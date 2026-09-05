4 tên lửa Mỹ đánh trúng tàu chở dầu Iran gần đảo Kharg

Một tàu chở dầu Iran được cho là trúng 4 tên lửa Mỹ gần đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt của Tehran.

Một tàu chở dầu của Iran đã bị lực lượng Mỹ tấn công hôm 5/9 gần đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran trên Vịnh Ba Tư, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin.

Theo phóng viên Tasnim tại Kharg, con tàu bị trúng 4 tên lửa Mỹ khi đang ở khu vực neo đậu ngoài khơi đảo Kharg.

Các nguồn tin địa phương được Tasnim dẫn lời cho biết không có thương vong trong vụ việc. Thủy thủ đoàn trên tàu đang được sơ tán.

Giới chức Iran chưa lập tức đưa ra thông báo chính thức về vụ tấn công. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/8 từng đăng một thông điệp ngắn trên mạng xã hội, kèm video được tạo bằng AI, tuyên bố đảo Kharg đang bị “thổi bay thành từng mảnh”.

Giới chức Iran trước đó cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu Mỹ tấn công hòn đảo có vai trò đặc biệt quan trọng đối với ngành dầu mỏ nước này.

Iran hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Trước khi chiến tranh nổ ra, khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua đảo Kharg.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu đã bị gián đoạn kể từ giữa tháng 4, khi Mỹ bắt đầu phong tỏa hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Ngày 11/6, ông Trump từng nói Mỹ muốn kiểm soát đảo Kharg. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước khi Tehran và Washington ký thỏa thuận tạm thời nhằm hướng tới chấm dứt chiến tranh hôm 17/6, Tổng thống Mỹ cho biết kế hoạch triển khai một chiến dịch quân sự tại Kharg “đã được đặt sang một bên” vào thời điểm đó.

Đòn đánh có thể gây thêm sức ép lên ngành dầu Iran

Nếu được xác nhận, một cuộc tấn công nhằm vào Kharg sẽ tạo thêm sức ép đối với ngành dầu mỏ cũng như nền kinh tế Iran, vốn đã chịu tác động nặng nề từ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Kharg là mắt xích đặc biệt quan trọng trong hệ thống xuất khẩu dầu của Iran. Việc hoạt động tại đây bị gián đoạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đưa dầu thô của Tehran ra thị trường quốc tế.

Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran sau khi Tehran trên thực tế đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược từng vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu trước chiến tranh.

Vì vậy, bất kỳ diễn biến quân sự nào tại Kharg cũng có thể kéo theo những tác động rộng hơn đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran và thị trường năng lượng quốc tế.

Theo Reuters