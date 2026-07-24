Giới trẻ Trung Quốc được "thưởng nóng" nếu kết hôn, có nơi nhận tới gần 800 triệu đồng

Gần đây, Trung Quốc xúc tiến chính sách khuyến khích người dân kết hôn, sinh con đúng độ tuổi, đồng thời xây dựng hệ thống hỗ trợ hôn nhân, sinh sản trên phạm vi toàn xã hội. Nhiều địa phương triển khai chương trình thưởng tiền cho các cặp đôi.

Theo truyền thông Trung Quốc, mới đây, huyện Minh Khê (Mingxi), tỉnh Phúc Kiến đã ban hành phiên bản sửa đổi của Đề án tối ưu hóa chính sách sinh đẻ và thúc đẩy cân bằng dân số lâu dài, gồm 19 biện pháp nhằm thực hiện chính sách sinh ba con, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và hỗ trợ nuôi dạy trẻ.

Ngày càng nhiều nơi thưởng tiền cho các cặp kết hôn

Theo đó, các cặp đôi dù có phải người địa phương hay không, chỉ cần lần đầu đăng ký kết hôn hợp pháp tại Trung tâm đăng ký kết hôn của huyện, cùng tham gia khám sức khỏe tiền hôn nhân và sau khi kết hôn đăng ký hộ khẩu tại địa phương sẽ được thưởng một lần 3.000 nhân dân tệ (khoảng 11,5 triệu đồng).

Tại thành phố Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây, từ ngày 1/1/2025, các cặp đôi đăng ký kết hôn lần đầu, trong đó người vợ từ 35 tuổi trở xuống, sẽ được nhận ngay 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5,5 triệu đồng), phát trực tiếp tại quầy đăng ký kết hôn dưới hình thức lì xì.

Trong khi đó, tại một số làng có kinh tế tập thể phát triển ở khu vực châu thổ Châu Giang, mức hỗ trợ còn cao hơn nhiều.

Một cặp đôi là cổ đông hợp tác xã ở Nam Lĩnh, Quảng Châu đăng ký kết hôn có thể được nhận 80.000 tệ (hơn 310 triệu đồng) tiền thưởng. Ảnh: Zhihu.

Ví dụ, làng Nam Lĩnh, thị trấn Long Quy, quận Bạch Vân (Quảng Châu) quy định: nếu cả hai vợ chồng đều là cổ đông của hợp tác xã địa phương và kết hôn lần đầu, họ có thể nhận tối đa 80.000 NDT tiền thưởng kết hôn. Nếu sinh con, mức hỗ trợ tiếp tục lên tới 120.000 NDT, nâng tổng số tiền hỗ trợ tối đa lên 200.000 NDT (777 triệu đồng).

Không chỉ chính quyền, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng tung ra các khoản thưởng để khuyến khích nhân viên kết hôn và xây dựng gia đình.

Theo trang tin Sohu, ngày 27/6, Tập đoàn bán lẻ Pangdonglai nổi tiếng đã công bố danh sách nhân viên được nhận thưởng kết hôn. Kể từ khi chính sách này có hiệu lực vào đầu năm 2025, có 73 nhân viên đã nhận tổng cộng 3,65 triệu Nhân dân tệ (khoảng 14,2 tỷ đồng) tiền thưởng; riêng từ đầu năm 2026 đến nay đã có 54 người được thưởng với tổng số tiền 2,7 triệu NDT (10,5 tỷ đồng).

Tháng 2 năm nay, tại lễ tổng kết cuối năm của một doanh nghiệp ở Vũ Hán, hơn 50 nhân viên kết hôn hoặc sinh con trong năm 2025 đã lần lượt lên sân khấu nhận thưởng. Trong đó, nhân viên kết hôn được thưởng 10.000 NDT (38,9 triệu đồng), còn nếu cả hai vợ chồng đều làm việc tại công ty, mức thưởng được tăng gấp đôi lên 20.000 NDT.

Trước đó, vào tháng 11/2024, một doanh nghiệp tại Thâm Quyến cũng phát động chương trình mang tên "Quỹ mai mối trị giá một triệu Nhân dân tệ" nhân Ngày Độc thân (11/11), dành khoản tiền thưởng lớn để khuyến khích các nhân viên tìm kiếm bạn đời và hẹn hò.

Đến đăng ký kết hôn được tặng voucher giảm giá mua hàng là chiêu được nhiều nơi áp dụng. Ảnh: Sohu.

Kết hôn được tặng voucher

Các chính sách mới cho thấy trọng tâm hỗ trợ của Trung Quốc đang chuyển từ giai đoạn sinh con sang ngay từ khâu kết hôn.

Ngoài thưởng tiền, việc phát phiếu tiêu dùng nhằm kích cầu các ngành dịch vụ như cưới hỏi, du lịch, khách sạn và nhà hàng, qua đó thúc đẩy cái gọi là "nền kinh tế ngọt ngào".

Trước đó, các thành phố như Hàng Châu và Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang) đã thực hiện phát voucher (phiếu mua sắm hàng miễn phí) dành cho các cặp vợ chồng mới cưới.

Các cặp đôi đăng ký kết hôn mới tại Ninh Ba từ 28/10 đến 31/12/2025 (không áp dụng cho trường hợp cấp lại giấy chứng nhận kết hôn) sẽ được nhận gói phiếu mua sắm trị giá 1.000 NDT.

