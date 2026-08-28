Nga dồn dập tập kích Kiev bằng UAV, mục tiêu “làm tê liệt” thủ đô Ukraine

Kiev hứng các đợt tập kích UAV của Nga ngày thứ hai liên tiếp, gây thiệt hại cho kho hàng, nhà dân và mạng lưới hậu cần, bán lẻ.

Nga đã mở nhiều đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Kiev và khu vực lân cận của Ukraine trong ngày 28/8, khiến nhiều kho hàng và nhà dân bị hư hại. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Kiev hứng chịu các cuộc tấn công mà giới chức Ukraine cho rằng nhằm làm gián đoạn đời sống thường nhật của hàng triệu người dân.

Thống đốc khu vực Kiev Tymur Tkachenko cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng ở khu vực bên ngoài thủ đô. Theo ông, các cuộc tập kích đã làm hư hại 14 cơ sở kho hàng, 16 ngôi nhà và 3 tòa chung cư.

Nhiều đợt còi báo động không kích vang lên khắp thành phố trong sáng 28/8, chỉ một ngày sau cuộc tập kích kéo dài nhiều giờ bằng tên lửa và UAV nhằm vào các hệ thống bán lẻ lớn và mạng lưới hậu cần phục vụ người tiêu dùng tại Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine.

Các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra trong ngày 28/8. Công ty chuyển phát tư nhân lớn nhất Ukraine Nova Poshta cho biết các trung tâm phân loại hàng hóa của họ gần Kiev và tại thành phố Sumy ở miền bắc đã bị phá hủy.

Tại thành phố Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine, một UAV Nga đã lao vào cửa hàng vật liệu và đồ gia dụng lớn Epicenter, khiến ít nhất 4 người bị thương, theo Thống đốc Ivan Fedorov.

Mục tiêu là “làm tê liệt” Kiev

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết khu vực Kiev đã hứng chịu 38 cuộc tấn công trong 24 giờ qua, đồng thời cảnh báo người dân tránh xa những khu vực mà lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập các đám cháy.

Các cuộc tập kích ngày 28/8 dường như nhằm kéo dài tình trạng đình trệ do các đòn đánh một ngày trước gây ra. Những cuộc tấn công trước đó đã khiến nhiều chuyến tàu trên khắp Ukraine bị chậm và hành khách phải mắc kẹt trong thời gian dài.

“Đối phương đang triển khai các UAV phản lực với số lượng nhỏ theo từng đợt, nhằm làm tê liệt Kiev”, Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch (CCD), một cơ quan thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, cho biết.

Theo ông, mục tiêu của chiến thuật này là “bào mòn hệ thống phòng không và người dân”.

Đường sắt Ukraine cho biết tình trạng chậm chuyến đang dần được cải thiện, nhưng tác động từ các cuộc tập kích liên tiếp và những đợt cảnh báo không kích vẫn có thể tiếp diễn ít nhất thêm một ngày.

Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, riêng trong ngày 27/8, Kiev đã phải duy trì tình trạng báo động không kích trong gần 15 giờ.

Các đòn tập kích mới nhằm vào bán lẻ và hậu cần

Lực lượng Nga cũng tấn công một trung tâm mua sắm tại thành phố Kharkiv ở đông bắc Ukraine, Thị trưởng Ihor Terekhov cho biết. Đây là vụ tấn công nhằm vào một cơ sở bán lẻ tại thành phố này trong hai ngày liên tiếp.

Trong những tuần gần đây, Nga và Ukraine đã gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào mạng lưới hậu cần phục vụ người tiêu dùng và các doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến, trong nỗ lực gây tổn thất cho nền kinh tế của đối phương và làm suy yếu năng lực phục vụ chiến tranh.

Cũng trong ngày 28/8, một vụ tấn công bằng UAV của Nga đã phá hủy kho hàng tại khu vực Kiev của một nhà bán sách lớn. Doanh nghiệp này cho biết kho bị đánh phá có chức năng phân phối hàng nghìn đầu sách mỗi ngày.

Những diễn biến trên cho thấy chiến sự đang ngày càng tác động trực tiếp tới các mắt xích dân sự của nền kinh tế Ukraine. Thay vì chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự, các đòn đánh nhằm vào kho hàng, trung tâm phân loại, cửa hàng bán lẻ và hạ tầng logistics có nguy cơ làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa, vận tải và hoạt động thương mại tại các đô thị lớn.

Theo Reuters