Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng hạ tầng liên lạc vượt mọi giới hạn địa lý

Các tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc đang tăng tốc phát triển mạng lưới liên lạc tích hợp toàn diện giữa bầu trời, vũ trụ, mặt đất và đại dương nhằm mở rộng tối đa hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Động thái chiến lược này diễn ra trong bối cảnh sự kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vô cùng thành công của công ty hàng không vũ trụ SpaceX đã kích hoạt sự chú ý mạnh mẽ của toàn ngành công nghiệp. Tại lễ khai mạc hội nghị di động thế giới diễn ra ở Thượng Hải, lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông nhận định giai đoạn phát triển hạ tầng tiếp theo cần phải bao trùm cả bầu trời và các vùng biển sâu nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán hiệu năng cao đang tăng vọt của các mô hình công nghệ mới.

Phía ban lãnh đạo tập đoàn công nghệ Huawei nhận định khi trí tuệ nhân tạo bắt đầu sở hữu các năng lực tự vận hành độc lập, độ phủ địa lý của mạng lưới internet cần phải được mở rộng từ mức 20% diện tích mặt đất hiện nay lên mức tuyệt đối 100% bao gồm cả vùng trời cao, đại dương và các sa mạc cằn cỗi.

Giới chuyên môn dự báo số lượng thực thể trí tuệ nhân tạo tự hành trên toàn cầu sẽ chạm mốc 1.000 tỷ vào 2030, điều này buộc các nhà khai thác mạng phải bứt phá ra khỏi các ranh giới đô thị truyền thống. Năm 2026 được xem là một bước ngoặt mang tính quyết định đối với ngành truyền thông di động khi lượng người dùng mạng thế hệ mới tại quốc gia này đã vượt qua con số 1,1 tỷ, đòi hỏi một bước nhảy vọt về công nghệ trong thập kỷ tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các doanh nghiệp quản lý hạ tầng trạm phát sóng viễn thông quốc gia đang tận dụng mạng lưới hàng triệu tháp anten sẵn có để thiết lập một hệ thống phủ sóng đa chiều rộng lớn. Trong khi đó, nhà mạng lớn nhất Trung Quốc là China Mobile cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các mạng lưới tích hợp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy các nghiên cứu sâu hơn về mạng không dây thế hệ thứ sáu.

Đơn vị này hiện đang khẩn trương xây dựng một hệ thống tính toán ba tầng toàn diện trải dài từ các trung tâm dữ liệu cốt lõi khổng lồ cho đến các thiết bị của người dùng cuối nhằm đảm bảo nguồn điện toán ổn định cho quá trình huấn luyện các mô hình dữ liệu lớn.

Chiến dịch mở rộng không gian vận hành này được thúc đẩy một phần do tốc độ tăng trưởng doanh thu truyền thống của ngành viễn thông đang có dấu hiệu chững lại rõ rệt khi công nghệ hiện tại dần bão hòa, buộc các nhà mạng phải tìm kiếm các nguồn thu nhập mới từ mảng điện toán đám mây. Các cơ quan quản lý công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc cũng khẳng định sẽ tăng cường đầu tư xây dựng các mạng lưới liên lạc thế hệ mới, nâng cấp hạ tầng băng thông rộng lên tốc độ cao hơn gấp nhiều lần.

Quốc gia này hiện đã thành lập các viện nghiên cứu chuyên sâu do nhà nước tài trợ nhằm phát triển chip tính toán vũ trụ và hệ thống liên lạc laser giữa các vệ tinh, biến không gian thành một chiến trường công nghệ mới. Không chỉ dừng lại ở bầu trời, quốc gia Đông Á này còn đang hướng tầm nhìn xuống lòng đại dương để duy trì nguồn năng lượng cho các tham vọng công nghệ thông qua việc triển khai các trung tâm dữ liệu khổng lồ dưới đáy biển vùng đảo Hải Nam và Thượng Hải vốn được làm mát tự nhiên bằng nước biển và vận hành hoàn toàn bằng năng lượng gió ngoài khơi.

Theo SCMP