Gói ưu đãi gồm 8 phiếu giảm giá, mỗi phiếu được giảm 125 NDT khi chi tiêu từ 500 NDT trở lên. Chương trình được triển khai theo nguyên tắc đăng ký trước, nhận trước. Các phiếu này có thể sử dụng cho nhiều dịch vụ liên quan đến đám cưới như chụp ảnh cưới, tổ chức hôn lễ, khách sạn, du lịch trăng mật, sản phẩm văn hóa cưới hỏi, nhà hàng, bán lẻ và tư vấn hôn nhân.

Tại Hàng Châu, các cặp đăng ký kết hôn từ 28/8 đến 31/12/2025 được nhận 1.000 NDT phiếu tiêu dùng, gồm 10 phiếu, mỗi phiếu giảm 100 NDT khi chi tiêu từ 2.000 tệ. Phiếu được áp dụng cho mua trang sức cưới, chụp ảnh du lịch, quà tặng cưới và dịch vụ tư vấn hôn nhân – gia đình.

Một poster khuyến khích kết hôn với nội dung "Kết hôn được nhận tiền, cao nhất 80 ngàn tệ". Ảnh: Sohu.

Quận Kha Kiều (TP. Thiệu Hưng): Từ ngày 15/9, phát hành gói "Quà tặng kết hôn" trị giá 1.000 NDT, gồm 10 phiếu, mỗi phiếu giảm 100 tệ cho hóa đơn từ 200 NDT. Chính quyền cho biết mục tiêu là đưa chính sách hỗ trợ lên ngay từ giai đoạn kết hôn, kết nối với các chính sách hỗ trợ sinh con sau này, qua đó vừa giảm áp lực kết hôn – sinh con, thúc đẩy cải cách phong tục cưới hỏi, vừa kích thích "nền kinh tế hạnh phúc".

Không chỉ chính quyền địa phương, một số khu vực còn đưa ra những sáng kiến khá đặc biệt. Tháng 4 năm nay, một trưởng thôn ở Trú Mã Điếm (tỉnh Hà Nam) đăng video thông báo rằng, để giải quyết tình trạng thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình trong làng, ban quản lý thôn sẽ thưởng 1.000 nhân dân tệ (3,89 triệu đồng) cho người mai mối nếu đôi nam nữ được xe duyên tiến tới đính hôn.

Báo cáo công tác của chính phủ Trung Quốc trước kỳ họp quốc hội đầu tháng 3 năm nay cũng nhấn mạnh việc xây dựng quan điểm tích cực về hôn nhân và sinh con, đồng thời tăng cường hỗ trợ nhà ở cho các gia đình kết hôn lần đầu và tạo điều kiện để các gia đình có từ hai con trở lên cải thiện chỗ ở.

Giáo sư Khương Toàn Bảo, Học viện Kinh tế Lao động thuộc Đại học Kinh tế và thương mại thủ đô, nhận định rằng việc khuyến khích kết hôn đồng nghĩa với việc các chính sách hỗ trợ sinh đẻ đang được mở rộng từ giai đoạn trước khi sinh con, thay vì chỉ tập trung vào các gia đình đã có con.

Trong kỳ họp Lưỡng hội (Quốc hội và Hội nghị Chính trị hiệp thương) năm nay, Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc Tạ Văn Mẫn, Giám đốc Công ty Luật Shouyi (Hồ Bắc), đề xuất chính phủ trợ cấp mua nhà cho các cặp vợ chồng mới cưới, đồng thời cấp phiếu hỗ trợ mua nhà cho các gia đình sinh con thứ hai và thứ ba. Theo bà, việc giúp các cặp đôi sớm có chỗ ở ổn định là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng xã hội thân thiện với sinh sản.

Chính sách thưởng tiền mang ý nghĩa tích cực, được quan tâm rộng rãi. Ảnh: NetEase.

Tiền tuy không nhiều nhưng mang ý nghĩa khuyến khích

Nhiều cư dân mạng cho rằng, so với những khoản chi lớn như mua nhà, sính lễ hay tổ chức đám cưới, mức hỗ trợ khoảng 1.000 tệ không đủ tạo ra thay đổi lớn. Tuy nhiên, chính sách này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của chính quyền đối với áp lực kết hôn và sinh con của giới trẻ.

Một số ý kiến cũng cho rằng, nếu muốn thực sự nâng tỷ lệ kết hôn, các khoản trợ cấp ngắn hạn chỉ là giải pháp bổ sung. Điều quan trọng hơn là tiếp tục hoàn thiện các chính sách về nhà ở, dịch vụ trông trẻ, giáo dục, chế độ nghỉ phép và an sinh xã hội.

Đáng chú ý, hầu hết các chương trình đều đặt ra điều kiện khá chặt chẽ. Phần lớn chỉ áp dụng cho người kết hôn lần đầu, không áp dụng với trường hợp tái hôn, phục hôn hoặc cấp lại giấy chứng nhận kết hôn. Riêng các khoản thưởng tiền mặt quy mô lớn ở cấp làng thường chỉ dành cho cổ đông của tập thể địa phương, người ngoài sẽ không được hưởng.

Vì vậy, các cặp đôi có kế hoạch đăng ký kết hôn được khuyến nghị nên theo dõi thông báo của cơ quan dân chính địa phương để nắm rõ thời gian đăng ký, điều kiện hưởng và quy định sử dụng, tránh bỏ lỡ các chính sách ưu đãi.

Theo Sohu, NetEase