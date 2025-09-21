Ca sĩ Đức Phúc tỏa sáng ở Moscow, giành ngôi quán quân Intervision 2025

Ca sĩ Đức Phúc xuất sắc chiến thắng Intervision 2025 tại Moscow với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, khẳng định vị thế âm nhạc Việt Nam trên trường quốc tế.

Ca sĩ Việt Nam Đức Phúc đã giành chiến thắng tại cuộc thi ca khúc quốc tế Intervision ở Moscow trong hôm 20/9

Ca khúc mà Đức Phúc mang đến Intervision mang tên “Phù Đổng Thiên Vương”, do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ “Tre Việt Nam” của nhà thơ Nguyễn Duy.

Bài hát truyền tải thông điệp về sức sống, ý chí và bản lĩnh của dân tộc Việt tới bạn bè quốc tế. Trong buổi diễn ghi hình, phần trình bày của Đức Phúc nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ sự độc đáo của ca khúc.

Hội đồng giám khảo quốc tế đã trao giải cho Đức Phúc nhờ phần trình diễn kết hợp độc đáo giữa dân ca và rap. Cuộc thi có sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ 22 quốc gia.

Đức Phúc nhận được 422 điểm, trong khi nhóm Nomad Trio của Kyrgyzstan giành vị trí á quân với 373 điểm. Dana Al Meer của Qatar xếp thứ ba với 369 điểm.

“Cảm ơn rất nhiều. Đây là một vinh dự lớn lao khi được đứng ở đây”, Đức Phúc phát biểu trên sân khấu, gửi lời cảm ơn đến khán giả và những người đã ủng hộ mình.

Nam ca sĩ sinh ra tại Hà Nội từng giành ngôi vị quán quân The Voice Việt Nam năm 2015 và từ đó cho ra mắt nhiều bản hit trong nước.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi Intervision lấy cảm hứng từ một sự kiện cùng tên thời Liên Xô, nhằm tôn vinh tình hữu nghị và sự đa dạng văn hóa.

Đức Phúc biểu diễn tại Intervision ở Moscow vào ngày 20/9. Ảnh: Sputnik.

Ca sĩ Shaman (Yaroslav Dronov), đại diện Nga, đã yêu cầu ban giám khảo không chấm điểm cho mình, cho rằng việc nước chủ nhà đăng cai đã là một chiến thắng cho Nga.

Nga khôi phục Intervision sau khi bị loại khỏi Eurovision vì xung đột ở Ukraine. Moscow quảng bá cuộc thi này như một sự kiện “phi chính trị hóa.”

“Tình yêu nghệ thuật và âm nhạc không có biên giới, và sự kiện hôm nay đã chứng minh sức mạnh gắn kết của văn hóa”, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi thông điệp tới các nghệ sĩ tham gia. Ban tổ chức cũng thông báo rằng năm sau cuộc thi sẽ được tổ chức tại Arab Saudi.

Theo RT