Bộ trưởng Quốc phòng sẽ tham dự các cuộc đàm phán ngừng bắn với Campuchia

Thái Lan và Campuchia nối lại đàm phán cấp cao khi giao tranh biên giới bước sang tuần thứ ba, mở ra khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn sau nhiều nỗ lực trung gian quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan sẽ tham gia các cuộc đàm phán đang diễn ra với Campuchia vào ngày 27/12, động thái có thể mở đường cho một thỏa thuận đình chiến, Thủ tướng Thái Lan cho biết hôm 26/12, trong bối cảnh các vụ đụng độ biên giới giữa hai quốc gia Đông Nam Á này tiếp diễn sang tuần thứ ba.

Theo Thủ tướng Thái Lan, nếu Bộ trưởng Quốc phòng nước này có thể đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Campuchia, hai bên sẽ ký một thỏa thuận phù hợp với hiệp định trước đó, được dàn xếp với sự hỗ trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau một vòng giao tranh hồi tháng 7.

“Điều quan trọng là cả hai bên đều phải giữ lời hứa rằng sẽ không đe dọa, xúc phạm hay kích động, đồng thời giảm bớt sự thù địch giữa hai nước”, ông Anutin Charnvirakul nói với các phóng viên tại Bangkok, khi đề cập đến khả năng đạt được một thỏa thuận.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Campuchia chưa phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận.

Các quan chức Thái Lan và Campuchia đã tiến hành các cuộc trao đổi tại một cửa khẩu biên giới kể từ hôm thứ Tư, trong khi tình trạng thù địch giữa hai nước vẫn tiếp diễn. Lệnh ngừng bắn bị phá vỡ vào đầu tháng 12, khiến ít nhất 98 người thiệt mạng ở cả hai phía và hơn nửa triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Kể từ khi xung đột tái bùng phát, cả Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim – Chủ tịch luân phiên của ASEAN, khối từng đóng vai trò trung gian cho lệnh ngừng bắn trước đó – lẫn ông Donald Trump đều chưa thể thành công trong việc chấm dứt giao tranh.

Hai bên tham chiến cũng chịu sức ép từ Bắc Kinh nhằm chấm dứt bạo lực, trong đó Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề châu Á, ông Deng Xijun, đã tiến hành các cuộc đàm phán tại Bangkok và Phnom Penh trong những ngày gần đây.

“Tôi hy vọng lần này sẽ là lần cuối cùng ký một thỏa thuận như vậy, để khu vực có hòa bình và người dân có thể trở về nhà”, ông Anutin nói.

Thái Lan và Campuchia đã cáo buộc lẫn nhau về những động thái dẫn đến sự sụp đổ của thỏa thuận đình chiến tháng Bảy, vốn được mở rộng thành một thỏa thuận rộng hơn vào tháng Mười nhằm giúp giải quyết xung đột.

Hai quốc gia láng giềng từ lâu đã tranh chấp nhiều đoạn trên đường biên giới đất liền dài 817 km, và các cuộc giao tranh mới nhất đã lan rộng từ các khu rừng nội địa gần Lào tới các tỉnh ven biển.

Theo Reuters