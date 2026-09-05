Phó tổng thống Philippines Sara Duterte nói sợ bị giết sau khi nhận lệnh bắt

Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte cho biết bà lo sợ tính mạng sau khi tòa án ở Quezon City ban hành lệnh bắt liên quan cáo buộc đe dọa nghiêm trọng.

Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte ngày 5/9 cho biết bà lo sợ cho tính mạng sau khi Tòa án khu vực Quezon City ban hành lệnh bắt giữ đối với bà.

Duterte cho biết bà đã rời nơi các con đang ở để tới tòa, nhưng các sĩ quan được giao nhiệm vụ bắt giữ vẫn có mặt tại đó.

Bà nói lo ngại cho sự an toàn của các con và không cảm thấy chúng sẽ an toàn nếu bà ở cùng.

“Tôi không cảm thấy an toàn. Tôi có cảm giác họ sẽ giết tôi”, bà Duterte nói. Phó Tổng thống Philippines dự kiến được tại ngoại sau khi đối mặt với cáo buộc đe dọa nghiêm trọng.

Duterte cho biết bà đã ghi lại các mối đe dọa và hành vi quấy rối nhằm vào mình kể từ năm 2023.

Cáo buộc đe dọa nghiêm trọng trong vụ luận tội

Bà Duterte hiện đang đối mặt với một phiên xét xử luận tội, trong đó cáo buộc đe dọa nghiêm trọng là một trong bốn điều khoản luận tội được đưa ra chống lại bà.

Vụ việc bắt nguồn từ những phát ngôn được ghi lại trên video, trong đó Duterte đe dọa sẽ cho sát hại Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Đệ nhất phu nhân Liza Marcos và Chủ tịch Hạ viện khi đó là Martin Romualdez nếu có chuyện xảy ra với bà.

Những tuyên bố này đã trở thành tâm điểm trong cuộc đối đầu chính trị ngày càng căng thẳng giữa Duterte và chính quyền của Tổng thống Marcos Jr.

PDP-Laban cáo buộc chính quyền “vũ khí hóa” các cơ quan nhà nước

Trong khi đó, đảng Partido Demokratiko Pilipino–Lakas ng Bayan (PDP-Laban) ngày 5/9 lên án lệnh bắt giữ, gọi đây là một “cuộc tấn công” nhằm vào phe đối lập chính trị.

Đảng này cáo buộc chính quyền Marcos sử dụng các thể chế và cơ quan nhà nước như công cụ để gây sức ép với những người chỉ trích chính phủ.

Ông Ferdinand Topacio, người phát ngôn quốc gia của PDP-Laban, cũng đặt câu hỏi về quyết định ban hành lệnh bắt của tòa án, đồng thời lưu ý rằng thẩm phán chủ tọa của tòa gần đây được tổng thống bổ nhiệm.

“Âm mưu trắng trợn nhằm tiêu diệt phe đối lập chính trị là thiếu thiện chí nhưng rõ ràng”, ông Topacio nói.

Ông cáo buộc chính quyền đưa những người “mang ơn” chính phủ vào các vị trí quan trọng và biến các cơ quan nhà nước thành những “vũ khí quấy rối hàng loạt” nhằm vào những người phản đối điều mà ông gọi là tình trạng tham nhũng được “đạo diễn từ Phủ Tổng thống”.

PDP-Laban tuyên bố sẽ tiếp tục đứng ở tuyến đầu trong cuộc đấu tranh mà đảng này mô tả là nhằm bảo vệ nền dân chủ của Philippines. Cuối tuyên bố, đảng này một lần nữa thể hiện sự ủng hộ đối với Duterte.

Gia đình Duterte đối đầu với chính quyền Marcos

PDP-Laban là đảng chính trị của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, cha của Phó Tổng thống Sara Duterte.

Ông Rodrigo Duterte hiện bị tạm giữ tại The Hague, Hà Lan, sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ra lệnh bắt giữ vào tháng 3/2025 liên quan các cáo buộc tội ác chống loài người.

Việc Sara Duterte đồng thời đối mặt với vụ luận tội và lệnh bắt đang đẩy cuộc đối đầu giữa gia đình Duterte và chính quyền Marcos vào một giai đoạn mới, trong bối cảnh hai bên từng là đồng minh chính trị nhưng sau đó chuyển sang đối đầu gay gắt.

Theo Manila Times