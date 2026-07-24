Quý II Tesla chỉ lãi 160 USD mỗi xe, "gã khổng lồ" xe điện hàng đầu thế giới bắt đầu hụt hơi

Báo cáo tài chính quý II/2026 của Tesla cho thấy một bức tranh trái ngược: doanh thu và lượng xe giao đều tăng mạnh, nhưng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi lại lao dốc, Tesla chỉ kiếm được khoảng 160 USD từ mỗi chiếc xe bán ra.

Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại "bốc hơi"

Trong quý II, Tesla đạt doanh thu 28,24 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ; giao xe toàn cầu đạt 480.100 xe, mức cao nhất từ trước đến nay trong quý II một năm.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp chỉ còn 16,8%, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 19,4%; lợi nhuận hoạt động giảm 57%, xuống còn 398 triệu USD; biên lợi nhuận hoạt động chỉ còn 1,4%.

Báo cáo ghi nhận lợi nhuận ròng 1,114 tỷ USD, nhưng phần lớn không đến từ việc bán xe.

Cụ thể: Khoản tăng giá cổ phần Tesla nắm giữ tại SpaceX đóng góp 763 triệu USD sau thuế; các ưu đãi và điều chỉnh thuế một lần khác mang về thêm 274 triệu USD.

Sau khi loại bỏ hai khoản này, lợi nhuận thực từ hoạt động kinh doanh chỉ còn khoảng 77 triệu USD, tương đương 160 USD cho mỗi xe bán ra.

Đáng chú ý, khoản lãi từ SpaceX chỉ là lợi nhuận trên sổ sách, phụ thuộc vào định giá cổ phần. Khi giá cổ phiếu SpaceX giảm gần 30% trong tháng 7, khoản lợi nhuận này hoàn toàn có thể biến mất trong quý tiếp theo.

Tesla Model YL. Ảnh: Sohu.

Bán nhiều xe hơn nhưng kiếm ít tiền hơn

Mảng ô tô của Tesla vẫn tăng trưởng: Doanh thu ô tô đạt 20,52 tỷ USD, tăng 23%; lượng xe giao tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu tăng chủ yếu nhờ bán được nhiều xe hơn, chứ không phải bán với giá cao hơn.

Theo phân tích, tính toán: Doanh thu bình quân mỗi xe chỉ còn khoảng 42.300 USD, giảm gần 1.300 USD so với quý I. Trong khi đó, chi phí sản xuất mỗi xe gần như không giảm, ở mức 35.700 USD.

Kết quả, lợi nhuận gộp trên mỗi xe giảm từ 8.057 USD xuống còn 6.645 USD. Chỉ trong một quý, Tesla mất khoảng 1.412 USD lợi nhuận trên mỗi xe, tương đương giảm gần 18%.

Các nhà đầu tư cho rằng Tesla vốn giảm chi phí nhờ tăng quy mô sản xuất, cải tiến công nghệ, giá nguyên liệu pin giảm, trợ cấp của chính phủ.

Tuy nhiên trong quý II, giá kim loại và chip nhớ tăng đã triệt tiêu lợi ích từ sản xuất quy mô lớn. Bên cạnh đó, các mẫu xe mới như Model YL vừa đi vào sản xuất nên chưa tạo được hiệu quả kinh tế.

Elon Musk cũng thừa nhận nguồn cung chip nhớ vẫn căng thẳng, khiến giá linh kiện ở mức cao.

Số lượng xe giao theo quý của Tesla (đơn vị tính: triệu chiếc). Ảnh: Sohu.

Nguồn thu từ tín chỉ carbon gần như cạn kiệt

Một nguồn lợi nhuận quan trọng khác của Tesla cũng suy giảm mạnh. Đó là doanh thu bán tín chỉ carbon: Quý II/2025 thu 439 triệu USD; quý I/2026 còn 380 triệu USD; tới quý II/2026 chỉ còn 146 triệu USD, giảm tới 67%.

Đây gần như là khoản lợi nhuận thuần vì chi phí rất thấp. Nguyên nhân là Mỹ điều chỉnh tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu (CAFE), khiến các hãng xe truyền thống không còn phải mua nhiều tín chỉ carbon từ Tesla như trước.

Điều này đồng nghĩa với một "mỏ vàng" từng giúp Tesla cải thiện lợi nhuận đang dần biến mất.

Xe cao cấp bị thu hẹp, chi tiêu tăng mạnh khiến lợi nhuận lao dốc

Một yếu tố khác làm giảm lợi nhuận là cơ cấu sản phẩm. Hai mẫu Model 3 và Model Y hiện chiếm 97,4% tổng lượng xe giao của Tesla. Trong khi đó, Cybertruck, Model S, Model X chỉ còn sản xuất khoảng 8.800 xe, giảm tới 34%.

Tesla cũng đã tháo dỡ toàn bộ dây chuyền Model S/X tại nhà máy Fremont để nhường chỗ cho dây chuyền sản xuất robot Optimus. Điều này cho thấy hãng đang ưu tiên các mẫu xe bán chạy thay vì xe cao cấp có biên lợi nhuận cao.

Cybercab đi vào sản xuất tại nhà máy ở Texas. Ảnh: Sohu.

Tesla không chỉ chịu áp lực từ việc bán xe. Trong quý II, chi phí R&D tăng lên 2,37 tỷ USD, chủ yếu dành cho robot Optimus, robotaxi Cybercab, xe tải Semi, hạ tầng AI.

