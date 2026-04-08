Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Sáng 8/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay ông Lê Minh Hưng vừa được bầu làm Thủ tướng.

Ông Ngọc đảm nhiệm cương vị mới sau 5 tháng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Duy Ngọc 61 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Ngọc có nhiều năm công tác ở Công an TP Hà Nội, trải qua các chức vụ như Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tháng 11/2016, ông Ngọc được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Sau khi Bộ Công an bỏ cấp Tổng cục, ông làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Tháng 8/2019, ông Ngọc được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Cuối năm 2023, ông Ngọc được thăng cấp bậc hàm lên thượng tướng.

Tháng 6/2024, ông Ngọc được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Đến tháng 1/2025, ông được Ban Chấp hành Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 11/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 trước khi nhận nhiệm vụ mới.

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời là cơ quan chuyên môn về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.