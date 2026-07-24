Trung Quốc đáp trả EU, đưa 14 doanh nghiệp châu Âu vào danh sách kiểm soát xuất khẩu

Trung Quốc đưa 14 doanh nghiệp EU vào danh sách kiểm soát xuất khẩu sau khi Brussels trừng phạt các công ty Trung Quốc. Rheinmetall nằm trong số những mục tiêu đáng chú ý.

Trung Quốc ngày 24/7 thông báo đưa 14 thực thể thuộc Liên minh châu Âu (EU) vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, chỉ một ngày sau khi Brussels công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong đó có 14 doanh nghiệp đến từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, quyết định có hiệu lực ngay lập tức, cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng – những sản phẩm có thể phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự – từ Trung Quốc tới các thực thể nằm trong danh sách. Đồng thời, các sản phẩm lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cũng không được phép chuyển giao cho những doanh nghiệp và tổ chức này.

Trong thông báo chính thức, Bắc Kinh cho biết động thái này được đưa ra để đáp trả vòng trừng phạt mới nhất mà EU áp đặt đối với Nga, đồng thời chỉ trích các biện pháp của Brussels là "nghiêm trọng" và gây tổn hại tới lợi ích của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Đáp trả trực tiếp sau gói trừng phạt mới của EU

Trước đó một ngày, Liên minh châu Âu công bố gói trừng phạt thứ 21 nhằm siết chặt khả năng tiếp cận công nghệ của Nga. EU đã bổ sung 51 thực thể vào danh sách cấm xuất khẩu hàng hóa và công nghệ lưỡng dụng, trong đó có các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Riêng Trung Quốc và Hong Kong có 14 doanh nghiệp bị đưa vào danh sách hạn chế, trở thành một trong những mục tiêu đáng chú ý nhất trong gói trừng phạt lần này.

Dù cả hai bên đều cùng lựa chọn con số 14 thực thể, quy mô của các mục tiêu lại rất khác nhau. Phía EU chủ yếu nhắm tới các doanh nghiệp thương mại và logistics quy mô nhỏ hoạt động tại Quảng Châu, Thâm Quyến và Đại Liên. Trong khi đó, Trung Quốc lại lựa chọn nhiều doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Rheinmetall trở thành mục tiêu đáng chú ý nhất

Danh sách mới của Trung Quốc có sự xuất hiện của Rheinmetall, tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Đức, cùng nhà sản xuất động cơ điện Lafert của Italy và công ty phát triển máy bay không người lái Cavok UAS của Pháp.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các thực thể bị áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đến từ nhiều quốc gia thành viên EU, trong đó có Đức, Pháp, Italy, Ba Lan, Hà Lan, Cộng hòa Czech, Bulgaria và Lithuania.

Trong số này, Rheinmetall được đánh giá là cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhất. Tập đoàn có trụ sở tại Düsseldorf hiện là một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn nhất châu Âu và đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp khí tài cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.

Những năm gần đây, Rheinmetall liên tục mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về xe bọc thép, đạn dược và các hệ thống vũ khí của các nước châu Âu.

Động thái mới của Bắc Kinh cho thấy căng thẳng thương mại và công nghệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu tiếp tục leo thang, trong bối cảnh hai bên ngày càng bất đồng về cuộc xung đột Nga - Ukraine cũng như các biện pháp kiểm soát công nghệ và chuỗi cung ứng.

Theo SCMP