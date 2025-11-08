Kê biên 2 bất động sản hơn 300 tỷ đồng của Hoàng Hường

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kê biên 2 bất động sản thuộc sở hữu của Hoàng Hường trị giá trên 300 tỷ đồng để phục thiệt hại trong vụ án.

Chiều 8/11, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về vụ án liên quan đến Hoàng Hường và Ngân 98.

Theo thiếu tướng Toản, đối với vụ án Hoàng Hường, trong tháng 10 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: N.Hải.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành kê biên 2 bất động sản thuộc sở hữu của Hoàng Hường trị giá trên 300 tỷ đồng để phục thiệt hại trong vụ án", thiếu tướng Toản nói.

Bà Hoàng Thị Hường. Ảnh: FBNV.

Trước đó, ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, bao gồm bà Hoàng Thị Hường và 5 người khác về tội phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc ban đầu, bà Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, bị can Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, bà Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Nữ doanh nhân này sinh năm 1987 ở Phú Thọ. Trên các trang mạng xã hội cá nhân, bị can tự giới thiệu là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Bà Hường từng vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến hoạt động kinh doanh và phát ngôn trên mạng xã hội, như gọi món mèn mén của người dân tộc Mông ở Hà Giang là "cám lợn"; quảng cáo nước súc miệng và viên xương khớp với những công dụng "thần thánh hóa", chữa khỏi hôi miệng "từ kiếp trước đến kiếp này" hay điều trị dứt điểm các bệnh xương khớp.

Về vụ án liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) và Lương Bằng Quang, theo ông Toản, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 bị can về 3 hành vi: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ. Vụ án đến nay vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.