Hệ điều hành Android 17 gặp hàng loạt lỗi nghiêm trọng, ảnh hưởng trải nghiệm người dùng

Hệ điều hành Android 17 vừa chính thức được phát hành cho các thiết bị Pixel của hãng công nghệ Google mang theo nhiều kỳ vọng về các tính năng mới độc đáo cho người dùng di động. Tuy nhiên sự hào hứng ban đầu nhanh chóng bị dập tắt bởi hàng loạt sự cố kỹ thuật nghiêm trọng liên tục xuất hiện trên diện rộng. Mức độ nghiêm trọng của các lỗi này rất đa dạng từ những phiền toái nhỏ như việc các tiện ích trên màn hình chính đột ngột biến mất cho đến những mối lo ngại lớn hơn trực tiếp đe dọa đến chức năng nghe gọi cơ bản của thiết bị. Cộng đồng người dùng công nghệ toàn cầu hiện đang liên tục cập nhật danh sách các lỗi phát sinh này lên hệ thống theo dõi sự cố chính thức của Google để tìm kiếm giải pháp khắc phục tạm thời trước khi nhà sản xuất tung ra các bản vá lỗi chính thức.

1. Sự cố kết nối mạng không dây trong ứng dụng

Một trong những lỗi gây khó chịu nhất xuất hiện ngay từ các phiên bản thử nghiệm đầu tiên là tình trạng mất kết nối mạng không dây khi người dùng truy cập vào một số ứng dụng cụ thể trên điện thoại Pixel. Nhiều phản hồi thực tế chỉ ra rằng sự cố này gây ảnh hưởng nặng nề nhất tới các ứng dụng cây nhà lá vườn do chính Google phát triển và một số nền tảng video ngắn phổ biến như TikTok. Mặc dù nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng nghẽn mạng này hiện vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn, một số chuyên gia nhận định vấn đề có thể liên quan đến giao thức định tuyến không tương thích trên bộ phát mạng của người dùng. Việc thiết bị hiển thị biểu tượng đã kết nối nhưng không thể tải dữ liệu đã gây ra những tổn thất không nhỏ về chi phí viễn thông cho những khách hàng đang sử dụng các gói cước dữ liệu di động giới hạn dung lượng hàng tháng.

2. Từ chối nhận diện e-sim

Đối với những người sở hữu dòng máy Pixel thế hệ mới tại thị trường Mỹ vốn phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ e-sim, lỗi không thể kích hoạt sóng di động sau khi nâng cấp hệ điều hành thực sự là một cơn ác mộng. Nhiều tài khoản trên các diễn đàn công nghệ lớn phản ánh rằng hệ thống tự động tắt cấu hình e-sim của họ và liên tục trả về thông báo lỗi khi họ cố gắng kích hoạt lại thủ công. Ngay cả khi người dùng cố gắng hạ cấp thiết bị về phiên bản hệ điều hành cũ hơn, chức năng này vẫn hoàn toàn bị tê liệt.

3. Suy giảm hiệu năng xử lý đồ họa

Thông thường các bản cập nhật lớn của hệ điều hành Android sẽ mang lại những cải tiến đáng kể về mặt hiệu năng nhưng phiên bản mới này lại đang mang đến tác dụng ngược đối với trải nghiệm giải trí. Người dùng dòng điện thoại cao cấp Pixel Pro ghi nhận tình trạng sụt giảm khung hình nghiêm trọng và hiện tượng giật lag liên tục khi vận hành các tựa game đồ họa nặng vốn trước đây luôn chạy vô cùng mượt mà. Mặc dù các dòng chip xử lý Tensor của Google chưa bao giờ được đánh giá là cấu hình mạnh mẽ nhất thị trường, chúng vẫn thừa sức xử lý tốt các tác vụ thường nhật và giải trí cơ bản. Do đó việc suy giảm hiệu năng đột ngột này khiến nhóm khách hàng đam mê trò chơi điện tử cảm thấy vô cùng thất vọng và đang mòn mỏi chờ đợi một bản cập nhật tối ưu hóa phần cứng từ nhà sản xuất.

4. Tiện ích màn hình biến mất hoàn toàn

Sự cố lớn cuối cùng đang được ghi nhận trên hệ thống là việc các tiện ích màn hình vốn là công cụ cá nhân hóa điện thoại yêu thích của người dùng bị xóa sạch sau khi lên đời hệ điều hành. Sự trớ trêu nằm ở chỗ phiên bản này vốn được quảng cáo rầm rộ với tính năng tạo tiện ích thông minh bằng trí tuệ nhân tạo thông qua các câu lệnh của người dùng. Giờ đây sự hào hứng đó bị dập tắt hoàn toàn khi ngay cả các tiện ích cơ bản sẵn có cũng không thể hiển thị ổn định và thường xuyên biến mất sau mỗi lần khởi động lại máy. Phía đại diện Google cũng đã chính thức xác nhận sự tồn tại của lỗi hiển thị này và tuyên bố đang tích cực làm việc để sớm đưa ra biện pháp khắc phục triệt để trong các bản cập nhật hệ thống sắp tới.

Theo BGR