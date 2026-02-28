Lượt sử dụng mô hình AI Trung Quốc lần đầu vượt Mỹ, chiếm 4/5 vị trí top bảng xếp hạng

Dữ liệu mới cho thấy AI Trung Quốc chiếm ưu thế trên nền tảng OpenRouter, với tốc độ tăng trưởng và chi phí cạnh tranh vượt trội so với Mỹ.

Các mô hình AI mã nguồn mở Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ! Dữ liệu từ nền tảng tổng hợp mô hình AI lớn nhất thế giới OpenRouter – nơi người dùng chủ yếu là các nhà phát triển ở nước ngoài – cho thấy trong tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các mô hình AI Trung Quốc đạt 4,12 nghìn tỷ Token (đơn vị từ vựng), lần đầu tiên vượt tổng lượng gọi của các mô hình Mỹ trong cùng kỳ, tạo nên bước đột phá mang tính lịch sử.

4/5 vị trí dẫn đầu là mô hình AI Trung Quốc

Tuần trước, trong top 5 bảng xếp hạng toàn cầu về lượt gọi, các mô hình Trung Quốc chiếm tới 4 vị trí. Mô hình M2.5 của công ty công nghệ MiniMax (Thượng Hải) thậm chí đã đứng đầu bảng. Có phân tích cho rằng các công ty AI Trung Quốc đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường toàn cầu nhờ tốc độ cải tiến rất nhanh và ưu thế chi phí.

Token là đơn vị nhỏ nhất để mô hình AI xử lý văn bản; số lượng Token được gọi phản ánh trung thực cường độ sử dụng và mức độ gắn bó của người dùng. Ngay đầu năm mới Bính Ngọ, các mô hình Trung Quốc trên OpenRouter đã “tăng tốc” mạnh mẽ: trong tuần từ ngày 9 đến 15 tháng 2, tổng lượng gọi đạt 4,12 nghìn tỷ Token, lần đầu vượt mức 2,94 nghìn tỷ của các mô hình Mỹ trong cùng thời gian, chấm dứt sự thống trị kéo dài một năm qua của AI Mỹ trên nền tảng này. Sang tuần từ 16–22/2, lượng gọi của mô hình Trung Quốc tiếp tục tăng lên 5,16 nghìn tỷ Token, tăng 127% chỉ trong ba tuần, trong khi lượt gọi của các mô hình Mỹ lại giảm xuống còn 2,7 nghìn tỷ.

Trong 5 mô hình AI được sử dụng hàng đầu thế giới có 4 là của Trung Quốc. Ảnh: TVB.



Hiệu năng và chi phí trở thành lợi thế cốt lõi

Trong top 5 mô hình có lượng gọi cao nhất toàn cầu trên nền tảng OpenRouter, các mô hình Trung Quốc chiếm 4 vị trí, gồm: M2.5 của MiniMax; Kimi K2.5 của Moonshot AI; GLM-5 của Zhipu AI; và V3.2 của DeepSeek.

Trong đó, MiniMax M2.5 – ra mắt ngày 13/2 – chỉ sau chưa đầy một tuần đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng tuần, và đến hôm qua (27/2) vẫn giữ ngôi đầu về lượt gọi theo ngày. Theo MiniMax, M2.5 trong các lĩnh vực cốt lõi như lập trình và tìm kiếm đã hoàn toàn có thể cạnh tranh với các sản phẩm chủ lực của các “ông lớn” Mỹ như OpenAI và Anthropic.

Là một “siêu nền tảng giao diện” với hơn 5 triệu người dùng, OpenRouter tích hợp nhiều mô hình AI hàng đầu toàn cầu như Gemini, ChatGPT và Claude; bảng xếp hạng mức sử dụng của nền tảng này được xem là “phong vũ biểu” phản ánh chân thực xu hướng ứng dụng AI trên toàn cầu. Theo dữ liệu chính thức, tính đến năm ngoái, người dùng Mỹ chiếm 47,17% tổng số người dùng của nền tảng, trong khi nhà phát triển Trung Quốc chỉ chiếm 6,01%.

Phân tích của truyền thông Trung Quốc Tin kinh tế hàng ngày cho rằng, các mô hình Trung Quốc có thể nhanh chóng thu hút các nhà phát triển toàn cầu không chỉ nhờ hiệu năng ngang bằng hoặc vượt qua các mô hình quốc tế hàng đầu, mà còn nhờ lợi thế chi phí cạnh tranh vượt trội.

Lấy giá niêm yết trên OpenRouter làm ví dụ: ở khâu đầu ra, MiniMax M2.5 có giá khoảng 1,1 USD cho mỗi 1 triệu Token, trong khi Claude Opus 4.6 có giá khoảng 25 USD cho mỗi 1 triệu Token – chênh lệch khoảng 22,7 lần. Khoảng cách chi phí lớn này đã trực tiếp ảnh hưởng đến cân nhắc kinh tế của các nhà phát triển khi lựa chọn mô hình.

Theo Singtao, HKET