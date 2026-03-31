Bức thư của cựu cục phó bị cáo buộc lập giấy vay nợ để hợp thức khoản hối lộ 10 tỷ đồng

Cựu Cục phó Quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hải Thanh, đang ở Canada bị cáo buộc nhận tiền doanh nghiệp rồi lập giấy vay 10 tỷ đồng để “hợp thức hóa” đã có thư gửi tòa giải thích.

Chiều 31/3, tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), chủ tọa Lê Quang Chiều công bố bức thư của cựu Cục phó Cục Quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hải Thanh, hiện đang ở Canada.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Hải Thanh đã nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, để giúp doanh nghiệp trúng thầu trái phép tại 2 dự án thủy lợi. Trước khi bị khởi tố, ông Thanh đã xuất cảnh ra nước ngoài, hiện bị truy nã và xét xử vắng mặt.

Cáo trạng xác định sau khi nhận tổng cộng hơn 11 tỷ đồng, đến năm 2022, ông Thanh trả lại 5 tỷ đồng, nhưng yêu cầu người đưa tiền ký giấy vay và giấy trả tiền do chính ông soạn thảo, nhằm hợp thức hóa khoản tiền thành giao dịch dân sự.

Tại phiên tòa hôm nay, chủ tọa công bố bức thư ông Thanh trình bày về hoàn cảnh gia đình và tình trạng sức khỏe. Cựu cục phó cho biết đã ly hôn năm 2024. Ông mắc bệnh tim, huyết áp, viêm gan B, từng 2 lần đột quỵ khi ở Canada. Con gái gặp vấn đề về tinh thần nên ông quyết định ở lại chăm sóc và xin nghỉ hưu sớm.

Trong thư viết tháng 6/2025, ông Thanh nhận trách nhiệm của người đứng đầu, song phân trần do mới nhận công tác nên chưa nắm chắc quy định pháp luật về đấu thầu. Khi được cấp dưới hỏi, ông Thanh nói Hoàng Dân là doanh nghiệp mà "anh em ở cục và bộ đều quý" nhưng chưa biết thực lực thế nào.

Khi được doanh nghiệp đặt vấn đề giúp đỡ, ông nói "tham gia được thì cứ tham gia nhưng công trình khó đấy", và cho hay đã giao việc này cho bị cáo Hoàng Xuân Thịnh, khi đó là Giám đốc Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quá trình đấu thầu cũng vậy, ông đều dặn anh em làm đúng luật, "ai thấp thì trúng".

"Tôi không tác động với bất cứ cán bộ nào trong Ban, không nhận bất cứ quà hay hiện vật nào của ai", ông Thanh viết trong thư.

Sau khi trúng thầu một thời gian, bị cáo Dân đến gặp và biếu tiền. Lúc đó, ông Thanh đang cần tiền cho công việc nên nhận. Ông cũng trình bày số tiền này là vay và đã hoàn trả một phần.

Ông Thanh nói “rất choáng” khi bị cáo buộc nhận hối lộ 6,25 tỷ đồng, đồng thời cho biết đã tự khắc phục toàn bộ số tiền này thông qua vợ cũ. Về cáo buộc đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 67 tỷ đồng vì ưu ái cho doanh nghiệp, ông Thanh nói việc đấu thầu đúng luật, không thông thầu. Ngoài ra, ông còn viết về việc có những thay đổi làm lợi cho nhà nước 50 tỷ đồng.

Cựu cục phó trình bày hiện sức khỏe suy yếu, không đủ điều kiện di chuyển về nước tham gia phiên tòa, đề nghị Hội đồng xét xử tạo điều kiện tiếp tục điều trị đến khi có thể về Việt Nam. Kèm theo thư là xác nhận của cơ sở y tế tại Canada về tình trạng bệnh lý.

Sau phần công bố nội dung thư của chủ tọa, Giám đốc Công ty Hoàng Dân khai hơn 6 tỷ đồng mà ông Thanh đang bị cáo buộc nhận hối lộ là "quà biếu".

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Dân khai rằng ông Thanh từng chủ động đề nghị “cho mượn” 10 tỷ đồng để giải quyết công việc cá nhân. Sau đó, ông Thanh trả lại 5 tỷ đồng kèm giấy vay nợ 10 tỷ do chính mình soạn sẵn. Ông Dân ký vào giấy vay, nhận lại tiền và hiểu phần còn lại là tiền “cảm ơn”.