Trung Quốc không còn tìm kiếm quy chế ưu đãi dành cho nước đang phát triển

Trung Quốc sẽ không còn tìm kiếm các ưu đãi đặc biệt dành cho một nước đang phát triển tại WTO, qua đó loại bỏ điểm gây tranh cãi lâu nay với Mỹ vốn là một trở ngại khiến hai nước khó đạt được đồng thuận trong một số vấn đề.

Theo Tân Hoa Xã và tuyên bố của người lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trên mạng xã hội X, ngày 24/9 Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tuyên bố tại New York: “Với tư cách là một quốc gia đang phát triển có trách nhiệm, Trung Quốc trong các vòng đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ không tìm kiếm thêm bất kỳ "Ưu đãi đặc biệt và khác biệt" (Special and Differential Treatment, SDT) nào nữa”.

Ông Lý Cường đã phát biểu như trên khi đang tham dự kỳ họp lần thứ 80 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Mỹ và tại cuộc họp cấp cao về Sáng kiến ​​Phát triển Toàn cầu (GDI).

Tổng giám đốc WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala viết đăng trên mạng xã hội X rằng: “Đây là thành quả của nhiều năm nỗ lực. Tôi muốn hoan nghênh vai trò lãnh đạo của Trung Quốc trong vấn đề này”.

Bloomberg cho biết, quy chế quốc gia đang phát triển tại WTO do các thành viên tự tuyên bố, mang lại nhiều lợi ích, trong đó có việc được kéo dài thời hạn thực thi các cam kết.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala.

Mỹ từ lâu đã chỉ trích việc Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – vẫn tự khẳng định mình là quốc gia đang phát triển để được hưởng những ưu đãi STD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu từng nói: “Mỹ chưa bao giờ chấp nhận việc Trung Quốc tự nhận là nước đang phát triển. Hầu hết các chỉ số kinh tế hiện nay đều mâu thuẫn với tuyên bố của họ”.

