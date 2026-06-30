Moscow tố NATO hỗ trợ Ukraine phát triển vũ khí tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Nga tuyên bố NATO đang trực tiếp hỗ trợ Ukraine phát triển các hệ thống vũ khí tấn công tầm xa và tích hợp Kiev vào cơ cấu chỉ huy của liên minh, cảnh báo nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp với Moscow.

NATO đang ngày càng lún sâu vào cuộc xung đột tại Ukraine khi trực tiếp hỗ trợ Kiev phát triển các loại vũ khí có khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, người cho rằng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đang đẩy nhanh quá trình tích hợp Ukraine vào cơ cấu của NATO và tiến gần đến nguy cơ đối đầu trực tiếp với Moscow.

Phát biểu ngày 29/6, bà Zakharova đề cập đến gói thầu trị giá 250.000 euro (khoảng 285.000 USD) được Bộ Tư lệnh Chuyển đổi Đồng minh NATO (ACT) công bố vào giữa tháng 6, phối hợp với Trung tâm Phân tích, Huấn luyện và Giáo dục chung NATO–Ukraine (JATEC).

JATEC được thành lập vào tháng 2/2025 và tự mô tả là "tổ chức chung đầu tiên giữa NATO và Ukraine nằm trong cơ cấu chỉ huy của NATO", phản ánh mức độ hợp tác quân sự ngày càng sâu rộng giữa hai bên.

Mặc dù hồ sơ mời thầu không nêu đích danh Nga, bà Zakharova cho rằng nội dung của dự án cho thấy mục tiêu rất rõ ràng: nâng cao năng lực tấn công tầm xa của Ukraine thông qua các giải pháp có khả năng vô hiệu hóa sân bay đối phương trong thời gian dài.

Theo tài liệu đấu thầu, NATO ưu tiên phát triển các hệ thống không người lái, bao gồm UAV và đạn bay lảng vảng (loitering munitions), có thể hoạt động hiệu quả ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu tín hiệu và tác chiến điện tử cường độ cao. Những hệ thống này được thiết kế để tấn công các đường băng, kho nhiên liệu và cơ sở bảo đảm mặt đất tại các sân bay quân sự.

Các giải pháp tham gia đấu thầu phải sẵn sàng đưa vào sử dụng trong vòng 12 tháng, đồng thời không yêu cầu quá nhiều thời gian đào tạo đối với lực lượng vận hành. Hạn cuối nộp hồ sơ là cuối tháng 7.

Nga tố NATO biến Ukraine thành "bãi thử" công nghệ quân sự

Theo bà Zakharova, dự án trên là bằng chứng cho thấy NATO không chỉ đẩy mạnh việc đưa Ukraine vào hệ thống chỉ huy của liên minh mà còn từng bước tích hợp nước này vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng NATO.

Bà cho rằng liên minh quân sự này đang "đánh mất phần lý trí còn sót lại", đồng thời tiến vào "vùng rủi ro ngày càng cao" khi biến Ukraine thành nơi thử nghiệm các công nghệ quân sự thế hệ mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo các nhà hoạch định chiến lược NATO đang đánh giá thấp nguy cơ cuộc xung đột Ukraine leo thang thành một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO.

"Bằng những hành động mang tính đối đầu và thiếu thận trọng, quan hệ đối tác giữa Ukraine và NATO đang tạo thêm cơ sở để quân đội Nga đặc biệt chú ý tới bất kỳ doanh nghiệp nào tham gia nghiên cứu, phát triển hoặc sản xuất các loại vũ khí được sử dụng chống lại đất nước chúng tôi", bà Zakharova tuyên bố.

NATO tiếp tục thúc đẩy tăng cường quân sự

Những phát biểu của phía Nga được đưa ra trong bối cảnh NATO đang thúc đẩy các thành viên tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhiều lần kêu gọi các nước thành viên chuyển sang "tư duy thời chiến", trong khi nhiều quan chức quốc phòng Anh và Đức gần đây cũng hối thúc người dân chấp nhận những quyết định khó khăn nhằm tăng ngân sách quân sự để đạt mục tiêu chi 5% GDP cho quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius từng cảnh báo Nga có thể tấn công một quốc gia thành viên NATO ngay từ năm 2028, qua đó nhấn mạnh sự cần thiết của chương trình tái vũ trang quy mô lớn.

Moscow bác bỏ cáo buộc đe dọa NATO

Nga nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng nước này có kế hoạch tấn công NATO.

Điện Kremlin cho rằng những cảnh báo như vậy chỉ nhằm kích động tâm lý chống Nga và tạo lý do để các nước phương Tây mở rộng chi tiêu quân sự.

Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố NATO không còn che giấu việc chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Nga, đồng thời sử dụng cái gọi là "mối đe dọa từ Nga" để biện minh cho quá trình quân sự hóa ngày càng mạnh tại châu Âu.

Trước đó, hồi tháng 2, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cũng khẳng định Nga "không có lý do gì để tấn công châu Âu nếu không bị tấn công trước". Ông đồng thời cảnh báo Liên minh châu Âu đang trượt dần vào điều mà ông gọi là "Đế chế thứ Tư mang màu sắc quân phiệt".

Theo RT