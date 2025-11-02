Nguyễn Thị Tường An – từ doanh nhân tai tiếng đến đồng phạm vụ Hoàng Hường

Khởi nghiệp ở tuổi 23 với chuỗi công ty thực phẩm chức năng được quảng cáo rầm rộ, doanh nghiệp của Nguyễn Thị Tường An bị xử phạt liên tiếp vì vi phạm an toàn thực phẩm. Mới đây, cô bị bắt vì liên quan vụ án của Hoàng Hường.

Điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động, Công an mới đây đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993, ở Tây Hồ, Hà Nội).

Bị can Hoàng Hường bị cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, vi phạm về lĩnh vực kế toán của Nguyễn Thị Tường An chưa được công bố.

Nguyễn Thị Tường An không phải là nhân vật xa lạ với giới truyền thông, khi người phụ nữ này vốn là giám đốc một công ty thực phẩm chức năng có nhiều vi phạm.

Tường An được biết đến là một doanh nhân trẻ. Năm 2016, khi mới 23 tuổi, bị can khởi nghiệp với việc điều hành Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tung ra hàng loạt loại thực phẩm chức năng, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược đã quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội các sản phẩm như: Vương Khớp An, Bách Xương Tán (xương khớp), Trường An Vị (đại tràng), Cao Lá Đung (dạ dày), An Họng Khang, Chỉ Khiết Hầu (viêm họng), Tán Trĩ An (trĩ), Đào Nữ An (nở ngực)…

Nhưng chỉ 2 năm sau thành lập, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược đã “nổi tiếng” khi báo chí phản ánh là trung tâm điều hành của hơn 20 công ty con và chi nhánh vệ tinh chuyên kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hình thức online. Công ty này không chỉ để đội ngũ telesales thường xuyên mạo nhận là bác sĩ, dược sĩ nhằm thuyết phục khách hàng mua sản phẩm, mà còn đăng tải nhiều hình ảnh, clip quảng cáo trên website và mạng xã hội bị cắt ghép, chỉnh sửa một cách tùy tiện.

Những sản phẩm của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược bị thu hồi

Vi phạm nối dài trước khi bị bắt

Sau đợt kiểm tra đột xuất của An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vào tháng 6/2018, 13 mặt hàng của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược đã bị Cục An toàn thực phẩm yêu cầu thu hồi toàn bộ trên thị trường gồm: Trường An Vị, Double X for Women, Double X for Men, Chiến mã khang, Be Dad, Cốm lợi sữa Mimom. Trisamum, Sumogo, Vibaso, Sanbota, Dạ dày ông Bảy và Bemom.

Không chỉ thế, Cục An toàn thực phẩm còn thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và 4 giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược.

Tháng 11/2018, một lần nữa, Cục An toàn thực phẩm lại xử phạt Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ Đông Nam Dược do vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa đối với lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chiến Mã Khang và quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chiến Mã Khang có nội dung không đúng như hồ sơ đăng ký.

Sau đó, Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ Đông Nam Dược và các sản phẩm của công ty không còn được thấy nhắc đến. Tra cứu mã số thuế thì thấy công ty đã “ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST”.

Cái tên Nguyễn Thị Tường An cũng "chìm" từ khi đó, cho đến khi được xác định là đồng phạm trong vụ án Hoàng Hường.