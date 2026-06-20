Vì sao nhiều lãnh đạo cấp cao Việt Nam viết báo giỏi?

Con đường hoạt động cách mạng của nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, từ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Phú Trọng… đều gắn chặt với nghề báo. Hơn thế, họ đều là những nhà báo giỏi, có nhiều tác phẩm lớn để đời... Điều gì đã khiến họ có điểm chung này?

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Tư liệu lịch sử.

Những “cây bút thép” xoay chuyển lịch sử

Trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, ngòi bút không chỉ phản ánh hiện thực mà còn trực tiếp tham gia làm thay đổi hiện thực. Nhiều lãnh đạo tiền bối đã sử dụng báo chí như một công cụ sắc bén để truyền bá tư tưởng và tổ chức phong trào cách mạng.

Hồ Chí Minh là một nhà báo bẩm sinh với tư duy hiện đại vượt thời đại. Người không viết để khoe chữ, Người viết để hành động. Mỗi bài báo của Người là một mệnh lệnh chiến đấu, ngắn gọn nhưng sức công phá như đại bác Nhà báo Phan Quang

Với bút danh Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam. Từ rất sớm, Người đã nhận ra sức mạnh của ngôn từ trong việc thức tỉnh dân tộc. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” không chỉ là một bản cáo trạng đanh thép mà còn là một áng văn chính luận sắc sảo, lột trần bản chất của chủ nghĩa thực dân trước dư luận quốc tế. Việc sáng lập báo Thanh Niên năm 1925 cũng mở ra một kênh truyền bá tư tưởng cách mạng có hệ thống.

Điều đặc biệt trong các bài viết của Hồ Chí Minh là sự giản dị mà sâu sắc. Người viết ngắn, gọn, nhưng mỗi câu chữ đều hướng đến một mục tiêu rõ ràng: giác ngộ và tổ chức quần chúng. Những tác phẩm như “Đường Kách mệnh”, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, hay các bài báo ký tên C.B, T.L… đều mang tinh thần ấy, lời văn gần gũi, hình ảnh cụ thể, dễ nhớ, dễ lan truyền.

Nhà báo Phan Quang, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận xét: “Hồ Chí Minh là một nhà báo bẩm sinh với tư duy hiện đại vượt thời đại. Người không viết để khoe chữ, Người viết để hành động. Mỗi bài báo của Người là một mệnh lệnh chiến đấu, ngắn gọn nhưng sức công phá như đại bác.”

Ở Hồ Chí Minh, báo chí không chỉ là phương tiện truyền thông, mà là công cụ tổ chức cách mạng, là “đòn bẩy” nâng cao dân trí và khơi dậy lòng yêu nước.

Nếu Hồ Chí Minh là người khai mở, đặt nền móng cho báo chí cách mạng, thì Trường Chinh là người hệ thống hóa và phát triển báo chí cách mạng thành một nền tảng lý luận vững chắc.

Với vai trò chủ chốt tại các tờ báo như “Cờ Giải phóng”, “Sự thật”, ông đã biến báo chí thành một “trường học chính trị” quy mô lớn. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” (tháng 9/1947) là văn kiện lý luận quan trọng của Tổng Bí thư Trường Chinh, tổng kết và phát triển đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh chống thực dân Pháp.

Tác phẩm khẳng định tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến và định hướng niềm tin chiến thắng. Tác phẩm thực chất được hình thành từ các bài báo, đã trở thành kim chỉ nam cho toàn dân trong những năm tháng gian nan nhất của cuộc kháng chiến.

Nhà báo Võ Nguyên Giáp thời trai trẻ. Ảnh tư liệu.

Trong khi đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhắc đến là nhà báo với tư duy chiến lược sắc sảo. Ông từng viết cho các tờ “Tiếng dân”, “Tin tức”, “Dân chúng”, và để lại dấu ấn qua tác phẩm “Vấn đề dân cày” viết chung với Trường Chinh. Đây không chỉ là một công trình nghiên cứu xã hội học, mà còn là một tác phẩm báo chí điều tra mẫu mực, phản ánh sâu sắc đời sống nông dân và những mâu thuẫn giai cấp trong xã hội thuộc địa.

Điều đáng chú ý là trong các bài viết của Võ Nguyên Giáp, đã sớm xuất hiện tư duy chiến lược. Ông nhìn thấy mối liên hệ giữa kinh tế, xã hội và chính trị, giữa đời sống dân sinh và vận mệnh quốc gia.

Nhà báo Hà Đăng (nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương) từng nhận xét: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm báo với tư duy của một nhà chiến lược. Ông nhìn thấy ở mỗi trang báo một thế trận lòng dân. Ngòi bút của ông không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn chuẩn bị cho những quyết định mang tính bước ngoặt trong tương lai”.

