Máy bay siêu vượt âm đặc biệt của Mỹ có thể bay hơn Mach 5, tái sử dụng nhiều lần để tăng tốc phát triển vũ khí

Máy bay siêu vượt âm Talon-A của Stratolaunch hoàn thành hơn 10 chuyến bay thử nghiệm thành công, mở đường cho các chương trình thử nghiệm Mach 5 tái sử dụng với chi phí thấp.

Hãng hàng không vũ trụ Stratolaunch thông báo máy bay siêu vượt âm tái sử dụng Talon-A đã hoàn thành hơn 10 chuyến bay thử nghiệm thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chương trình phát triển phương tiện bay siêu vượt âm của công ty.

Theo Stratolaunch, thành tích này cho thấy Talon-A đang được sử dụng ngày càng nhiều trong các chương trình nghiên cứu siêu vượt âm của cả cơ quan chính phủ và doanh nghiệp, trong đó có dự án MACH-TB (Multi-Service Advanced Capability Hypersonics Test Bed) thuộc Trung tâm Quản lý Nguồn lực Thử nghiệm (TRMC) của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Talon-A là mẫu máy bay siêu vượt âm đầu tiên của Stratolaunch được thiết kế để tự hành hoàn toàn, phóng từ trên không và có khả năng tái sử dụng nhiều lần. Mục tiêu của chương trình là biến các chuyến bay thử nghiệm siêu vượt âm vốn rất đắt đỏ và hiếm hoi trở thành hoạt động thường xuyên với chi phí thấp hơn.

Máy bay tự hành bay nhanh hơn Mach 5

Talon-A được thả từ máy bay mẹ của Stratolaunch trước khi kích hoạt động cơ để tăng tốc lên trên Mach 5, tương đương khoảng 6.174 km/h.

Khác với các máy bay thử nghiệm truyền thống có phi công điều khiển, toàn bộ quá trình bay của Talon-A đều diễn ra hoàn toàn tự động, không có sự can thiệp của con người trong suốt nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thành chuyến bay, phương tiện sẽ hạ cánh xuống đường băng thông thường để được kiểm tra, bảo dưỡng rồi tiếp tục sử dụng cho các nhiệm vụ tiếp theo.

Stratolaunch cho biết cùng một chiếc Talon-A đã thực hiện nhiều chuyến bay khác nhau, qua đó chứng minh khả năng tái sử dụng và rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị giữa các lần thử nghiệm.

Mỗi chuyến bay đều thu thập lượng lớn dữ liệu liên quan đến khí động học, hệ thống động lực, lớp bảo vệ nhiệt cũng như các thuật toán điều khiển bay tiên tiến. Những dữ liệu này sẽ hỗ trợ khách hàng phát triển và kiểm chứng các công nghệ siêu vượt âm mới nhanh hơn.

Thiết kế tái sử dụng giúp giảm đáng kể chi phí thử nghiệm

Theo Stratolaunch, một trong những rào cản lớn nhất đối với việc phát triển vũ khí và phương tiện siêu vượt âm hiện nay là chi phí thử nghiệm quá cao cùng số lượng chuyến bay rất hạn chế.

Công ty kỳ vọng thiết kế tái sử dụng của Talon-A sẽ giúp giải quyết vấn đề này bằng cách rút ngắn chu kỳ giữa các lần thử nghiệm và giảm chi phí cho mỗi chuyến bay.

Máy bay còn được thiết kế theo dạng mô-đun, cho phép mang theo nhiều loại tải trọng khác nhau để thử nghiệm cảm biến, vật liệu mới hoặc các công nghệ hàng không tiên tiến trong điều kiện bay siêu vượt âm.

Để tăng tần suất hoạt động, Stratolaunch hiện khai thác hai máy bay mẹ cùng hai phương tiện Talon-A.

Trong đó, chiếc Boeing 747-400 cải hoán mang tên Spirit of Mojave đã chính thức được đưa vào sử dụng làm nền tảng phóng mới cho chương trình Talon.

Hướng tới dịch vụ thử nghiệm siêu vượt âm theo yêu cầu

Sau khi vượt mốc 10 chuyến bay thành công, Stratolaunch cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động của đội bay Talon-A, đồng thời tăng tần suất phóng để phục vụ các chương trình thử nghiệm trong tương lai.

Doanh nghiệp cũng đang phát triển thêm các phương tiện siêu vượt âm thế hệ mới và tìm kiếm nhiều đối tác hơn trong lĩnh vực quốc phòng, hàng không vũ trụ và nghiên cứu khoa học trên toàn thế giới.

Ông Zachary Krevor, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Stratolaunch, nhận định:

"Việc Talon-A hoàn thành hơn 10 chuyến bay siêu vượt âm thành công là minh chứng cho năng lực của đội ngũ kỹ sư cũng như độ tin cậy của công nghệ mà chúng tôi phát triển. Chúng tôi đang biến các thử nghiệm siêu vượt âm từ hoạt động hiếm hoi trở thành dịch vụ thường xuyên, giúp khách hàng tăng tốc đổi mới công nghệ với tốc độ chưa từng có."

Về dài hạn, Stratolaunch đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ thử nghiệm siêu vượt âm theo yêu cầu, với tần suất bay cao hơn, qua đó hỗ trợ quá trình phát triển các hệ thống hàng không tốc độ cao trong tương lai và giảm những rào cản vốn làm chậm lĩnh vực nghiên cứu siêu vượt âm trong nhiều năm qua.

Theo IE