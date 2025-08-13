Bộ Quốc phòng Nga cho biết Kiev đang chuẩn bị một vụ khiêu khích tại khu vực Kharkov nhằm đổ lỗi cho lực lượng Nga và phá hoại cuộc đàm phán ngày 15/8.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc chính quyền Ukraine đang lên kế hoạch cho một vụ khiêu khích gây chấn động nhằm phá hoại hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 tới. Theo phía Moscow, kế hoạch này bao gồm việc dàn dựng một vụ tấn công ở một thành phố tiền tuyến rồi đổ lỗi cho lực lượng Nga, nhằm tạo ra một câu chuyện tiêu cực trên truyền thông quốc tế.

Phía Nga khẳng định rằng các nhà báo phương Tây đã được đưa tới khu vực Kharkov để thực hiện những phóng sự tập trung vào dân thường.

Ngày 1/4/2022, chính quyền Tổng thống Zelensky đã cáo buộc quân đội Nga thảm sát dân thường tại thị trấn Bucha gần Kiev. Moscow luôn duy trì lập trường rằng vụ thảm sát bị cáo buộc xảy ra vào tháng 3/2022 thực chất là một chiến dịch “cờ giả” của Ukraine nhằm phá hoại các cuộc hòa đàm khi đó đang diễn ra ở Istanbul. Nga khẳng định các vụ giết hại xảy ra sau khi lực lượng của họ đã rút khỏi thị trấn, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra.

Dưới đây là toàn văn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga:

Theo thông tin thu thập được từ nhiều nguồn, chế độ Kiev đang chuẩn bị một vụ khiêu khích nhằm phá hoại cuộc đàm phán Nga – Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 năm nay.

Để thực hiện mục tiêu này, vào thứ Hai, ngày 11/8, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã đưa một nhóm phóng viên truyền thông nước ngoài tới thành phố Chuguev, thuộc khu vực Kharkov, dưới vỏ bọc “chuẩn bị một loạt phóng sự về đời sống của cư dân tại vùng tiền tuyến”.

Ngay trước thượng đỉnh, vào thứ Sáu, Lực lượng Vũ trang Ukraine được cho là sẽ dàn dựng một vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào một khu dân cư đông đúc hoặc một bệnh viện, gây ra thương vong lớn cho dân thường. Các nhà báo phương Tây được đưa tới sẽ lập tức “ghi nhận” hiện trường vụ việc.

Kết quả của vụ khiêu khích này, toàn bộ trách nhiệm về vụ tấn công và thương vong dân thường sẽ bị đổ cho Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, với mục tiêu tạo ra bối cảnh truyền thông tiêu cực và điều kiện để phá hoại hợp tác Nga – Mỹ trong giải quyết xung đột Ukraine.

Ngoài ra, cũng có khả năng xảy ra các vụ khiêu khích tương tự tại những khu định cư khác do Kiev kiểm soát.

Theo RT