Trong thời kỳ hiện đại, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là minh chứng rõ nét cho sự tiếp nối truyền thống “lãnh đạo từ ngòi bút”. Trưởng thành từ Tạp chí Cộng sản, ông mang theo phong cách của một nhà báo lý luận vào công tác lãnh đạo. Những bài viết của ông về xây dựng Đảng, về chủ nghĩa xã hội, về phòng chống tham nhũng không chỉ mang tính chỉ đạo, mà còn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Đặc biệt, các tác phẩm như “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” hay các bài viết về chỉnh đốn Đảng đã góp phần định hình nhận thức trong toàn hệ thống chính trị.

Nhà báo Nhị Lê (nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản) từng chia sẻ với tôi: Ở Nguyễn Phú Trọng, ta thấy sự cẩn trọng của một nhà khoa học và sự nhạy bén của một nhà báo. Ông dùng ngôn từ như một công cụ để xây dựng và chỉnh đốn. Ngòi bút ở đây không chỉ là phương tiện diễn đạt, mà là công cụ lãnh đạo.

Báo chí là công cụ để tổ chức và dẫn dắt xã hội

Trong thời kỳ Đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân Dân đã tạo ra một làn sóng phản biện mạnh mẽ. Ảnh: T.L.

Trong hoàn cảnh một đất nước bị chia cắt, dưới sự áp bức của đế quốc, người dân không có quyền tự do và thiếu thông tin, báo chí là phương tiện hiệu quả nhất để định hình mục tiêu chung, độc lập dân tộc và tự do cho nhân dân. Như Lênin từng khẳng định, tờ báo không chỉ là người tuyên truyền, mà còn là người tổ chức tập thể. Qua các tờ báo bí mật, các tổ chức cách mạng được hình thành, kết nối và phát triển.

Những bài báo của anh Nguyễn Văn Linh ngắn thôi, nhưng nó là những ‘phát súng’ nã vào sự trì trệ. Nó cởi trói cho tư duy, tạo tiền đề cho công cuộc Đổi mới Nhà báo Hữu Thọ

Ngoài ra, báo chí còn là công cụ để khơi dậy sức dân, yếu tố quyết định mọi thắng lợi. Trong thời kỳ Đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân Dân đã tạo ra một làn sóng phản biện mạnh mẽ, trực diện vào những tiêu cực trong xã hội.

Nhà báo Hữu Thọ (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân dân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương) nhớ lại: “Những bài báo của anh Linh ngắn thôi, nhưng nó là những ‘phát súng’ nã vào sự trì trệ. Nó cởi trói cho tư duy, tạo tiền đề cho công cuộc Đổi mới”. Ở đây, báo chí không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn trực tiếp tham gia cải tạo hiện thực.

Ngòi bút, quyền lực mềm bền bỉ của lịch sử

Đi sâu hơn, có thể thấy ba năng lực cốt lõi của nghề báo đã góp phần hình thành tư duy lãnh đạo.

Thứ nhất là khả năng khái quát và đơn giản hóa vấn đề. Những tư tưởng lớn nếu không được diễn đạt rõ ràng sẽ không thể đi vào đời sống. Hồ Chí Minh đã từng dùng những hình ảnh giản dị như “cây có gốc, sông có nguồn” để nói về đạo đức cách mạng, giúp mọi tầng lớp đều hiểu.

Thứ hai là sự nhạy cảm với thời cuộc. Nhà báo là người sống trong dòng chảy của xã hội, tiếp xúc trực tiếp với những biến động. Điều này giúp họ hình thành nhãn quan chiến lược, hiểu được nhu cầu và tâm tư của nhân dân.

Thứ ba là kỹ năng đối thoại và thuyết phục. Báo chí là một cuộc đối thoại rộng lớn. Người viết phải thuyết phục hàng triệu độc giả, điều này cũng chính là kỹ năng cốt lõi của một nhà lãnh đạo.

Nhìn lại hành trình từ những tờ báo in thô sơ trong hang đá đến những nền tảng truyền thông hiện đại, có thể thấy một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: Sự thống nhất nhận thức, tư tưởng luôn là nền tảng tạo ra sức mạnh và quyền lực.

Ông Hà Xuân Trường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (nhiệm kỳ 1986-1991) trao kỷ niệm chương cho nhà báo Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Tư liệu

Các lãnh đạo như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, hay Nguyễn Phú Trọng không xem báo chí là nghề tay trái. Với họ, làm báo chính là làm cách mạng, là cách trực tiếp nhất để kết nối với nhân dân và dẫn dắt xã hội. Ngòi bút của họ không chỉ viết nên những bài báo, mà viết nên niềm tin, viết nên sự đồng thuận và cuối cùng là viết nên lịch sử.

Trong một thế giới ngày nay, khi thông tin trở nên dư thừa và tốc độ lấn át chiều sâu, bài học ấy càng trở nên có giá trị. Quyền lực thực sự không chỉ nằm ở vị trí, mà nằm ở khả năng định hình và dẫn dắt tư tưởng. Và ở điểm đó, ngòi bút, dù ở bất kỳ thời đại nào, vẫn là một trong những công cụ quyền lực nhất.