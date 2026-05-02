Đẩy nhanh chuyển đổi tác chiến, Bộ Quốc phòng Mỹ ký thỏa thuận với 7 doanh nghiệp AI hàng đầu

Lầu Năm Góc đang mở rộng phạm vi hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI) trong quân đội để đẩy nhanh quy trình tác chiến.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 1/5 đã công bố đạt được thỏa thuận với 7 công ty AI hàng đầu, nhằm triển khai các công nghệ AI tiên tiến của những doanh nghiệp này vào mạng lưới bảo mật của Lầu Năm Góc để phục vụ các hoạt động tác chiến hợp pháp.

Trong tuyên bố cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết đã ký kết thỏa thuận với 7 công ty AI tiên phong, bao gồm SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Microsoft, Amazon Web Services và Reflection AI. Đáng chú ý, công ty Anthropic không nằm trong danh sách này do đang có tranh chấp với Bộ Quốc phòng Mỹ về điều kiện sử dụng AI.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng thông báo rằng 7 công ty này sẽ được cấp quyền truy cập vào môi trường mạng cách ly bảo mật cấp độ 6 và cấp độ 7 của quân đội Mỹ. Mục tiêu là tối ưu hóa hiệu quả tích hợp dữ liệu, nâng cao khả năng nhận thức tình huống và hỗ trợ sĩ quan chỉ huy tác chiến đưa ra quyết định trong các tình huống chiến đấu phức tạp.

Tuyên bố nhấn mạnh: "Các thỏa thuận này đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi của quân đội Mỹ thành tác chiến lấy AI làm trung tâm, đồng thời tăng cường khả năng của các binh sĩ trong việc duy trì lợi thế ra quyết định trên mọi lĩnh vực tác chiến".

Trong những năm gần đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đã liên tục đẩy mạnh việc sử dụng AI. Vào tháng 1 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đã công bố "Chiến lược tăng tốc AI" mới tại Lầu Năm Góc. Ông cho biết chiến lược này sẽ "thúc đẩy thực hiện các thí điểm, xóa bỏ rào cản quan liêu, tập trung đầu tư và trình diễn các phương pháp thực thi cần thiết để đảm bảo chúng ta duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI quân sự và chiếm ưu thế áp đảo hơn nữa trong tương lai".

Theo báo cáo tháng 3 của Trung tâm Tư pháp Brennan (Brennan Center for Justice), công nghệ này có thể giúp quân đội giảm thời gian cần thiết để xác định và tấn công mục tiêu trên chiến trường, đồng thời hỗ trợ tổ chức bảo trì vũ khí và chuỗi cung ứng.

Theo The Guardian, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chi hàng tỷ USD cho các dự án tiên tiến của nhiều công ty công nghệ, liên quan đến các lĩnh vực như tình báo, tác chiến máy bay không người lái (UAV), mạng thông tin mật và không mật. Riêng trong lĩnh vực phát triển vũ khí tự hành, Bộ Quốc phòng đã đề xuất ngân sách tới 54 tỷ USD, nhưng không nêu rõ cách thức áp dụng cụ thể công nghệ của từng công ty.

Tuy nhiên, việc sử dụng AI đã làm dấy lên những lo ngại về khả năng xâm phạm quyền riêng tư của người dân Mỹ hoặc cho phép máy móc tự chọn mục tiêu trên chiến trường. Một công ty tham gia ký kết lần này với Lầu Năm Góc cho biết, thỏa thuận của họ yêu cầu phải có sự giám sát của con người trong một số trường hợp nhất định.

Trước đó, Anthropic - một doanh nghiệp AI lớn của Mỹ - từng xảy ra tranh chấp với Bộ Quốc phòng về vấn đề này. Đầu tháng 3, công ty này đã bị đưa vào danh sách đen rủi ro chuỗi cung ứng của chính phủ liên bang sau khi từ chối yêu cầu cho phép Lầu Năm Góc sử dụng không giới hạn công nghệ AI của mình. Anthropic sau đó đã đệ đơn kiện Bộ Quốc phòng. Một thẩm phán liên bang đã đưa ra phán quyết sơ bộ, tạm dừng lệnh cấm và xác định hành vi của Lầu Năm Góc là vi hiến. Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ đã kháng cáo.

Tờ New York Times nhận định, các quan chức quốc phòng tin rằng việc hợp tác với các đối thủ cạnh tranh của Anthropic vào thời điểm này có thể buộc công ty đang từ chối đàm phán này phải quay lại bàn thương lượng.

Giám đốc Công nghệ của Bộ Quốc phòng Mỹ, Emil Michael, hôm 1/5 phát biểu rằng việc chỉ phụ thuộc vào một công ty duy nhất là thiếu trách nhiệm, đồng thời thừa nhận những bất đồng hiện có với Anthropic. Ông Michael nói: "Khi biết được rằng một trong các bên không thực sự sẵn lòng hợp tác theo cách chúng tôi mong đợi, chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm các nhà cung cấp khác".

Bà Helen Toner, quyền giám đốc điều hành Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới nổi (CSET) thuộc Đại học Georgetown, đồng thời từng là thành viên hội đồng quản trị OpenAI, nhận định rằng khi Bộ Quốc phòng ký các hợp đồng này, dư luận đang ngày càng lo ngại về việc phụ thuộc quá mức vào AI trong chiến tranh.

Bà nói: "Trong chiến tranh hiện đại, rất nhiều tình huống là con người ngồi sau màn hình tại các trung tâm chỉ huy, đưa ra quyết định về những tình huống phức tạp và biến đổi nhanh chóng. Ở khía cạnh này, hệ thống AI có thể phát huy vai trò nhất định, chẳng hạn như tổng hợp thông tin, phân tích hình ảnh giám sát và xác định các mục tiêu tiềm năng". Bà Toner nói thêm rằng, các câu hỏi về mức độ tham gia của con người, kiểm soát rủi ro và tiêu chuẩn đào tạo phù hợp hiện vẫn đang được nghiên cứu.

Theo Thepaper, QQnews