi Đông Thụ (Cui Dongshu) cho rằng ngành này vẫn có “tiềm năng tăng trưởng khổng lồ”.

Theo ông Thôi Đông Thụ, trong 5 năm tới, Trung Quốc có thể đạt doanh số hơn 40 triệu xe mỗi năm, trong đó có 10 triệu xe xuất khẩu ra nước ngoài và 30 triệu xe tiêu thụ trong nước.

Ông ước tính đến năm 2030, lượng xe xuất khẩu của Trung Quốc có thể tăng gấp đôi. Ông thừa nhận dự báo này có thể lạc quan hơn so với mặt bằng chung, nhưng nhấn mạnh cả thị trường nội địa và toàn cầu vẫn còn nhiều dư địa phát triển, nên Trung Quốc có khả năng hiện thực hóa mục tiêu.

Từ năm 2023, Trung Quốc đã thế chỗ Nhật trở thành nước xuất khẩu xe hơi nhiều nhất thế giới. Ảnh: OCS.



Theo ông, các khu vực kém phát triển hơn trong nước như miền Trung – Tây và nông thôn Trung Quốc vẫn còn tiềm năng lớn để mở rộng, và tỷ lệ sở hữu ô tô tại đây có thể dần vượt qua các thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải.

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu xe hơi ở Trung Quốc là 250 xe/1.000 dân, vẫn thấp so với các nước phát triển. Theo Tổ chức các nhà sản xuất ô tô quốc tế (OICA), tính đến năm 2020, con số này tại châu Âu là 641 xe/1.000 dân, còn tại Mỹ là 860 xe/1.000 dân.

Ông Thôi dự báo, các quốc gia thuộc “Nam bán cầu toàn cầu” sẽ “không thể tránh khỏi” trở thành thị trường tăng trưởng chính cho ô tô Trung Quốc. Người tiêu dùng tại đây sẽ ngày càng lựa chọn xe thương hiệu Trung Quốc giá rẻ thay vì các xe ô tô cũ giá thấp từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Theo Reuters, trong nhiều năm, Trung Quốc đã trợ cấp mạnh tay để hỗ trợ các ngành trọng điểm như ô tô, nhưng điều này lại khiến ngành lâm vào khủng hoảng. Xe Audi sản xuất tại Trung Quốc phải giảm giá tới 50%, SUV 7 chỗ của FAW giảm hơn 60%. Sản lượng ô tô đã vượt xa khả năng tiêu thụ trong nước, khiến lợi nhuận doanh nghiệp bị thu hẹp nghiêm trọng. Xuất hiện tình trạng đại lý đăng ký và mua bảo hiểm cho xe chưa bán được nhằm lừa lấy tiền thưởng và chiết khấu từ hãng, hoặc xuất khẩu ra nước ngoài dưới dạng “xe cũ chạy 0 km”.

Bãi tập kết xe xuất khẩu của BYD. Ảnh: LTN.



Công ty tư vấn Gasgoo chuyên về ô tô của Trung Quốc cho biết, công suất các nhà máy ô tô Trung Quốc hiện đủ năng lực sản xuất gấp đôi sản lượng thực tế năm ngoái, tức 55 triệu xe. Trong khi đó, hãng tư vấn hàng đầu thế giới AlixPartners dự báo, đến năm 2030, trong tổng số 129 thương hiệu xe điện và hybrid của Trung Quốc, chỉ có khoảng 15 thương hiệu đủ sức trụ vững về tài chính.

Năm 2023, lần đầu tiên Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu xe ô tô nhiều nhất thế giới (5,17 triệu xe) vượt qua Nhật (4,98 triệu xe). Năm 2024, Trung Quốc tiếp tục giữ vững vị trí số 1 với số lượng xe xuất khẩu 6,41 triệu chiếc, đạt 117,4 tỷ USD.