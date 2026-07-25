Trung Quốc bàn giao siêu tàu chở 10.800 ô tô đầu tiên trên thế giới tích hợp điện mặt trời

Trung Quốc vừa chính thức bàn giao tàu chở ô tô thế hệ mới có sức chứa tới 10.800 phương tiện, trở thành tàu vận chuyển ô tô đầu tiên trên thế giới được tích hợp hệ thống phát điện bằng năng lượng mặt trời. Đây được xem là bước tiến mới trong nỗ lực giảm phát thải của ngành vận tải biển và củng cố vị thế của Trung Quốc trên thị trường đóng tàu chuyên dụng.

Con tàu được Guangzhou Shipyard International (GSI) – thành viên của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC) – bàn giao ngày 21/7 cho Korea Ocean Business Corporation (KOBC) thông qua lễ ký kết trực tuyến cùng China Shipbuilding Trading Co., Ltd.. Sau khi tiếp nhận, KOBC sẽ cho Hyundai Glovis, công ty logistics thuộc Tập đoàn Hyundai Motor, thuê để khai thác.

Theo kế hoạch, tàu sẽ hoạt động trên các tuyến vận tải quốc tế kết nối châu Á, Đông Nam Á, Bắc Mỹ và châu Âu, phục vụ nhu cầu xuất khẩu ô tô ngày càng tăng của các hãng xe Hàn Quốc và nhiều nhà sản xuất toàn cầu.

Tàu đầu tiên trên thế giới tích hợp pin mặt trời

Theo GSI, đây là tàu chở ô tô (Pure Car and Truck Carrier - PCTC) đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống phát điện quang điện. Con tàu thuộc nhóm tàu chở trên 10.000 xe – phân khúc đang được xem là lớn nhất hiện nay trong ngành vận tải ô tô đường biển.

Điểm nổi bật của tàu là hệ thống động cơ nhiên liệu kép LNG - dầu truyền thống, kết hợp với hệ thống pin mặt trời công suất đỉnh 200 kW, máy phát điện trục và các công nghệ tiết kiệm năng lượng khác.

Hệ thống điện mặt trời có thể tạo ra khoảng 1.000 kWh điện mỗi ngày nếu nhận được từ 5,5-7 giờ nắng, đủ để hỗ trợ nhiều thiết bị trên tàu, qua đó giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ và hạ lượng khí thải trong quá trình vận hành.

Ngoài ra, tàu còn đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Tier III của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) – bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhằm cắt giảm phát thải oxit nitơ (NOx) từ động cơ tàu biển.

Theo GSI, đây cũng là mẫu tàu có hiệu suất năng lượng cao nhất trong dòng tàu chở ô tô 10.000 xe mà hãng từng chế tạo.

Có thể chạy cả chuyến mà không cần tiếp nhiên liệu

Con tàu được thiết kế bởi Guangzhou Shipyard International phối hợp với Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute (SDARI).

Tàu dài 230 m, rộng 40 m, mớn nước 10,5 m và có tốc độ khai thác khoảng 19 hải lý/giờ.

Các bồn chứa LNG được thiết kế đủ lớn để tàu hoàn thành một hành trình xuyên đại dương mà không cần tiếp nhiên liệu, giúp giảm thời gian dừng tại cảng cũng như chi phí khai thác.

Tàu cũng đã được hai tổ chức đăng kiểm hàng hải quốc tế là DNV (Na Uy) và Korean Register (KR) chứng nhận, đủ điều kiện khai thác trên hầu hết các tuyến hàng hải quốc tế mà không bị hạn chế.

Bên trong tàu có 14 boong chứa xe, gồm 9 boong cố định và 5 boong có thể điều chỉnh độ cao, cho phép vận chuyển nhiều loại phương tiện khác nhau.

Ngoài xe du lịch, tàu còn có thể chở xe van, xe tải hạng nặng, xe đầu kéo, rơ-moóc chở container, các phương tiện cơ giới cỡ lớn.

Đáng chú ý, tàu còn được phép vận chuyển một số hàng hóa nguy hiểm đóng gói theo Bộ luật Hàng hóa Nguy hiểm Quốc tế (IMDG Code), giúp mở rộng phạm vi khai thác thương mại.

Trung Quốc tăng tốc đóng siêu tàu chở ô tô

Sự ra đời của con tàu mới phản ánh xu hướng bùng nổ của ngành đóng tàu chở ô tô tại Trung Quốc trong bối cảnh nước này trở thành quốc gia xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới.

Theo số liệu của Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA) và Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu ô tô của nước này đã vượt Nhật Bản từ năm 2023 và tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao trong các năm sau, đặc biệt nhờ nhu cầu lớn đối với xe điện.

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc như BYD, SAIC, Chery hay COSCO Shipping cũng liên tục đầu tư đội tàu chuyên dụng cỡ lớn. Riêng BYD đã đưa vào khai thác nhiều tàu chở từ 7.000-9.200 xe phục vụ hoạt động xuất khẩu sang châu Âu, Đông Nam Á và Mỹ Latin.

Việc GSI bàn giao mẫu PCTC 10.800 xe tích hợp điện mặt trời được đánh giá là dấu mốc mới, cho thấy ngành đóng tàu Trung Quốc đang chuyển từ cạnh tranh về quy mô sang cạnh tranh bằng công nghệ xanh và hiệu quả năng lượng.

Theo SCMP, IE