Chi phí bán hàng và quản lý cũng tăng hơn 600 triệu USD. Ngoài ra, chi phí thưởng cổ phiếu cho nhân viên và lãnh đạo lên tới 1,15 tỷ USD, tăng 81%.

Chính Tesla thừa nhận chương trình thưởng dành cho CEO là một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận bị bào mòn.

Pin lưu trữ bán nhiều hơn nhưng lợi nhuận giảm, mảng dịch vụ trở thành "cứu tinh"

Mảng lưu trữ năng lượng cũng xuất hiện dấu hiệu đáng lo. Tesla triển khai 13,5 GWh hệ thống lưu trữ điện, tăng 41%. Nhưng, doanh thu chỉ tăng 13%, giá bán bình quân mỗi GWh giảm khoảng 20%, khiến lợi nhuận gộp mảng này giảm từ 846 triệu USD xuống còn 640 triệu USD, biên lợi nhuận giảm mạnh từ 30,3% xuống còn 20,4%.

Tesla giải thích nguyên nhân là chất lượng pin từ nhà cung cấp không đạt yêu cầu, buộc công ty phải trích lập thêm 240 triệu USD chi phí bảo hành.

Robotaxi của Tesla hoạt động trên đường phố Auxtin. Ảnh: Sina.

Theo các chuyên gia, cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tiếp tục gây sức ép lên giá hệ thống lưu trữ điện trong những năm tới.

Trái ngược với mảng xe và pin, mảng dịch vụ của Tesla tăng trưởng mạnh.

Bao gồm: trạm sạc Supercharger, bảo dưỡng, phụ tùng, xe cũ, bảo hiểm, doanh thu tăng 50%, lên 4,58 tỷ USD. Lợi nhuận gộp đạt 648 triệu USD, cao hơn cả lợi nhuận hoạt động của toàn tập đoàn (398 triệu USD).

Điều này cho thấy Tesla ngày càng kiếm tiền nhiều hơn từ hệ sinh thái dịch vụ thay vì chỉ bán xe.

AI vẫn là "canh bạc" lớn và ba "lá bài" AI của Elon Musk

Dù lợi nhuận suy giảm, Tesla vẫn tăng tốc đầu tư. Quý II chi tiêu đầu tư đạt 5,79 tỷ USD, tăng 142%. Trung bình công ty chi tới 63,6 triệu USD/ngày. Quan trọng hơn, dòng tiền tự do âm 1,09 tỷ USD, lần đầu tiên sau hơn hai năm.

Robot Optimus Gen3 nấu bếp. Ảnh: Sohu.

Tesla vẫn giữ kế hoạch đầu tư hơn 25 tỷ USD trong năm 2026. Tiền sẽ được dùng cho Robotaxi, robot Optimus, siêu máy tính AI, chip tự phát triển, pin 4680 và nhà máy tinh luyện lithium...Đây đều là các dự án cần nhiều năm mới có thể tạo doanh thu.

Tesla đang đặt cược tương lai vào ba lĩnh vực sau:

Thứ nhất, xe FSD (tự lái hoàn toàn): Có 1,48 triệu thuê bao đang hoạt động, tăng 56% so với cùng kỳ, đã mở rộng sang thêm 4 quốc gia châu Âu.

Tuy nhiên, tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa có bước tiến mới.

Thứ hai, Robotaxi. Robotaxi hiện hoạt động tại 7 thành phố của Mỹ. Tổng quãng đường chở khách có thu phí mới đạt khoảng 2,5 triệu dặm, vẫn rất nhỏ so với quy mô đội xe Tesla toàn cầu.

Elon Musk khẳng định công ty sẽ chỉ mở rộng khi đạt mức độ an toàn gần như tuyệt đối.

Thứ ba, robot Optimus. Dây chuyền sản xuất Optimus đang được lắp đặt tại Fremont. Tuy nhiên Tesla chưa công bố thời điểm thương mại hóa mới. Robot trước mắt vẫn chủ yếu phục vụ nội bộ.

Tóm lại, Báo cáo quý II cho thấy Tesla vẫn tăng trưởng về quy mô nhưng đang đối mặt áp lực lớn về khả năng sinh lời.

Tesla tiếp tục đầu tư mạnh vào mảng robot. Trong ảnh: Elon Musk và nguyên mẫu robot Optimus GenIV. Ảnh: Tesla.

Trong khi hoạt động bán xe ngày càng mang lại ít lợi nhuận hơn, Tesla phải sử dụng lượng tiền mặt tích lũy để nuôi các dự án AI, robot và xe tự lái. Trong những quý tới, giới đầu tư sẽ theo dõi bốn chỉ số then chốt: liệu biên lợi nhuận bán xe có tiếp tục giảm hay không; dòng tiền tự do có tiếp tục âm; mảng lưu trữ năng lượng có giữ được biên lợi nhuận trên 20%; và dây chuyền sản xuất robot Optimus liệu có vận hành đúng tiến độ?.

Nói cách khác, câu chuyện hấp dẫn nhất của Tesla hiện nay không còn nằm ở kết quả kinh doanh, mà vẫn là những lời hứa của Elon Musk về tương lai của AI, Robotaxi và robot hình người Optimus. Tuy nhiên, trước khi các lĩnh vực này tạo ra nguồn thu đủ lớn, mảng kinh doanh ô tô vẫn phải gánh trọng trách nuôi cả tập đoàn.

Theo Sohu, Sina