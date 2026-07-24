Ảnh vệ tinh hé lộ tàu ngầm tấn công mới của Trung Quốc có thể trở thành "sát thủ tàu sân bay"

Tờ Asahi Shimbun ra ngày 23/7 đã đăng ảnh vệ tinh cho thấy một tàu ngầm mới đang được đóng tại xưởng đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải được cho là tàu ngầm hạt nhân tấn công và tiến hành phân tích.

Điểm đáng chú ý là phần tháp chỉ huy trên thân tàu được thiết kế nhỏ hơn đáng kể, đến mức gần như khó nhận ra từ ảnh chụp trên không.

Nhiều chuyên gia quân sự nhận định đây nhiều khả năng là một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc nâng cao năng lực tác chiến dưới nước. Theo họ đánh giá, con tàu có thể được thiết kế để bí mật tiếp cận và tấn công các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ.

Theo bài viết đăng ngày 23/7 của Asahi Shimbun, bức ảnh vệ tinh do công ty BlackSky (Mỹ) chụp ngày 29/5 cho thấy con tàu đang nằm trong một ụ nổi tại xưởng đóng tàu Giang Nam.

Các chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh ước tính tàu dài khoảng 120 m, rộng khoảng 10 m.

Ông Masao Kobayashi, cựu Tư lệnh lực lượng tàu ngầm của Lực lượng Phòng vệ trên biển (Hải quân) Nhật Bản, nhận định kích thước của con tàu lớn hơn tàu ngầm động cơ thông thường và tương đương với tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 093 đang phục vụ trong Hải quân Trung Quốc.

Theo ông, đây có thể là phiên bản nâng cấp của Type 093, hoặc cũng có thể là một lớp tàu hoàn toàn mới.

So sánh tàu ngầm hạt nhân Type 093 (trên) và con tàu mới (dưới). Ảnh: Asahi.

Tháp chỉ huy nhỏ hơn để giảm tiếng ồn

Điểm khác biệt lớn nhất so với Type 093 hiện đang hoạt động trong biên chế của Hải quân Trung Quốc là tháp chỉ huy được thu nhỏ đáng kể.

Thông thường, tháp chỉ huy là nơi bố trí kính tiềm vọng, các cảm biến và vị trí điều khiển tàu khi hoạt động gần mặt nước.

Ông Kobayashi cho rằng việc thu nhỏ cấu trúc này sẽ giúp giảm lực cản khi di chuyển dưới nước; giảm tiếng ồn phát sinh; tăng tốc độ hành trình và giảm khả năng bị hệ thống sonar hoặc các phương tiện trinh sát của đối phương phát hiện.

Theo đánh giá của ông, thiết kế này cho thấy con tàu có thể được tối ưu cho nhiệm vụ bí mật tiếp cận các tàu sân bay Mỹ rồi tiến hành tấn công.

Bài viết của Asahi Shimbun nhấn mạnh những đánh giá trên chủ yếu dựa vào phân tích ảnh vệ tinh thương mại cùng ý kiến của các chuyên gia quân sự.

Cho đến nay, Trung Quốc chưa chính thức công bố thông tin về mẫu tàu ngầm mới này cũng như chưa xác nhận đây là phiên bản nâng cấp của Type 093 hay một lớp tàu ngầm hạt nhân hoàn toàn mới.

Cận cảnh con tàu đang hoàn thiện tại xưởng đóng. Ảnh: Asahi.

Trung Quốc tăng tốc đóng tàu ngầm hạt nhân

Bài báo của Asahi cũng cho biết năng lực đóng tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc đang được mở rộng nhanh chóng.

Dẫn số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) của Anh, Asahi Shimbun cho biết trong giai đoạn 2021-2025, Trung Quốc đã hạ thủy 10 tàu ngầm hạt nhân, với tổng lượng giãn nước đầy tải khoảng 79.000 tấn, vượt Mỹ trong cùng giai đoạn.

Việc mẫu tàu ngầm mới xuất hiện tại xưởng Giang Nam cũng cho thấy Trung Quốc có thể đang xây dựng năng lực đóng tàu ngầm hạt nhân tại nhiều cơ sở đóng tàu khác nhau, thay vì chỉ tập trung ở một địa điểm như trước.

Theo bài báo, nếu nhận định này là chính xác, năng lực sản xuất tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc sẽ được nâng lên đáng kể, giúp họ đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng hải quân dưới nước.

Theo Asahi, Creaders